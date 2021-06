Liên quan tới vụ chuyển nhượng khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân gây thiệt hại tài sản lớn Nhà nước tại Bình Dương, Bộ Công an vừa khởi tố, bắt giam thêm 2 đối tượng liên quan.

Tối 2/6, Cơ quan điều tra (C03) Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 2 bị can Phạm Hữu Hiền (34 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam); Hồ Hoàng Nam (32 tuổi, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần tư vấn và thẩm định giá Đông Nam).

Cả hai cùng bị điều tra về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí" quy định tại điều 219 Bộ luật hình sự 2015.

Trước đó sáng 2/6, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng liên quan vụ án 43 ha đất vàng của Tổng công ty sản xuất - xuất nhập khẩu tỉnh Bình Dương (Tổng công ty 3-2).

Hai đối tượng là Nguyễn Đại Dương (56 tuổi, con rể ông Nguyễn Văn Minh - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 3-2 đã bị khởi tố) và Nguyễn Quốc Hùng (62 tuổi, Giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Âu Lạc, có địa chỉ quận 1, TP.HCM)

Trong các đối tượng trên, Nguyễn Đại Dương từng là đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và kinh doanh trái phép xảy ra tại vũ trường New Century tại Hà Nội giai đoạn 2007-2009.

Liên quan đến sai phạm xảy ra tại khu 43ha "đất vàng" ở Bình Dương, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này đang thụ lý, điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Tổng Công ty sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty Bình Dương) theo quyết định khởi tố ngày 16/12/2019.

Cơ quan CSĐT xác định, khu đất 43ha tại phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) là tài sản Nhà nước giao cho Tổng Công ty Bình Dương quản lý, sử dụng để thực hiện chủ trương của tỉnh về đầu tư xây dựng dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương.

Năm 2016, Tổng Công ty Bình Dương đã chuyển nhượng khu đất với giá trên 250 tỷ đồng. Việc chuyển nhượng này đã không thực hiện đúng quy định về thẩm định giá, đấu giá gây thất thoát số tiền hơn 126 tỷ đồng.

Với những hành vi sai phạm trên, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương xác định do các cá nhân gồm ông Nguyễn Văn Minh (Chủ tịch Hội đồng thành viên); ông Trần Nguyên Vũ (thành viên Hội đồng thành viên, hiện nay là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bình Dương); ông Huỳnh Thanh Hải (nguyên là thành viên Hội đồng thành viên đại diện phần góp vốn của Tổng Công ty Bình Dương tại Công ty Tân Phú, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư và quản lý dự án Bình Dương) thực hiện, đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật hình sự.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ, mở rộng.

Nhị Tiến