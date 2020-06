Vụ án mạng xảy ra đêm 24/3 tại huyện Đoan Hùng, Phú Thọ khiến hai người tử vong, hai người bị thương. Các nạn nhân là vợ, bố vợ, em vợ của hung thủ.

Theo nguồn tin của VietNamNet, hung thủ là Nguyễn Văn Hậu (SN 1981) trú xã Phú Lâm, huyện Đoan Hùng. Do mâu thuẫn, vợ chồng Hậu đã ly thân một thời gian.

Bố vợ, em vợ của hung thủ được đưa đi cấp cứu tại BV Hùng Vương ngay trong đêm. (Ảnh: BV Hùng Vương)

Khoảng 20h30’ đêm qua, Hậu đến nhà vợ là chị Trần Thị Hoa (SN 1983, ở xã Chí Đám) mang theo một con dao bầu. Lúc này, chị Hoa đang ở nhà tắm, Hậu đã xông vào đâm khiến người vợ tử vong tại chỗ.

Thấy bố vợ và em vợ phát hiện sự việc, Hậu tiếp tục chạy tới đâm hai nạn nhân này.

Sau đó, Hậu bỏ về nhà tại xã Phú Lâm treo cổ tự tử.

Trung tá Vũ Đình Trung, Trưởng công an xã Chí Đám cho biết, ngay khi nắm được thông tin, công an xã đã bảo vệ hiện trường, báo lên công an huyện, công an tỉnh.

Ngay trong đêm, Cơ quan công an tiến hành khám nghiệm pháp y, khám nghiệm hiện trường vụ việc.

Người dân đưa ông Trần Xuân Phúc (SN 1958) và con gái ông Phúc đi cấp cứu tại BV Đa khoa Hùng Vương.

Nguồn tin từ BV cho hay, hai nạn nhân bị nhiều vết chém nhưng chủ yếu vào phần mềm. Hiện, hai nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Chủ tịch huyện Đoan Hùng Đào Quý Cường xác nhận sự việc với VietNamNet. Ông Cường cho hay, vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ điều tra.

