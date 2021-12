"Bà trùm" buôn lậu Mười Tường cùng đồng phạm tiếp tục bị Công an tỉnh An Giang khởi tố thêm hành vi vận chuyển trái phép 200.000 USD.

Ngày 17/12, cơ quan CSĐT Công an An Giang cho biết, vừa tiếp tục ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can Nguyễn Thị Kim Hạnh (52 tuổi, tức Mười Tường), Mai Thị Ngọc Phấn (42 tuổi), Trương Văn Liêm (55 tuổi) và Phạm Tấn Lộc (35 tuổi), tất cả cùng ngụ TP Châu Đốc, để điều tra hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Đây là động thái mới nhất khi cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra vụ án buôn lậu 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam vào ngày 30/10/2020.

Công an đọc lệnh khởi tố, bắt giam "bà trùm" buôn lậu Mười Tường. Ảnh: Tiến Tầm

Theo đó, khoảng 10 ngày trước vụ bắt 51kg vàng, một đối tượng tên Tuốt (người Campuchia) gọi điện thoại cho ông Trương Văn Liêm nhờ nhận 200.000 USD từ một người lạ. Người đó đến tiệm vàng Trương Liêm để giao tiền cho ông này.

Sau đó vài ngày, người tên Tuốt điện thoại kêu ông Liêm mang 200.000 USD đến giao cho đường dây vận chuyển của bà Mười Tường để mang sang Campuchia cho người này.

Bà Mười Tường đã chỉ đạo Mai Thị Ngọc Phấn điện thoại kêu Phạm Tấn Lộc đến chợ cá Châu Đốc nhận USD của tiệm vàng Trương Liêm. Lộc chạy xuồng máy đến bến sông chợ cá Châu Đốc để nhận tiền.

Các bị can Liêm, Phấn, Lộc. Ảnh: Tiến Tầm

Tại đây, Lộc gặp T.D.Đ. (con chủ tiệm vàng Trương Liêm) nhận 200.000 USD mang về nhà bà Mười Tường. Sau đó, Lộc mang sang Campuchia giao cho Tuốt. Còn Phấn đến gặp vợ của Liêm để nhận 100 USD tiền công vận chuyển…

Trước đó, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường vụ bắt vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Quá trình điều tra, Công an An Giang xác định bà Mười Tường là người cầm đầu đường dây buôn lậu vàng từ Campuchia về Việt Nam, nhưng thời điểm đó người phụ nữ này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với bà Mười Tường và nhóm đồng phạm được ban hành sau đó.

Sau nhiều tháng bỏ trốn, hồi tháng 7/2021, bà Mười Tường bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt giam.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định ngoài vụ 51kg vàng, bà Mười Tường còn cầm đầu vụ vận chuyển 470.000 USD và 1.000 tấn đường cát, quần áo... từ Campuchia vào Việt Nam.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt giam hàng loạt bị can có liên quan đến "bà trùm" buôn lậu Mười Tường. Cụ thể là những đàn em, “chân rết", các chủ tiệm vàng ở An Giang, TP.HCM.

Thiện Chí