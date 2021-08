Sáng 24/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố 2 Phó Giám đốc sở và Phó Cục trưởng liên quan đến vụ Phú Yên bán sỉ 262 lô đất của khu đô thị để trả nợ.

3 cán bộ bị khởi tố gồm: Ngô Quang Phú (SN 1976, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Yên); Nguyễn Ngọc Duy (SN 1976, Phó Cục trưởng Cục Thuế Phú Yên) và Mai Hắc Lợi (SN 1962, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng đấu giá 262 lô đất Khu đô thị Nam TP Tuy Hoà).

Ông Nguyễn Ngọc Duy, Phó Cục trưởng Cục thuế Phú Yên tại cơ quan điều tra

Cả ba bị can bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3, điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

3 bị can có hành vi "giúp sức" gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Yên), ba bị can Phú, Lợi, Duy có hành vi thống nhất “giúp sức” cho ông Nguyễn Chí Hiến, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên, giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hoà không đúng quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền trên 8 tỷ đồng.

Ông Mai Hắc Lợi, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên tại cơ quan điều tra

Theo đó, bị cáo Ngô Quang Phú - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường là người có tờ trình tham mưu cho cho Chủ tịch Hội đồng đấu giá tỉnh Phú Yên giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất;

Bị cáo Nguyễn Ngọc Duy - Phó Giám đốc Sở Tư pháp là người theo dõi nguồn thu ngân sách tỉnh, kiểm soát nguồn thu, mặc dù biết việc giảm tiền bán đấu giá 262 lô đất sai quy định nhưng Duy vẫn thống nhất để Hội đồng bán đấu giá giảm tiền sử dụng đất cho người mua.

Mai Hắc Lợi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp là Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bán đấu giá.

Tháng 5/2016, UBND tỉnh Phú Yên giao Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên làm chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Nam TP Tuy Hòa, phường Phú Đông (giai đoạn 1).

Dự án triển khai trên 38ha, trong đó quy hoạch 262 lô nhà ở liền kề, 196 lô biệt thự và 10 lô đất thương mại dịch vụ khu Nam TP Tuy Hòa. Cuối tháng 4/2017, khi chưa hoàn thiện hạ tầng, Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh Phú Yên thông báo bán đấu giá 4 phân khu của khu đô thị trên theo hình thức bán sỉ từng khu, không bán lẻ.

Ông Ngô Quang Phú, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường Phú Yên được mời đến cơ quan điều tra để nghe tống đạt quyết định khởi tố bị can

Thực hiện bán đấu giá với hình thức trên, tỉnh Phú Yên chỉ bán sỉ được 262 lô nhà ở liền kề, còn các khu đất biệt thự, thương mại dịch vụ không có cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá nên sau đó đã tổ chức bán đấu giá riêng. Theo thông báo bán đấu giá, tổng giá khởi điểm của 262 lô nhà ở liền kề là 160,875 tỉ đồng. Kết quả, bà Ngô Thị Điều (TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) trúng đấu giá với giá 162,495 tỉ đồng.

Đặc biệt, tại thời điểm tỉnh Phú Yên bán sỉ 262 lô đất khi hạ tầng Khu đô thị Nam TP Tuy Hòa chưa xây dựng xong, ngoài ra tỉnh còn có quyết định hỗ trợ giảm 5% đối với người trúng đấu giá. Do vậy, thực tế bà Điều chỉ phải nộp hơn 154,4 tỉ đồng, thấp hơn giá khởi điểm của 262 lô đất này khoảng 8 tỉ đồng.

Bán đất để trả nợ là không phù hợp?

Về việc bán sỉ 262 lô đất khi chưa làm xong hạ tầng, ông Nguyễn Chí Hiến giải thích là để hoàn trả nợ ngân sách do tỉnh ứng Kho bạc Nhà nước Trung ương từ 10 năm trước đó để xây dựng cơ sở hạ tầng phía Nam TP Tuy Hòa. Còn việc hỗ trợ giảm 5% trên tổng giá trị mỗi khu đất đưa ra đấu giá là do việc xây dựng hạ tầng khu đô thị kéo dài 16 tháng mới có thể bàn giao hạ tầng nên cần chính sách ưu đãi cho người trúng đấu giá.

Sáng 24/8/2021, lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Phú Yên) cho biết, theo tài liệu điều tra xác định việc trả nợ cho ngân sách Trung ương đã được tỉnh Phú Yên thực hiện xong từ tháng 12/2016; đến tháng 5/2017, tỉnh Phú Yên mới tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 262 lô đất Khu đô thị Nam Tuy Hòa. Do vậy, thông tin áp lực do nợ ngân sách phải bán sỉ 262 lô đất để trả nợ là không phù hợp.

Ngoài ra, theo báo cáo số 609 ngày 16/11/2018 của Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành II, việc bán đấu giá tập trung 262 lô đất ở Phú Yên không hiệu quả, chỉ thu được 96% giá trị các lô đất.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng với ông Nguyễn Chí Hiến (SN 1960), nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên; bà Nguyễn Thị Nở (SN 1964), nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Phú Yên về tội “Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, theo khoản 3, điều 219, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài việc cho giảm 5% giá trị 262 lô đất gây thiệt hại ngân sách 8 tỷ đồng, việc bán sỉ các lô đất trên còn gây thất thoát ngân sách Nhà nước rất lớn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ án.

Trâm Trân