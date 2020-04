1 giờ trước

Số ca tử vong do Covid-19 dường như chững lại ở New York, Mỹ và phản ánh xu hướng đang diễn ra ở Italia, Tây Ban Nha. Tuy nhiên, khủng hoảng do Covid-19 gây ra đang leo thang một cách báo động ở Anh.