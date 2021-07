Tối 11/7, Việt Nam công bố thêm 3 ca mắc Covid-19 tử vong. Tất cả đều là bệnh nhân ở Đồng Tháp và có bệnh nền.

Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 cho biết, 3 bệnh nhân tử vong trong các ngày từ 6-7/7.

Ca số 117 là bệnh nhân 20010, 52 tuổi, nữ, địa chỉ ở TP Sa Đéc, Đồng Tháp, có tiền sử đái tháo đường type 2, suy thận mạn. Chuyển vào Bệnh viện Sa Đéc điều trị.

Bệnh nhân tử vong ngày 6/7 do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, suy thận mạn.

Ca số 118 là bệnh nhân 20035, 43 tuổi, nữ, địa chỉ ở huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, bị di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.

Bệnh nhân tử vong ngày 6/7 tại Bệnh viện Sa Đéc do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân loét vùng cùng cụt, di chứng tai biến mạch máu não, đái tháo đường type 2, cushing do thuốc.

Ca số 119 là bệnh nhân 20608, 59 tuổi, nam, địa chỉ ở huyện Châu Thành, Đồng Tháp, bị xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp.

Bệnh nhân tử vong ngày 7/7 tại Bệnh viện Sa Đéc do viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân xơ gan giai đoạn cuối do viêm gan siêu vi B, tăng huyết áp.

Như vậy trong ngày hôm nay, Việt Nam công bố 7 ca mắc Covid-19 tử vong, nâng tổng số ca tử vong cả nước lên 119 trường hợp. Riêng từ ngày 27/4 đến nay đã có 84 ca tử vong.

Thúy Hạnh

