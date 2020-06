- Sản phụ 27 tuổi chảy máu ồ ạt, 2 lần can thiệp đầu không hiệu quả, buộc bác sĩ phải cắt tử cung để cầm máu.

Sản phụ Ngô Thị Huyền, 27 tuổi ở Yên Dũng, Bắc Giang sinh con thứ 2 tại bệnh viện huyện. Ngay sau sinh, sản phụ sốc mất máu nặng trong suốt 2 giờ, nguy cơ tử vong rất cao.

Bệnh nhân được chuyển đến BV Sản nhi Bắc Giang trong tình trạng da xanh, niêm mạc nhợt, máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ trong buồng tử cung và nước tiểu qua ống sonde, tính mạng vô cùng nguy cấp.

Sản phụ được chuyển thẳng lên phòng Cấp cứu – Khoa Phẫu thuật Gây mê hồi sức để can thiệp nội khoa cầm máu như tiêm thuốc co hồi tử cung, xoa bóp kích thích co hồi tử cung, dùng bóng chèn lòng tử cung để cầm máu nhưng máu vẫn không hiệu quả.

Sản phụ đã thoát cơn nguy kịch sau tai biến băng huyết sau sinh

Do tình thế nguy cấp, BS Lê Công Tước, Giám đốc bệnh viện trực tiếp hội chẩn, kết luận sản phụ bị chảy máu diện rau bám sau đẻ, chỉ định phẫu thuật mở gấp để thắt động mạch tử cung và động mạch buồng trứng 2 bên để cầm máu.

Tuy nhiên sau can thiệp, máu đỏ tươi vẫn chảy ra từ trong buồng tử cung không cầm. Cuối cùng, bác sĩ quyết định cắt bán phần tử cung để cầm máu, vì nếu chậm trễ, bệnh nhân sẽ tử vong.

Sau 4 giờ can thiệp, sản phụ đã thoát khỏi nguy kịch. Tổng cộng bệnh nhân đã được truyền 2 lít máu và 2 lít huyết tương.

Hiện sản phụ đang được điều trị tại tại khoa Dịch vụ y tế tự nguyện để tiếp tục theo dõi trước khi xuất viện.

BS Tước cho biết, băng huyết sau sinh xảy ra khi âm đạo chảy trên 500 ml máu nếu sinh thường hoặc trên 1000 ml máu nếu sinh mổ.

Nếu băng huyết nhiều trong vòng 24 giờ đầu sau sinh được gọi là băng huyết nguyên phát. Nếu tình trạng băng huyết xảy ra từ 24 giờ đến 12 tuần sau sinh được gọi là băng huyết thứ phát.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, băng huyết sau sinh chiếm tới 25% tổng số ca tai biến sản khoa và 1/2 trường hợp băng huyết tử vong trong vòng 24 giờ sau sinh.

Tại Việt Nam, trong 5 tai biến sản khoa nguy hiểm nhất (doạ vỡ và vỡ tử cung, băng huyết sau sinh, nhiễm khuẩn sau đẻ, sản giật, uốn ván sơ sinh) thì băng huyết sau sinh là tai biến sản khoa thường gặp nhất, chiếm trên 40% và là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong ở sản phụ (chiếm 78,8%).

Có nhiều nguyên nhân gây băng huyết sau sinh, trong đó chảy máu diện rau bám là nguyên nhân gây băng huyết sau sinh thường gặp nhất (chiếm 70%), ngoài ra còn một số nguyên nhân khác như: Chấn thương đường sinh dục đặc biệt là vỡ tử cung (chiếm 20%), bất thường về bong rau, sổ rau và rối loạn đông máu.

Tùy thuộc vào mức độ mất máu và việc hồi sức, cầm máu có tích cực hay không, băng huyết sau sinh có thể gây ra nhiều biến chứng như: Choáng do giảm thể tích tuần hoàn, dẫn đến suy thận, suy đa tạng và tử vong; biến chứng lâu dài là thiếu máu, viêm tắc tĩnh mạch, hội chứng Sheehan do hoại tử tuyến yên dẫn đến suy nhược, gầy ốm, rụng lông tóc, mất sữa, vô kinh.

Trường hợp phải cắt tử cung, bệnh nhân sẽ mất khả năng sinh đẻ.

Thúy Hạnh