Việc con sốt vào dịp Tết khiến không ít các bà mẹ lúng túng, song với các biện pháp hạ sốt đúng cách, cùng những chuẩn bị cẩn thận là cả gia đình có thể yên tâm đón Tết.

BS. Hoàng Quốc Tưởng - Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, Tết là dịp nhiều trẻ đua nhau ốm sốt, bởi hàng loạt lý do cộng dồn. Thời tiết lập xuân khiến virus hô hấp lây lan mạnh, dễ gây ra các cơn ốm sốt, đau họng, sởi, thủy đậu. Thói quen ăn uống đảo lộn, thực phẩm không đảm bảo cũng khiến trẻ sốt do tiêu chảy cấp, loét miệng. Hay ngày Tết sum họp, đi chơi nhiều, trẻ nhỏ tiếp xúc với nhiều người lớn bị cảm sốt cũng tăng nguy cơ mắc bệnh ở trẻ.

Đặc biệt với những trẻ lần đầu sốt dịp Tết, các bà mẹ thường lo lắng bội phần: Sợ con sốt co giật, sợ bệnh viện chưa mở cửa. Tuy nhiên, BS. Tưởng trấn an các mẹ nên bình tĩnh, bởi chỉ cần hạ sốt đúng cách và chuẩn bị những điều sau thật cẩn thận.

Chuẩn bị tủ thuốc gia đình dịp Tết

Ngày Tết, nhiều hiệu thuốc đóng cửa, do đó, mẹ nên chuẩn bị kỹ lưỡng tủ thuốc gia đình ở nhà, hoặc túi thuốc di động trong vali về quê, phòng ngừa trẻ ốm sốt bất ngờ. Các loại thuốc và vật dụng y tế cần thiết nhất phải kể đến nhiệt kế và thuốc hạ sốt, nước muối sinh lý, nước bù điện giải, nước súc họng, nước rửa tay khô, thuốc rối loạn tiêu hóa, thuốc sát trùng...

Quan trọng là thuốc hạ sốt, nên chuẩn bị thuốc chứa hoạt chất paracetamol với dạng bào chế phù hợp với từng độ tuổi của trẻ, theo liều khuyến cáo là 10 - 15mg/kg/lần. Paracetamol có thể dùng cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh, an toàn cho cả trẻ sốt xuất huyết, liều lượng chỉnh theo cân nặng của từng bé.

Một số thuốc hạ sốt được sử dụng trong bệnh viện là Hapacol 80 cho trẻ 5 - 8kg, Hapacol 150 cho trẻ 10 - 15kg, Hapacol 250 cho trẻ 16 - 25kg... Thuốc có dạng bột sủi bọt, giúp thuốc tan nhanh và nhanh chóng hạ sốt khi vào cơ thể. Mùi cam, vị ngọt của thuốc giúp mẹ không phải “vật lộn” khi cho trẻ uống thuốc.

Hạ sốt đúng cách cho trẻ ngày Tết

Việc chuẩn bị tủ thuốc gia đình vô cùng cần thiết, song các mẹ cần trang bị cả kiến thức chăm con và xử lý đúng cách. Khi trẻ sốt, cần cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, nếu đang mặc nhiều quần áo ấm, hãy cởi bớt và theo dõi nhiệt độ cho con.

Trẻ sốt dưới 38,5 độ C, chỉ cần mặc đồ thoáng mát, cho bé uống nhiều nước. Khi trẻ sốt cao trên 38,5 độ C và bắt đầu quấy khóc, lờ đờ, ảnh hưởng đến sinh hoạt của trẻ, lúc này nên cho trẻ uống thuốc hạ sốt Hapacol liều phù hợp cân nặng. Nếu trẻ tái sốt, lần uống tiếp theo phải cách từ 4 - 6h.

Thời điểm thích hợp đưa trẻ đến bệnh viện

Một số trường hợp chăm sóc tại nhà không đáp ứng được việc bé sốt. BS. Tưởng khuyến cáo nên đưa trẻ đến bệnh viện ngay nếu rơi vào các trường hợp sau: Trẻ dưới 6 tháng tuổi sốt trên 37,5 độ C; Trẻ sốt dưới 38,5 độ C nhưng kéo dài trên 72h; Trẻ đang sốt mà bất ngờ hạ nhiệt xuống dưới 36,5 độ C; Trẻ hết sốt khoảng 24h nhưng sau đó sốt lại.

Ngoài ra, trẻ sốt li bì, ngủ nhiều, đau đầu liên tục, buồn nôn, nôn khan nhiều lần, cổ cứng, phát ban da, nôn ra máu, đi cầu ra máu, đau khi tiểu, khóc không dỗ được, bứt rứt, khó thở, bỏ bú, bỏ ăn... cũng nên đi khám, nhiều cơ sở y tế có sắp xếp nhân sự trực cấp cứu và khám, chữa bệnh.

Chăm sóc đúng cách khi trẻ sốt

Trẻ sốt nên được ăn chín, uống sôi; tích cực bù nước, bù điện giải đúng cách nếu thấy trẻ dấu hiệu mất nước (môi khô, mắt trũng, tiểu ít…). Mẹ nên chia nhỏ cữ ăn và sữa, đút muỗng chậm, chọn thức ăn dễ tiêu hoá cho con, đảm bảo con có đủ dinh dưỡng và năng lượng để chiến đấu với virus trong cơ thể.

Ngoài những điều nên làm ở trên, BS. Tưởng khuyến cáo cha mẹ không nên để trẻ mặc sức ăn uống đồ ngọt và nước có ga ngày Tết, chơi khuya dậy muộn... ảnh hưởng đến hệ miễn dịch non nớt của trẻ. Dù ngày Tết được vui chơi thỏa thích, trẻ vẫn cần ăn đủ chất, ngủ đúng giờ.

