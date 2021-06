Việt Nam đang còn điều trị hơn 8.300 bệnh nhân Covid-19, trong số này có 44 trường hợp nguy kịch.

Tính đến chiều 24/6, 99 cơ sở y tế đang điều trị cho 8.355 bệnh nhân Covid-19, trong đó cơ sở thu dung, điều trị ban đầu tại Bắc Giang có 827 bệnh nhân, Bệnh viện dã chiến số 2 Bắc Giang có 574 bệnh nhân, Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ có 532 ca…

Trong số các bệnh nhân đang điều trị, 44% không có triệu chứng, 50% có biểu hiện lâm sàng nhẹ.

Cả nước đang có 185 bệnh nhân tiên lượng nặng, 115 ca đang phải thở oxy gọng kính, 6 ca nặng thở máy không xâm nhập.

Số ca nguy kịch đã tăng lên 44 trường hợp, trong đó 30 ca đang phải điều trị tích cực, thở máy, 14 ca phải can thiệp ECMO, 9 ca trong số này được tiên lượng có nguy cơ tử vong cao.

Các nhân viên y tế Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chăm sóc bệnh nhân Covid-19 nặng. Ảnh: BVCC

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang có tới 23 ca nguy kịch, nhiều nhất cả nước (19 ca thở máy, 4 ca ECMO). Trong số này có 2 bệnh nhân nặng là hai mẹ con ở Bắc Ninh chuyển lên. Người con trai 60 tuổi có tiền sử viêm họng mạn tính, nhập viện ngày 26/5, đến nay đang can thiệp ECMO, thở máy, dùng thuốc an thần, giảm đau.

Bệnh nhân đang trong tình trạng phù toàn thân, chảy máu sau phúc mạc. Tại buổi hội chẩn vừa diễn ra, các chuyên gia đánh giá trường hợp này đã điều trị dài, rất nặng, cần được truyền thêm máu, điều chỉnh thuốc chống đông.

Người mẹ 81 tuổi có tiền sử tăng huyết áp 4 năm nay và từng bị tai biến mạch máu não. Bệnh nhân diễn biến nặng do tuổi cao, tăng huyết áp, suy tim, tắc mạch phổi. Hiện bệnh nhân vẫn thở máy, vô niệu, không sốt.

Ngoài ra, nữ bệnh nhân 35 tuổi mang thai 25 tuần điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương vẫn trong tình trạng rất nặng, chảy máu bàng quang sau rút ECMO.

Tại Trung tâm Điều trị tích cực đặt tại Bệnh viện Tâm thần Bắc Giang đang có 2 ca ECMO, trong đó nữ bệnh nhân 57 tuổi rất nặng với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi và đang có dấu hiệu sốt cao.

TP.HCM có 17 ca nguy kịch, trong đó có 6 ca ECMO. Tất cả bệnh nhân đều suy hô hấp cấp nặng. Trong số này có bệnh nhân 2983, nữ, 65 tuổi, ở An Giang đột ngột trở nặng lại, biến chứng xuất huyết não sau một thời gian sức khỏe có cải thiện.

Ngoài ra còn ca nam chiến sĩ công an quận Tân Phú đang phải can thiệp ECMO tại Bệnh viện Chợ Rẫy do tổn thương phổi nặng, nam thanh niên 22 tuổi quê ở Long An (bệnh nhân 7455), phổi đông đặc như bệnh nhân 91 đang phải dùng ECMO tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM…

Thúy Hạnh

