Những bệnh nhân này từng rơi vào hôn mê, suy hô hấp nặng, phải can thiệp thở máy, tuy nhiên đã may mắn vượt qua “cửa tử”, có thể trở lại sinh hoạt bình thường.

Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị rất nhiều bệnh nhân Covid-19 nặng đến nguy kịch của miền Bắc trong đợt dịch mới.

Theo TS. BS Vũ Đình Phú, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực, có 5 bệnh nhân nặng được đơn vị tiếp nhận đã ổn định sức khỏe, có thể tự đi lại, sinh hoạt. Các bệnh nhân vừa chuyển sang Khoa khác để theo dõi, điều trị tiếp.

Trường hợp đầu tiên là nam bệnh nhân T. V. C., 39 tuổi, ở xã An Phú, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Anh C. trước đó điều trị tại khoa Nhiễm khuẩn tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương do nhiễm khuẩn huyết, xơ gan, suy gan cấp.

Ngày 5/5, bệnh nhân xuất hiện sốt cao, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, dùng phác đồ điều trị Covid-19 nhưng tình trạng không cải thiện. Bệnh nhân chuyển tới Khoa Cấp cứu ngày 11/5, sau 3 ngày lại rơi vào hôn mê, suy hô hấp nặng, được đặt ống nội khí quản, chuyển Khoa Hồi sức (ngày 13/5).

Tại đây, bác sĩ đã duy trì thở máy cho người bệnh, dùng kháng sinh kết hợp bù dịch, dinh dưỡng. Tri giác bệnh nhân dần cải thiện, tỉnh táo, hợp tác tốt, chức năng hô hấp tốt lên. Người bệnh sau đó được cai thở máy, rút ống nội khí quản, tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực 4 ngày.

Đến ngày 19/5, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tự đảm bảo ăn uống sinh hoạt cá nhân.

Trường hợp thứ hai là chị N. T. P., nữ 32 tuổi, ở TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Bệnh nhân tiền sử khỏe mạnh, tiếp xúc trực tiếp với người nhiễm Covid-19 ngày 26/4. Ngày 28/4, bệnh nhân sốt, ho húng hắng, chảy nước mũi. Sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2, chị P. nhập viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vào ngày 3/5.

Thời điểm vào viện, bệnh nhân sốt cao, tình trạng suy hô hấp tăng, phải thở oxy, đến ngày 10/5 chuyển Khoa Hồi sức tích cực.

Các bác sĩ cho người bệnh thở máy HFNC (oxy dòng cao) kết hợp điều trị thuốc. Sau 4 ngày, tình trạng hô hấp của bệnh nhân dần hồi phục, chuyển thở oxy kính. Ngày 16/5, bệnh nhân ngừng can thiệp oxy, toàn trạng ổn định. Đến ngày 19/5, người bệnh không sốt, không khó thở, sức khỏe ổn định.

Hai bệnh nhân nặng quê Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh vui mừng ngày được rời khoa Hồi sức tích cực, chuyển sang Khoa điều trị bệnh nhân nhẹ

Ca bệnh thứ ba là ông V.T.S., 46 tuổi ở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh. Người bệnh tiền sử khoẻ mạnh, không có bệnh nền, trước đó sống trong vùng đang có dịch Covid-19.

Ngày 4/5, ông S. xuất hiện sốt, ho khạc đờm nhiều, đau rát họng, tức ngực, khó thở, đi ngoài phân lỏng và nổi ban đỏ ở tay chân, xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.

Ngày 9/5, bệnh nhân được chuyển đến khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Một ngày sau đó, tình trạng suy hô hấp của người bệnh tăng, thở máy HFNC đáp ứng kém, phải đặt ống nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực. Sau 9 ngày điều trị, bệnh dần cải thiện, cai được thở máy, sau đó ngừng can thiệp thở oxy. Hiện toàn trạng ông S. ổn định, tự đảm bảo sinh hoạt.

Trường hợp thứ tư là ông N.D.T., 54 tuổi, ở Mão Điền, Thuận Thành, Bắc Ninh, tiền sử khoẻ mạnh. Ngày 3/5, ông T. xuất hiện sốt, ho khan, 6 ngày sau đó xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính, điều trị tại Bệnh viện địa phương.

Ngày 10/5, bệnh nhân thấy khó thở, được chuyển đến Khoa Cấp Cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tình trạng suy hô hấp ngày càng tăng, đến 12/5 phải đặt ống nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực. Tại đây, ngoài việc can thiệp thở máy, bác sĩ kết hợp phác đồ sử dụng kháng sinh và các thuốc khác cùng chăm sóc dinh dưỡng.

Tình trạng hô hấp của bệnh nhân dần cải thiện, đến 19/5 đã được dừng thở máy, rút ống nội khí quản, 22/5 bỏ can thiệp oxy. Ngày 25/5, bệnh nhân có thể tự đảm bảo ăn uống, sinh hoạt cá nhân, sức khỏe hoàn toàn ổn định.

Ca Covid-19 nặng còn lại là ông N. X. T., 47 tuổi, cùng ở Mão Điền, Thuận Thành. Ông T. có tiền sử viêm gan virus B mạn, phát hiện từ 2008. Ngày 5/5, bệnh nhân khởi phát sốt, ho đờm, đau họng, đau mỏi người, tiêu chảy. Sau khi xét nghiệm dương tính vào ngày 6/5, bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, do suy hô hấp tiến triển nhanh, ông T. chuyển đến khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 12/5. Khi nhập viện, người bệnh mệt mỏi, suy hô hấp nặng, được cho thở máy oxy dòng cao HFNC kết hợp điều trị thuốc.

Tình trạng bệnh nhân không cải thiện, các bác sĩ quyết định đặt ống nội khí quản, chuyển khoa Hồi sức tích cực.

Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân T. cai thở máy, chuyển thở oxy. Đến ngày 25/5, bệnh nhân bỏ hỗ trợ oxy. Ngày 26/5, ông T. đã tỉnh táo, không sốt, không khó thở, tự sinh hoạt bình thường.

Theo TS. BS Vũ Đình Phú, trong đợt dịch mới, Khoa Hồi sức tích cực đã tiếp nhận tổng số 38 ca Covid-19 nặng. Hiện Khoa còn đang điều trị 24 bệnh nhân, gồm 20 ca thở máy, 3 ca can thiệp ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo).

“Mặc dù cuộc chiến với dịch bệnh lần này còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng đã có những sinh mạng được giành giặt khỏi lưỡi hái của tử thần Covid-19. Điều này cho chúng ta thêm niềm tin để tiếp tục chiến đấu và chiến thắng dịch bệnh nguy hiểm này”, TS. Phú chia sẻ.

Nguyễn Liên

