Ngày 7/8, Việt Nam ghi nhận 4.150 ca Covid-19, giảm 209 ca so với ngày trước đó và là số mắc mới thấp nhất trong 82 ngày qua. Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 822.238 ca, trong đó có 753.309 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.402, nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 758.488 trường hợp. Trong ngày, Việt Nam ghi nhận 120 ca tử vong. Trung bình số tử vong 7 ngày qua là 131 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 20.223 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca nhiễm.