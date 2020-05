Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV là cơ hội giúp người lao động phát hiện sớm hoặc tránh xa 5 nhóm bệnh lý luôn tiềm ẩn trong cơ thể.

Các bệnh lý thường gặp

Đánh giá tình trạng thị lực, phát hiện sớm các bệnh lý về mắt, bệnh lý cấp tính và mạn tính tai mũi họng hay phát hiện các bệnh lý sản phụ khoa,… là những thông tin sức khỏe mà người lao động dễ dàng biết được thông qua khám các chuyên khoa Mắt, Răng hàm mặt, Tai mũi họng, Sản phụ khoa trong mỗi đợt khám sức khỏe định kỳ.

Bệnh lý nghề nghiệp

Các bệnh lý về mắt dễ mắc cần được kiểm tra định kỳ hàng năm.

Đây là nhóm bệnh được rất nhiều công nhân viên các doanh nghiệp quan tâm. Do đặc thù công việc, nhân văn phòng thường ngồi nhiều, ít vận động, tiếp xúc với máy tính, sử dụng đồ ăn nhanh. Chính những thói quen không tốt này làm gia tăng nguy mắc bệnh lý về cột sống, mắt, tim mạch, béo phì,… Ngoài ra, việc sử dụng điều hòa trong môi trường văn phòng mùa hè cũng là điều kiện cho các loại vi khuẩn, nấm phát triển nên dễ mắc các bệnh về hô hấp.

Đối với công nhân khu công nghiệp phải làm việc trong điều kiện phơi nhiễm với các yếu tố tác hại nghề nghiệp khác như tiếng ồn, bụi, nhiệt độ cao, hóa chất… trong môi trường sản xuất. Đây là những lý do người lao động cần khám sức khỏe định kỳ theo quy định để phát hiện sớm các bệnh lý mạn tính như viêm phổi, hen suyễn, cơ xương khớp, giảm thính lực,…

Bệnh truyền nhiễm

Viêm gan B, C là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến và rất dễ mắc trong cộng đồng. Trong đó, viêm gan B được ví như “kẻ giết người thầm lặng”, do các triệu chứng không rõ ràng nên người bệnh dễ chủ quan và có nguy cơ mắc ung thư gan cao hơn 200 lần so với người không mắc viêm gan B. Theo số liệu thống kê ở nước ta có khoảng 9 triệu người dân Việt Nam đang mang trong mình loại virus này.

Khác với viêm gan B, viêm gan C thường không có biểu hiện, nên dễ trở thành thể mạn tính và có nguy cơ mắc ung thư cao hơn.

Theo các chuyên gia gan mật, do triệu chứng bệnh viêm gan B, C rất mờ nhạt nên chủ động kiểm tra có ý nghĩa rất quan trọng về đánh giá sơ bộ chức năng gan, tình trạng nhiễm độc, tắc mật và định hướng nguyên nhân tổn thương gan, kiểm tra kháng thể để tiêm vaccine phòng viêm gan B kịp thời. Đặc biệt, cũng thông qua xét nghiệm tầm soát ung thư gan (AFP) để sàng lọc nguy cơ ung thư gan, phản ánh tình trạng viêm gan cấp và mạn tính.

Bệnh rối loạn chuyển hóa

Bệnh này đang ngày càng gia tăng và trở thành vấn đề sức khỏe đáng lo ngại trong xã hội hiện đại.

Rối loạn chuyển hóa là một tập hợp các điều kiện thường xuất hiện cùng nhau và có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh động mạch vành, đột quỵ, tiểu đường type 2,…

Kiểm soát huyết áp giúp phòng ngừa bệnh rối loạn chuyển hóa.

Việc kiểm soát huyết áp và xét nghiệm máu thông qua các chỉ số Cholesterol, Triglyceride, HDL-Cholesterol, LDL-Cholesterol, tổng phân tích máu 32 chỉ số, tổng phân tích nước tiểu, glocose máu,... là cách tốt nhất kiểm soát, phòng ngừa kịp thời các bệnh rối loạn chuyển hóa để hạn chế biến chứng tới sức khỏe.

Tầm soát ung thư sớm

Ung thư có thể gặp ở cả nam và nữ, bất kể độ tuổi nào, nhưng điều lo lắng là có đến 70% bệnh nhân ung thư ở nước ta đi khám, phát hiện và điều trị muộn. Hệ lụy để lại là ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của người bệnh, cũng như gánh nặng kinh tế chữa trị cho người cả ngành y tế.

Để tầm soát và chẩn đoán sớm bệnh, các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân nên tầm soát định kỳ hàng năm, nhất là những người có yếu tố nguy cơ cao như làm trong môi trường độc hại, trong gia đình có người mắc ung thư.

Khám sức khỏe định kỳ - Lời giải cho “bài toán sức khỏe” người lao động

Luật lao động đã quy định hàng năm, người sử dụng lao động phải tổ chức khám sức khỏe ít nhất 01 lần cho người lao động và khám sức khỏe 06 tháng/lần đối với người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại… Vì vậy, khám sức khỏe định kỳ không chỉ là nghĩa vụ của mỗi doanh nghiệp, mà còn là lời giải cho “bài toán sức khỏe” người lao động.

Người lao động phải được khám sức khỏe ít nhất 1 lần/năm.

Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 6/5/2013 của Bộ Y tế đã quy định rõ danh mục khám bắt buộc cho người lao động gồm: Khám lâm sàng: Khám nội tổng quát (Đo chiều cao, cân nặng, đo mạch, huyết áp, khám tim mạch, hô hấp, tiêu hoá…), Khám ngoại; Khám các chuyên khoa (Mắt, Răng hàm mặt, Da liễu, Sản phụ khoa); Khám cận lâm sàng: Chụp X-quang tim phổi, xét nghiệm (tổng phân tích máu, tổng phân tích nước tiểu, xét nghiệm đường máu, men gan),…

Bằng kinh nghiệm của đơn vị y tế có 24 năm uy tín phục vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, các chuyên gia Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC đã tâm huyết xây dựng Gói khám sức khỏe định kỳ doanh nghiệp.

Theo đó, tùy theo nhu cầu, tính chất công việc, các doanh nghiệp có thể lựa chọn Gói khám sức khỏe định kỳ theo Thông tư 14 hoặc Gói khám sức khỏe định kỳ cơ bản, Gói khám sức khỏe định kỳ nâng cao. Riêng Gói khám sức khỏe nâng cao, ngoài đáp ứng đầy đủ danh mục theo quy định, còn giúp tầm soát sớm những bệnh ung thư hay gặp hàng đầu ở nam/ nữ giới như ung thư gan, phổi, dạ dày, vú và đại tràng thông qua các marker AFP, PSA Talal, CA 15-3, CA-125,... Cùng một số danh mục kiểm tra chuyên sâu khác như phát hiện các bất thường về cấu trúc của tim và quai động mạch chủ, sàng lọc phát hiện nhiễm virus viêm gan C, bệnh máu ác tính.

MEDLATEC có năng lực tổ chức khám tại viện, phòng khám 1.000 người và khám tại đơn vị 2.000 người mỗi ngày.

Hội tụ thế mạnh về đội ngũ chuyên gia, bác sĩ khám/ tư vấn giàu kinh nghiệm, cùng trang bị đồng bộ máy móc thiết bị hiện đại hàng đầu, tự động của các chuyên khoa luôn cho kết quả khám, xét nghiệm chính xác, tin cậy. Vì vậy, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC tự hào là đơn vị y tế tin cậy cung cấp các giải pháp khám sức khỏe cho các cơ quan, doanh nghiệp, tập đoàn trong cả nước.

Với mong muốn đồng hành, chia sẻ cùng các doanh nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, từ nay đến 30/06/2020, Bệnh viện Đa khoa MEDLATEC giảm 40% Gói khám sức khỏe định kỳ doanh nghiệp. Đăng ký ngay để có giá trị sử dụng đến hết năm 2020.

Thế Định