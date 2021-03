Bạn có thể giảm 2-4,5 kg một tuần nhưng không nên kéo dài chế độ ăn này vì thiếu chất dinh dưỡng.

Đây là một kế hoạch ăn kiêng giảm cân chủ yếu dựa trên súp. Bạn không thể áp dụng chế độ này trong thời gian dài vì bạn sẽ thiếu các chất dinh dưỡng quan trọng, gây ra biến chứng về sức khỏe.

Một cách an toàn hơn là bạn sử dụng súp làm nền tảng cho kế hoạch giảm cân. Theo đó, bạn dùng súp ngoài các bữa được quy định trong chế độ ăn kiêng.

Lý do ăn súp giúp giảm cân

- Súp có lượng calorie thấp

Các món súp trong chế độ ăn kiêng thường được làm từ các loại thực phẩm ít calorie như rau lá xanh. Bạn sẽ nạp khoảng 1.200 đến 1.400 calorie mỗi ngày. Điều này tạo ra sự thâm hụt calorie khiến cơ thể sử dụng chất béo dự trữ làm năng lượng, do đó thúc đẩy giảm cân.

Nếu lượng calorie hàng ngày của bạn nằm trong khoảng 2.000-2.400, bạn có thể bị thiếu sức mạnh, chóng mặt, mất nước trong những ngày đầu tiên tuân theo chế độ ăn kiêng.

- Tăng cảm giác no

Hầu hết các món súp được chế biến từ rau củ. Rau có hàm lượng chất xơ cao, tạo cảm giác no nhanh và lâu hơn. Điều này giảm lượng calorie tiêu thụ hàng ngày của bạn.

- Làm sạch hệ bạch huyết

Hệ bạch huyết có nhiệm vụ loại bỏ thức ăn không tiêu, chất độc, tế bào chết và các phần tử không mong muốn khác trong cơ thể. Khi bị tắc nghẽn, hệ bạch huyết không thể thực hiện tốt chức năng của mình. Lúc này, hầu hết thức ăn không tiêu hóa được sẽ bị lưu trữ trong người, ngăn cản quá trình giảm cân.

Chế độ ăn súp làm sạch hệ bạch huyết, do đó cơ thể loại bỏ được những thứ không mong muốn.

Nhược điểm

Chế độ ăn súp 7 ngày có thể giúp bạn giảm 2-4,5 kg trong 1 tuần. Nhưng trước khi áp dụng, bạn cần biết rằng đây không phải là một công thức lành mạnh. Giảm cân nhanh chóng có những nguy cơ như da chùng, đau đầu, mất nước, sỏi mật...

Các chuyên gia sức khỏe khuyên bạn nên giảm dưới 1 kg trong một tuần. Cách giảm cân này lành mạnh và bền vững.

Ảnh minh họa: Culinaryhill

Chế độ ăn kiêng súp bắp cải

Chế độ ăn kiêng được khuyến nghị trong 7 ngày vì chỉ tập trung ăn một loại thực phẩm có thể gây ra các trường hợp suy dinh dưỡng.

- Ngày 1: Bạn được ăn bao nhiêu súp bắp cải tùy thích và tất cả các loại trái cây trừ chuối.

- Ngày 2: Bạn ăn súp bắp cải và rau lá xanh. Bạn có thể thêm một củ khoai tây nướng; tránh xa đậu khô, đậu Hà Lan, ngô và các loại rau giàu tinh bột khác.

- Ngày 3: Kết hợp của ngày 1 và ngày 2 vì bạn có thể ăn tất cả các loại trái cây và rau nhưng cần tránh xa chuối, khoai tây nướng.

- Ngày 4: Ăn súp bắp cải giống như tất cả những ngày khác cùng với chuối và sữa tách béo.

- Ngày 5: Bạn ăn khoảng 0,5 kg thịt bò hoặc thịt gà, cá không da. Ngoài ra, bạn cũng được ăn cà chua (không quá 6 quả). Bạn chỉ cần ăn súp bắp cải 1 lần.

- Ngày 6: Bạn ăn thịt bò và rau tùy thích. Bạn có thể thay bằng thịt gà hoặc cá.

- Ngày 7: Bạn ăn rau, cơm gạo lứt và nước quả không ngọt.

Chế độ ăn kiêng với súp đậu

Khi tuân theo chương trình này, bạn bắt buộc phải ăn súp đậu 2 lần một ngày. Đó không phải là thứ duy nhất bạn có thể ăn trong chế độ ăn kiêng này. Bạn được phép ăn mọi loại thực phẩm có nguồn gốc thực vật không chứa dầu như rau lá xanh, trái cây, ngũ cốc...

Thực phẩm như bơ, quả hạch và hạt bị cấm vì chúng chứa dầu tự nhiên. Những người theo chế độ trên được khuyến khích uống nhiều nước.

An Yên (Theo Better Me)

Cách giảm cân cấp tốc trong 1 tuần Kế hoạch ăn kiêng cho phép bạn ăn đầy đủ 3 bữa mỗi ngày, thêm các bữa nhẹ.

Thực đơn giảm 7 kg trong 7 ngày Chế độ ăn kiêng GM giúp giảm từ 4 tới 7 kg chỉ trong một tuần nhưng có thể khiến bạn mệt mỏi, đau đầu.