Sáng ngày 17/7, Sở Y tế Hải Phòng thông tin về 3 ca bệnh dương tính nCoV trong đó có 2 trường hợp là lái xe và một người đi xe khách.

Đó là các trường hợp N.H.D; sinh năm 1985 và H.Tr.Tr., SN 1973. Cả 2 là lái xe tải đường dài từ Bà Rịa - Vũng Tàu về Hải Phòng vào đêm ngày 15/7.

Chiều tối 16/7, 2 người này đi taxi tới Bệnh viện Đại Học Y Hải Phòng làm xét nghiệm để quay về Vũng Tàu, đã có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hai ca bệnh đã được chuyển vào khoa Nhiệt Đới Bệnh viện Việt tiệp 2 để cách ly theo dõi, hiện sức khỏe ổn định.

Ca bệnh thứ 3 là N.V.V., năm sinh 1992, ở Kỳ Tân – Kỳ Anh – Hà Tĩnh. Người này từ 06/7 – 12/7, về quê ở Hà Tĩnh. Ngày 12/7, đi trên xe khách Ngọc Tín từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh, ra Hải Phòng tại bến xe Cầu Rào lúc 4h30 ngày 13/7. Từ 13/7 đến nay, ca bệnh ở tại khu CN, Phường Đông Hải 2, Q. Hải An, TP Hải Phòng.

Tối 16/7, anh V. thấy ốm mệt nên đến BV Đại học Y Hải Phòng làm xét nghiệm, có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Hiện anh V. đã được chuyển khoa Bệnh viện Việt tiệp 2 cách ly, theo dõi điều trị.

Sau khi phát hiện bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, ngành y tế và các địa phương tập trung triển khai các biện pháp phòng chống dịch, tiếp tục điều tra truy vết, cách ly y tế đối với F1, F2 và phun thuôc khử khuẩn, xử lý ổ dịch.

Cũng trong ngày 17/7, UBND TP Hải Phòng quyết định thành lập 2 chốt kiểm soát vào thành phố bằng đường bộ tại khu vực chân cầu Dinh, huyện Thủy Nguyên (tiếp giáp thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) và tại khu vực chân cầu Quang Thanh, huyện An Lão (tiếp giáp huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương).

Theo đó, mỗi chốt sẽ bố trí 48 người/chốt, chia làm 4 ca, hoạt động 24/24 giờ các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ, do lực lượng công an thành phố làm chốt trưởng.

Tại các chốt kiểm soát, lực lượng công an thực hiện điều tiết, phân luồng giao thông, dừng các phương tiên; lực lượng quân sự, y tế tập trung kiểm tra đối với người và phương tiện, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với các trường hợp được ra, vào thành phố và thực hiện các nhiệm vụ khác do chốt trưởng phân công, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.



UBND thành phố đề nghị UBND các huyện Thủy Nguyên, An Lão khẩn trương bố trí đầy đủ trang thiết bị và cơ sở vật chất đảm bảo cho chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 liên ngành hoạt động từ 6h ngày 17/7.

Nguyễn Thu Hằng

