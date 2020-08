Bé trai sinh non ở tuần thai thứ 25, chỉ nặng 800g, nhiều lần tưởng chừng khó qua khỏi.

Bệnh viện Hùng Vương TP.HCM cho biết vừa giành mạng sống cho con của một sản phụ 33 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM. Bé trai chào đời nặng 800g khi mới 25 tuần tuổi.

Các bác sĩ cho biết, trải qua 124 ngày đầy biến cố, bé đã có sức khỏe ổn định và được về nhà.

Lá thư cảm ơn các bác sĩ của người mẹ ở quận Tân Phú

Do sinh non, ngay khi chào đời, bé bị suy hô hấp nặng phải thở máy, truyền máu do thiếu máu, nhiễm trùng sơ sinh phải điều trị kháng sinh.

Đến ngày thứ 8, bé bị rối loạn đông máu nặng, thiếu máu giảm tiểu cầu nên cần truyền máu và tiểu cầu. Ngoài ra, bé còn bị viêm phổi nặng không đáp ứng với kháng sinh đang dùng, phải đổi thuốc.

Đến tuần thứ 9, tình trạng của bé có chuyển biến, bé được tập cai máy thở dần. Tuy nhiên, sau đó diễn tiến viêm phổi nặng khiến bé tiếp tục lệ thuộc vào máy.

Tuần thứ 13, bé được cai máy thở nhưng lại có bệnh lý võng mạc ở trẻ non tháng nên được chuyển qua Bệnh viện Nhi đồng điều trị mắt, sau đó về lại Bệnh viện Hùng Vương.

Sang tuần thứ 15, bé tập cai dần oxy và kháng sinh, điều trị viêm phổi mạn theo phác đồ, đồng thời, bé được chăm sóc bằng phương pháp kangaroo.

Sau đó, bé được ngưng thở oxy, tự thở đều, cân nặng đã tăng lên 1.920g và được xuất viện.

Mẹ của bé trai xúc động chia sẻ: “Hôm nay là ngày rất đặc biệt, cũng ngày này 4 tháng trước, ngày 17/4/2020 là ngày lấy đi của tôi không biết bao nhiêu nước mắt. Tôi là mẹ của bé trai sinh cực non ở tuần 25, nặng chỉ 800g, bé phải nằm viện đúng 4 tháng (3 tháng ở Khoa Sơ sinh, một tháng ấp kangaroo).

Trong thời gian bé nằm viện, tôi rất lo lắng nhưng cũng yên tâm vì biết chắc chắn rằng con tôi đang được điều trị và chăm sóc tốt... Ngàn lời cảm ơn cũng không thể diễn tả được hết lòng biết ơn của tôi”.

Trước đó, Bệnh viện Hùng Vương cũng nuôi sống thành công 2 bé gái và 1 bé trai của một sản phụ sinh ba khi thai 26 tuần 5 ngày. Sau 3 tháng nuôi dưỡng và điều trị, ca sinh ba cũng được xuất viện.

Liên Anh