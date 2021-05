Vượt qua hàng nghìn công trình từ khắp thế giới, nghiên cứu căn bệnh hiếm khiến mặt biến dạng của nhóm nghiên cứu dẫn dắt bởi BS.Tú Dung xuất sắc giành Huy chương Bạc tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Hoa Kỳ do Hiệp hội ACOI công bố.

Căn bệnh hiếm gặp chỉ 0,08% dân số thế giới mắc phải

Cách đây 1 năm, cộng đồng từng bất ngờ với trường hợp bệnh nhân Lê Văn Mến (An Giang) mang gương mặt biến dạng nghiêm trọng. Suốt 15 năm, nhiều người gọi anh với cái tên đau đớn “chàng trai mặt quỷ”. Cũng ngần ấy thời gian, việc ăn uống như một cực hình với anh, anh cũng không thể nằm ngủ như mọi người vì cứ nằm là không thở được.

Tìm đến Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc vào tháng 5/2020 với hy vọng thoát khỏi căn bệnh quái ác, anh Mến được TS.BS Nguyễn Phan Tú Dung (Giám đốc Bệnh viện JW) chẩn đoán mắc Hội chứng Melkersson Rosenthal Syndrome (MRS). MRS là một bệnh hiếm gặp, tỷ lệ mắc ước tính 0,08% dân số thế giới.

Để chứng minh anh Mến mắc Hội chứng MRS, BS. Tú Dung đã mất hơn 4 tháng làm việc cật lực cùng nhóm nghiên cứu gồm các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ nội khoa/ ngoại khoa, nghiên cứu sinh y khoa... giàu kinh nghiệm từ các quốc gia Hoa kỳ, Nhật Bản, Việt Nam.

Anh Mến - bệnh nhân hiếm hoi mắc hội chứng MRS tại Việt Nam đã có thay đổi ngoạn mục sau 1 năm được BS. Tú Dung điều trị

Hàng chục loại xét nghiệm được thực hiện, trong đó có đến 3 lần chẩn đoán giải phẫu bệnh được thực hiện tại 7 trung tâm xét nghiệm khác nhau, hơn 75 mẫu bệnh phẩm được đem ra phân tích. Ngoài ra, các mẫu bệnh phẩm này cũng được đưa đến 3 trung tâm chẩn đoán di truyền về giải mã gen.

Vị bác sĩ Việt “làm nên chuyện” tại giải y học thế giới

Cuối tháng 10/2020, sau nhiều nỗ lực, công trình nghiên cứu Y khoa Việt Nam với đề tài “Biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng và rối loạn chức năng đa cơ quan ở một bệnh nhân mắc Hội chứng Melkersson Rosenthal 15 năm không được chẩn đoán” đã được vinh danh giải Á quân tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Hoa Kỳ do Hiệp hội ACOI (American College of Osteopathic Internists) công bố.

Công trình nghiên cứu chứng minh anh Mến mắc Hội chứng MRS đạt giải Á quân tại Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ 2020

Đây là một dấu mốc đáng ghi nhận trong nền y học Việt Nam khi có một công trình nghiên cứu vượt qua hàng nghìn công trình trên toàn thế giới, lọt top 150 công trình đặc sắc, vào vòng chung kết. Đặc biệt, công trình MRS của Việt Nam đã vượt qua các bệnh viện, trường y danh giá của Hoa Kỳ như: Harvard, Yale, University of California - Los Angeles, Stanford, Johns Hopkins, Chicago… để tiếp tục bước vào top 3 và giành huy chương Bạc danh giá.

Huy chương Bạc tại Hội nghị Nội khoa DO toàn quốc Hoa Kỳ 2020 do Hiệp hội ACOI bảo chứng và trao tặng

Đại diện Bệnh viện thẩm mỹ JW Hàn Quốc cho biết, dù trễ hạn nộp đề tài, căn bệnh “lạ” của anh Mến vẫn được Hội đồng nghiên cứu Hiệp hội Nội khoa Hoa Kỳ đánh giá cao và được chọn ngoại lệ vào danh sách bởi tính đột phá đầy thuyết phục.

Huy chương Bạc cho một thành tựu nghiên cứu tại Hoa Kỳ không chỉ chứng minh nỗ lực giải mã căn bệnh hiếm của anh Mến, mà còn góp phần khẳng định vị thế của nền y học Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Nhiều giải thưởng danh giá khác ghi dấu kỳ tích thẩm mỹ điều trị

Ngày 26/2/2021, công trình nghiên cứu “Kỹ thuật mổ điều trị biến dạng khuôn mặt nghiêm trọng kèm rối loạn chức năng đa cơ quan ở bệnh nhân mắc hội chứng Melkersson Rosenthal 15 năm không được chẩn đoán” tiếp tục ghi dấu ấn khi được xướng tên giải thưởng “Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020”.

Bệnh viện JW cũng là bệnh viện thẩm mỹ hiếm hoi sánh vai cùng với các bệnh viện lớn trong nước như: BV Nhi Đồng TP.HCM, BV ĐH Y Dược TP.HCM; BV Chợ Rẫy; BV ĐH Y Hà Nội,… đạt giải Thành tựu Y khoa Việt Nam.

BS. Tú Dung nhận giải thưởng Thành tựu Y khoa Việt Nam 2020

Thành công tiếp nối, ngày 5/3/2021, Bộ Y Tế cùng các lãnh đạo cấp cao của Sở Y Tế, Ban Thi đua Khen thưởng TP.HCM, UBND quận 1... đã trao tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện JW và cá nhân BS. Tú Dung về thành tích điều trị thành công căn bệnh hiếm gặp MRS của anh Mến.

Bộ Y tế trao tặng bằng khen danh giá cho BS. Tú Dung và ekip Bệnh viện JW với thành tích xuất sắc điều trị căn bệnh MRS của anh Mến

3 lần đại phẫu, 12 tháng điều trị, 29 giờ gây mê là những con số ấn tượng để ghi nhớ một hành trình đầy thách thức của ekip Bệnh viện JW và BS. Tú Dung. Gương mặt từ 26cm của anh Mến giờ đây đã thu gọn còn 18cm. Đặc biệt, sau 15 năm, anh Mến có thể phát âm tròn chữ và nằm ngả lưng như bao người.

Khép lại nửa chặng đường với những giải thưởng y học nước nhà và thế giới, chặng đường còn lại hứa hẹn đạt nhiều thành công hơn nữa khi BS. Tú Dung có thể nhìn thấy bệnh nhân của mình tận hưởng một cuộc sống dần khởi sắc cùng niềm vui mới trong diện mạo mới.

Doãn Phong