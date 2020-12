Làm việc căng thẳng, mất cân bằng hormone, lối sống ít vận động, thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu bia, lo âu mệt mỏi kéo dài… là những nguyên nhân làm suy giảm chức năng sinh lý nam nữ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc vợ chồng.

Suy giảm sinh lý - Tác nhân âm thầm hủy hoại hạnh phúc lứa đôi

Cuộc sống hiện đại đòi hỏi cả nam giới và nữ giới cần nỗ lực hết mình để vừa đáp ứng với guồng quay công việc bận rộn, vừa chăm lo cuộc sống gia đình trọn vẹn. Điều này gây ra áp lực không hề nhỏ tới thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân, từ đó dẫn đến tình trạng suy giảm chức năng sinh lý - yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hạnh phúc gia đình.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy giảm sinh lý chung ở cả nam và nữ như: làm việc với cường độ cao, mệt mỏi, thiếu ngủ kéo dài, không hoạt động thể chất, tăng cân… Cùng với đó, suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới còn xảy ra do suy giảm nội tiết tố nữ estrogen, đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh. Sự sụt giảm này không chỉ khiến cho đời sống phòng the gặp nhiều khó khăn mà còn kéo theo nhiều hệ lụy khác như làn da nhanh lão hóa, loãng xương, tinh thần phiền muộn, khó ngủ, tăng cân và béo phì…Ở nam giới, suy giảm testosterone là nguyên nhân chính gây giảm ham muốn, rối loạn cương dương. Điều này xảy ra do tác động tuổi tác hoặc một số bệnh lý.

Khi gặp phải vấn đề trên, đời sống vợ chồng của các cặp đôi bị ảnh hưởng nặng nề, gây ra tâm lý mất tự tin, dễ cáu gắt, khó chịu hoặc thậm chí né tránh chuyện chăn gối. Tình trạng này kéo dài sẽ trở thành tác nhân âm thầm hủy hoại đời sống hôn nhân, đồng thời ảnh hưởng tới sức khỏe thể chất, tinh thần của cả nam và nữ giới.

Giải pháp được nhiều người lựa chọn là sử dụng thuốc hoặc sản phẩm hỗ trợ. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có những loại dược phẩm hoặc liệu pháp do Tây y điều chế, giúp xử lý các triệu chứng đơn lẻ trong ngắn hạn nhưng có thể gây tác dụng phụ như đau đầu, khó thở, tụt huyết áp, giảm khả năng sinh sản… Nhiều sản phẩm có xuất xứ không rõ nguồn gốc, mẫu mã thật giả lẫn lộn khiến các cặp vợ chồng gặp khó khăn khi lựa chọn sản phẩm.

Đời sống hôn nhân viên mãn là điều các cặp đôi luôn mong muốn

Bí quyết ‘giữ lửa vợ chồng’

Tiếp cận theo hướng y học cổ truyền, công ty Cổ phần Sâm Ngọc Linh Kon Tum đã nghiên cứu và hoàn thiện từ các bài thuốc Đông y nổi tiếng để cho ra đời Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ (TPBVSK) Love Good For Men’s Health (dành cho nam) và TPBVSK Love Good For Women’s Health (dành cho nữ). Thành phần chính của sản phẩm này là Sâm Ngọc Linh kết hợp cùng nhiều loài thảo dược quý.

Sâm Ngọc Linh được trồng tại vùng núi Ngọc Linh, Kon Tum, được mệnh danh như nhân sâm của Việt Nam, với thành phần chủ yếu là 52 loại hợp chất Saponin, vốn được biết đến với nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ.

Theo nhà sản xuất, TPBVSK Love Good For Women’s Health (dành cho nữ giới) là sản phẩm phái sinh từ bài thuốc “Bát trân thang”, kết hợp Sâm Ngọc Linh với Đương Quy, Sâm Tố Nữ, Dâm Dương Hoắc, Đông Trùng Hạ Thảo, Tam Thất, bổ sung thêm Collagen (peptide) và sữa ong chúa. Sản phẩm hỗ trợ cải thiện nội tiết tố nữ, triệu chứng tiền mãn kinh và làn da.

TPBVSK Love Good For Men’s Health (dành cho nam giới) là sự kết hợp Sâm Ngọc Linh với Đảng Sâm, Đông Trùng Hạ Thảo, Dâm Dương Hoắc, Ba Kích Tím, Nhục Thung Dung, Hoài Sơn, Sơn Thù, Trạch Tả và Kẽm, phái sinh từ bài thuốc “Lục Vị”. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý và sức khoẻ nam giới.

Với thành phần chiết xuất từ thảo mộc thiên nhiên, TPBVSK Love Good For Women’s Health và Love Good For Men’s Health được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, đã được Cục An toàn thực phẩm - Bộ y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo.

Với lợi thế là đơn vị tiên phong của Việt Nam nhân giống và phát triển Sâm Ngọc Linh - loài sâm quý nhất thế giới, cùng với định hướng đúng đắn trong kết hợp “y khoa hiện đại” với “y học cổ truyền”, bộ đôi sản phẩm nói trên được nhà sản xuất kỳ vọng trở thành sản phẩm hữu ích cho các cặp vợ chồng.

Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty: Công ty cổ phần VinGin Địa chỉ: 17 Hoàng Diệu, P.Thống Nhất, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum. Điện thoại: 02603 88 99 88 Giấy phép quảng cáo số 3647/2020/XNQC-ATTP do Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp ngày 11/11/2020. Sản phẩm dự kiến có mặt tại hệ thống nhà thuốc trên toàn quốc vào tháng 12/2020. Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn: Công ty cổ phần VinGin)