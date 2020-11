Trước khi nhập viện cấp cứu, bé C. (3 tuổi) bị ngã cầu thang và mẹ đánh vào đầu. Sau đó, bé bị sụp mi, co gồng nên được người nhà đưa đi cấp cứu.

Chiều 25/11, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) xác nhận đang điều trị cho bé gái T.T.K.C. (3 tuổi, quận 12, TP.HCM) bị đa chấn thương, đang rất nguy kịch.

Theo đó, bé C. được chuyển từ Bệnh viện quận 12 đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, máu tụ dưới màng cứng đỉnh phải và thái dương trái, xuất huyết não, phù não 2 bán cầu, nứt sọ, dập dưới lá lách, viêm phổi nặng...

Bé C. đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 2

Tại bệnh viện, bác sĩ ghi nhận bé hôn mê, đồng tử giãn, nhiều vết bầm vùng ngực, lưng, hông trái, chảy máu tai phải, bầm tay trái và 2 mắt. Bé được đặt nội khí quản để thở máy, dùng kháng sinh, chống phù não.

Sau đó, bé C. được chụp CT, kết quả có tụ máu não, tụ dịch xoang hàm, dịch bụng lượng ít, dập vỡ cực dưới lách, có ổ nhỏ đông đặc đáy phổi phải, phù nề nhẹ thành túi mật...

Hiện tại, sau hơn 1 tuần điều trị, thở máy, chống phù não, dùng kháng sinh, dịch truyền, thuốc vận mạch... bệnh nhi đang được theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc. Bé vẫn đang hôn mê sâu, chết não, tiên lượng tử vong.

Mẹ bé C. là chị T.T.N. (26 tuổi) cho biết, trước khi nhập viện 3 ngày, bé C. bị ngã cầu thang không rõ độ cao. Sau khi ngã, bé tỉnh, có bầm mắt và ói 1 lần.

Sáng hôm sau, mẹ bé dùng tay đánh vào đầu và tai C., bé bị sụp mi, co gồng dần và được đưa vào Bệnh viện quận 12 (TP.HCM) cấp cứu. Tình trạng của bé C. rất nặng nên sau khi hồi sức tích cực, bé được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu.

Theo lời kể của bà Trần Thị Phượng (55 tuổi, bà ngoại C.), chị N. có 5 người con với 3 người chồng khác nhau. Hai bé lớn được gửi về quê cho bà ngoại nuôi, 1 bé gửi cho bên nội. Chị D. nuôi 2 bé nhỏ nhất (gồm bé C. và em trai) mướn nhà trọ ở quận 12 bán vé số.

Bà Phượng cho biết, trước khi sự việc xảy ra, chị N. có biểu hiện bất thường về tâm lý. Vì vậy, chị N. dùng tay đánh con một số lần.

“Sự việc xảy ra không ai muốn, vì cuộc sống khó khăn, không hạnh phúc nên con tôi có lỡ đánh cháu mình như vậy. Không có người mẹ nào nỡ giết con hết. Tôi chỉ mong dư luận thông cảm và tha thứ cho con tôi”, bà Phượng nghẹn ngào nói.

Thông tin từ Công an quận 12 TP.HCM xác nhận, hiện đơn vị này đang tạm giữ hình sự đối với T.T.D (26 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) để làm rõ nghi vấn bạo hành con 3 tuổi dẫn đến chấn thương sọ não. Bước đầu khai báo với Công an, D. thừa nhận có đánh con nhưng chỉ để bé nghe lời, chứ không hề cố ý gây thương tích cho con.

Theo Công an, D. có cuộc sống hôn nhân phức tạp. Tổng cộng D. có 5 đứa con với 3 người đàn ông khác nhau và hiện tại không ở với người đàn ông nào.

Theo lời khai, ngày 17/11 khi bé đi vệ sinh không sạch sẽ, D. đã dùng tay đánh vào đầu, bả vai. Lúc này bé bị ngất xỉu nên D. đưa đi cấp cứu. D. còn khai, trước đó 3 ngày, bé C. bị té cầu thang, dẫn đến nôn ói. Tuy nhiên sau đó bé có vẫn bình thường trở lại nên không đưa đi bệnh viện.

Hiện Công an đang tiến hành các thủ tục để giám định đối với bé nhằm làm rõ nguyên nhân dẫn đến chấn thương sọ não, làm căn cứ để xử lý vụ việc.

Liên Anh - An Phước