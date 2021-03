Bàn tay phải của bé trai ở Quảng Ninh bị tổn thương nặng nề do pháo bất ngờ phát nổ.

Hôm nay (25/3), Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển cho biết, một bệnh nhi nhập viện hôm 22/3 do tổn thương nặng bàn tay phải do tai nạn liên quan tới pháo. Bệnh nhi L.V.A, 13 tuổi, trú tại thị xã Đông Triều, Quảng Ninh.

Bé được đưa đến viện trong tình trạng sưng nề gan bàn tay, nhiều vết thương rải rác khắp bàn tay phải.

Các bác sĩ chẩn đoán bé trai bị gãy một đốt xương ở ngón tay và dập nát bàn tay phải. Bệnh nhi được chuyển xuống phòng phẫu thuật để xử lý vết thương, hiện sức khỏe bé ổn định.

Bác sĩ chuyên khoa I Trương Văn Phi cho biết, tai nạn do pháo nổ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và việc học tập, sinh hoạt của trẻ do thời gian điều trị kéo dài. Do tổn thương ở bàn tay phải, bé trai buộc phải nghỉ học, hạn chế trong nhiều hoạt động.

Bác sĩ khuyến cáo các gia đình, nhà trường cần chú ý đến trẻ, tuyên truyền, giáo dục về tác hại của pháo và chất nổ tự chế.

Phạm Công