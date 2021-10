“Ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên” luôn là lời khuyên hữu ích trong mọi thời đại. Tuy nhiên, bí quyết ăn uống để tốt cho sức khỏe cần phải học hỏi từ Nhật Bản, quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới.

Xây dựng chế độ ăn uống nghiêm ngặt và luôn tuân thủ chặt chẽ

Vào năm 1960, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ thấp nhất trong nhóm G7 (Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật, Anh, Mỹ) vì tỷ lệ tử vong do tai biến mạch máu não và ung thư dạ dày tương đối cao. Tuy nhiên một nghiên cứu được công bố năm 2020 trên Nature - Tạp chí quốc tế hàng đầu về khoa học cho biết, trong nhóm G7, Nhật Bản là quốc gia có tuổi thọ cao nhất ở cả nam và nữ, do tỷ lệ tử vong do thiếu máu cơ tim và ung thư thấp đáng kể.

Món natto truyền thống không thể thiếu trong bữa ăn của người Nhật

Câu hỏi đã được đặt ra: Vì sao người Nhật “khống chế” được những bệnh “khắc tinh” của sức khỏe như tim mạch, đột quỵ, ung thư để đạt được những thành tựu đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ tim mạch, đột quỵ trong một thời gian ngắn như vậy?

Trở lại với các nghiên cứu đánh giá về phương pháp cải thiện sức khỏe của người Nhật, bài viết được đăng tải trên tạp chí Y Khoa Anh (BMJ) năm 2016 cho thấy, bí quyết “trường thọ” của người Nhật là tuân thủ chặt chẽ chế độ ăn uống con quay “Spinning Top” (tương tự như Tháp dinh dưỡng của các quốc gia) do Chính phủ Nhật Bản công bố vào năm 2005. Chế độ ăn uống “Spinning Top” quy định rất nghiêm về phân chia khẩu phần và loại thực phẩm:

- 5-7 khẩu phần ăn các món ăn ngũ cốc (gạo, bánh mì, mì và mì ống)

- 5-6 khẩu phần rau

- 3-5 khẩu phần cá và thịt (trong đó có các món trứng và đậu nành)

- 2 khẩu phần sữa hoặc sản phẩm sữa

- 2 khẩu phần trái cây.

Gạo đỏ lên men hỗ trợ ngừa đột quỵ từ nguyên nhân dư thừa cholesterol

Bài viết cho biết các nhà nghiên cứu đến từ Trung tâm Quốc gia về sức khoẻ và y tế toàn cầu tại Nhật Bản đã kiểm tra và theo dõi lối sống, chế độ ăn uống suốt 15 năm của 36.624 đàn ông và 42.920 phụ nữ Nhật Bản độ tuổi từ 45 - 75. Họ đã kết luận rằng những người tuân thủ nghiêm túc “Spinning Top” có tỷ lệ tử vong thấp hơn 15%.

Thành viên của nhóm nghiên cứu chia sẻ: “Việc cân bằng năng lượng giữa ngũ cốc, rau, trái cây, thịt, cá, trứng, sản phẩm từ đậu nành, sữa, bánh kẹo và đồ uống có cồn đã giúp giảm nguy cơ tử vong, nhất là đối với bệnh tim mạch, góp phần kéo dài tuổi thọ của người Nhật”.

“Spinning Top” cũng hướng dẫn kết hợp ăn uống với tập thể dục, vận động thường xuyên, uống nhiều nước (nước lọc, trà). Đồng thời nhắc nhở chỉ ăn vừa phải lại các loại đồ ăn nhanh, bánh kẹo ngọt, đồ chế biến sẵn…

“Bí quyết vàng” giúp phòng đột quỵ, giảm mỡ máu

Theo TS. BS. Vũ Trí Thanh - Phó Trưởng cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM, bên cạnh “Spinning Top” thì sự đa dạng và cầu kỳ trong ẩm thực Nhật Bản, đặc biệt là ẩm thực truyền thống cũng là “công tắc” giúp người Nhật cân bằng năng lượng, dinh dưỡng, vừa phòng được nhiều bệnh nguy hiểm như đột quỵ, tim mạch, ung thư…

Đứng đầu danh sách các món truyền thống có tác dụng phòng bệnh thì không thể không nhắc đến natto và gạo đỏ. Đây là những món ăn đã có tuổi đời hơn 1200 năm và được coi là “thần dược” giúp người dân xứ mặt trời mọc kéo dài tuổi thọ.

Natto là những hạt đậu nành đã luộc chín mềm được lên men với vi khuẩn Bacillus natto ở điều kiện ấm (40oC) trong 15 - 24h. Hạt đậu lên men đạt yêu cầu có màu nâu, độ dính cao, bề mặt nhớt, đặc biệt có mùi hương rất mạnh và nồng. Các nghiên cứu được thực hiện đã có thấy natto có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe, trong đó nổi bật nhất chính là enzyme subtilisin NAT hay còn gọi là nattokinase.

Enzyme nattokinase có thể thủy phân trực tiếp sợi huyết và giải phóng các chất ức chế hoạt hóa plasminogen. Nhờ đó, nattokinase cũng tăng cường tổng hợp plasmin và pro-urokinase - hai chất tham gia vào quá trình hòa tan các cục máu đông trong mạch máu.

NattoEnzym Red Rice - giải pháp hỗ trợ ngừa đột quỵ, giảm mỡ máu

Trong khi đó gạo đỏ được lên men với loài nấm Monascus tạo ra hợp chất “monacolin” có tác dụng tốt cho tim mạch, giảm cholesterol xấu và chất béo trung tính, giúp giữ lượng đường ổn định, hỗ trợ giảm mỡ máu, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ và nhồi máu cơ tim…

Và điều tạo nên giá trị dinh dưỡng khác biệt cho ẩm thực Nhật Bản là cách chế biến, lựa chọn tỷ lệ nguyên liệu, bảo quản để mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe. Vì thế nếu không sống ở Nhật thật khó để cảm nhận trọn vẹn hương vị và giá trị của những món ăn truyền thống này. Tuy nhiên, các giá trị to lớn của natto và men gạo đỏ không bị bỏ qua, chúng được nghiên cứu và bào chế dưới dạng dược phẩm giúp người dùng dễ dàng sử dụng hơn.

