Sau những ngày số ca dương tính SARS-CoV-2 giảm thì trong hôm nay tỉnh Bình Dương ghi nhận 36 ca dương tính mới, nhiều nhất trong ngày từ trước tới nay ở tỉnh này.

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Dương chiều nay (27/6) vừa phát đi thông báo, toàn tỉnh ghi nhận thêm 36 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là con số ghi nhận ca dương tính nhiều nhất trong ngày của địa phương ở đợt dịch thứ 4 này.

Khu vực phong tỏa tại Công ty Việt Nam Housewares (phường Bình Chuẩn, TP Thuận An)

Theo CDC Bình Dương, các trường hợp dương tính mới được ghi nhận qua kết quả xét nghiệm các trường hợp F1, các ca liên quan đến những điểm dịch tễ tại các ổ dịch, và những người đến khai báo y tế.

Trong số này, có 10 ca trong khu cách ly, 25 ca ở khu vực đã phong tỏa và một ca qua khai báo y tế, làm test nhanh cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, liên quan đến điểm dịch tễ tại Công ty TNHH Puku (KCN Đồng An, phường Bình Hòa, TP Thuận An), Công ty Việt Nam Housewares (đường Bình Chuẩn 62, phường Bình Chuẩn, TP Thuận An), Công ty TNHH kỹ nghệ gỗ Hoa Nét 2 (phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một).

Tính đến thời điểm hiện tại, tỉnh Bình Dương có tổng cộng 210 ca Covid-19 liên quan đến ổ dịch tại Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên (bệnh nhân 10584). Trong đó có 3 chuỗi lây nhiễm ghi nhận số người nhiễm Covid-19 nhiều nhất tại Công ty Việt Nam Housewares, Chi nhánh xử lý chất thải (thuộc Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương) và Công ty gốm Hiền Hòa Anh (phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên).

Hiện các trường hợp F1, F2 liên quan đang được tiếp tục điều tra truy vết. Các điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh đã được lực lượng chức năng khoanh vùng, cách ly y tế tạm thời và phun khử khuẩn.

Xuân An