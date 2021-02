Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhận định, dịch Covid-19 không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm nay. Ông cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị ngay 3 kịch bản ứng phó với dịch.

Dịch đợt 3 phức tạp hơn

Sáng 19/2, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì cuộc họp trực tuyến phòng chống dịch Covid-19 với các địa phương.

Bộ trưởng Long cho biết, quan điểm của Bộ Chính trị trong quý 1 phải coi phòng chống dịch bệnh là trọng tâm, ưu tiên cấp bách cũng như lâu dài. Người đứng đầu cấp ủy phải chỉ đạo trực tiếp và chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn.

“Công tác phòng chống Covid lần này không thể kết thúc trong 6 tháng đầu năm ngay cả năm 2021”, Bộ trưởng Y tế nhận định.

Do đó, các địa phương cần phải chuẩn bị tất cả các tình huống, kịch bản, không được chủ quan, lơ là với công tác phòng chống dịch bệnh, phải sử dụng triệt để 4 tại chỗ để khi dịch xảy ra sẵn sàng ứng phó.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tại cuộc họp trực tuyến sáng 19/2. Ảnh: Trần Minh

Bộ trưởng Y tế đánh giá, vừa qua người dân cả nước đã có cái Tết an lành, ngoại trừ một số địa phương đang căng mình đối phó với đợt dịch lần 3. Đây là đợt dịch tương đối phức tạp do nhiễm biến chủng mới có tốc độ lây nhiễm cao hơn 70% so với chủng cũ, chỉ trong thời gian ngắn phát hiện hàng loạt ca bệnh.

Dịch lại xảy ra ngay trước và trong Tết tại các khu công nghiệp đông đúc nên mức độ phức tạp càng cao hơn.

Đến nay, số ca mắc Covid-19 trong nước vẫn tăng từng ngày, Hải Dương đã ghi nhận 575 ca, vượt xa số mắc 389 ca tại Đà Nẵng trong đợt dịch trước, đủ thấy chủng virus lần này có tốc độ lây lan mạnh hơn.

Nhờ triển khai quyết liệt và đồng bộ nhiều giải pháp, hiện 12/13 địa phương đã cơ bản kiểm soát được dịch. Riêng Hải Dương thời gian tới cần tăng cường hơn nữa các biện pháp.

Dịch có thể xảy ra bất cứ tỉnh nào

Sau 3 tuần chống dịch, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh, tất cả các địa phương không được chủ quan, lơ là, không được nghĩ rằng dịch không xảy ra ở khu vực mình. Vừa qua cho thấy dịch có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào, địa phương nào, như Gia Lai, tưởng như không có yếu tố nhưng đã ghi nhận đến 27 ca bệnh.

“Vì vậy trong tư tưởng, kế hoạch, hành động luôn phải xác định dịch có thể xảy ra bất cứ khi nào để không luống cuống, chủ động đối phó”, Bộ trưởng Long nói.

Đặc biệt, Bộ trưởng Y tế yêu cầu các tỉnh, thành phố cần chuẩn bị ngay 3 kịch bản:

Thứ nhất, các địa phương phải chuẩn bị kịch bản giãn cách, cách ly với F1 do không địa phương nào có sẵn cơ sở cách ly.

Quan điểm của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo là phải cách ly triệt để F1 để ngăn chặn mầm bệnh lây nhiễm ra cộng đồng.

“Chúng tôi đề nghị các địa phương kiểm tra, rà soát trên toàn tỉnh xem cơ sở nào có thể dùng cách ly để lên kịch bản, bao gồm cả địa điểm cách ly, giám sát, điều hành, nhu yếu phẩm, theo dõi sức khoẻ. Nếu không có sẽ rất khó khăn, đặc biệt khi số lượng F1 rất lớn trong một thời điểm”, Bộ trưởng Y tế yêu cầu.

Phải tính tình huống dịch xảy ra trong khu công nghiệp, trường học, bệnh viện… kịch bản giãn cách ra sao, không thể lấy một trường học làm nơi cách ly nhưng không có sẵn bộ máy, phải lấy nơi khác về.

Trong cách ly phải phối hợp chặt chẽ với quân đội do dân sự quản chưa nghiêm, còn hiện tượng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Như Hải Dương, lực lượng quân đội đang điều hành toàn bộ hệ thống cách ly.

“Các tỉnh luôn phải chuẩn bị tinh thần nếu không cách ly được lượng lớn F1 phải đưa sang ngay các khu vực lân cận. Chúng ta phải có tất cả kịch bản mới tạm y tâm vì rất khó thực hiện trong thời gian ngắn”, Bộ trưởng Long lưu ý.

Thứ hai, các địa phương cần quản lý đến từng người dân để khi xảy ra ổ dịch trên địa bàn, chính quyền nắm được người từ nơi khác đến, người đang phải cách ly, khi giãn cách tránh tình trạng gia đình này giao lưu gia đình khác và tránh lây nhiễm trong khu phong toả.

Hiện Bộ đã có hướng dẫn thành lập tổ covid cộng đồng, tổ tự quản, nhiều nơi sáng tạo giao bí thư, đảng viên nắm từng hộ dân để khi có dịch lập tức thực hiện ngay.

“Khi chưa có dịch, các địa phương rất bình thản nhưng đây là việc rất quan trọng, có như vậy mới thực hiện khoanh vùng cách ly thần tốc”, Bộ trưởng Y tế nói.

Thứ ba, đề nghị các địa phương chuẩn bị ngay các phương án xét nghiệm và kịch bản xét nghiệm số lượng lớn và phải nâng công suất xét nghiệm trong thời gian rất ngắn.

Vừa qua, Bộ Y tế đã phải huy động lực lượng xét nghiệm đến các địa phương nhưng nếu nhiều tỉnh cùng bùng phát, không thể hỗ trợ được. Do đó, các tỉnh phải đặc biệt quan tâm đến công suất xét nghiệm, lấy mẫu xét nghiệm. Tất cả cán bộ y tế đều phải được tập huấn về lấy mẫu.

“Chủ trương của chúng ta là khoanh vùng rộng, lấy mẫu diện rộng, xét nghiệm nhanh, phong toả diện hẹp để tác động ít nhất đến người dân nên xét nghiệm nhiều khi được xem là mấu chốt kiểm soát dịch để ngay lập tức chặn được tất cả nguồn lây. Nếu xét nghiệm chậm là đuổi theo dịch chứ không phải chặn dịch. Biến thể lần này lây rất nhanh, phải chặn, không đuổi theo được, càng đuổi sẽ càng đuối”, Bộ trưởng Y tế nhấn mạnh.

Thứ tư, chuẩn bị phương án điều trị trường hợp có nhiều bệnh nhân. Khoa Truyền nhiễm tại các bệnh viện chỉ có đủ khả năng thu dung điều trị 10-20 bệnh nhân, vượt quá sẽ quá tải. Vì vậy, Hải Dương đã phải lập tới 3 bệnh viện dã chiến để chuyên thu nhận các bệnh nhân Covid-19.

Bộ trưởng cũng lưu ý, tất cả cơ sở y tế phải liên tục sàng lọc, xét nghiệm các đối tượng nguy cơ kể cả các địa phương chưa có dịch. Nếu phát hiện sớm, dập dịch càng nhanh. Nếu để một thời gian mới xét nghiệm, phát hiện ra, khi đó dịch đã lan rộng.

Điển hình như khu công nghiệp POYUN, Hải Dương, ca đầu tiên phát hiện ngày 25-27/1, các chuyên gia dự đoán dịch bùng từ trước đó 10-12 ngày nhưng tốc độ lây lan đã rất mạnh.

Để phục vụ tốt hơn cho truy vết, điều tra dịch tễ, trong ngày hôm nay Bộ Y tế sẽ đưa vào vận hành hệ thống khai báo y tế bản mới qua QR code, dựa trên hồ sơ sức khoẻ trên 97 triệu dân. Trong đó Bộ Y tế yêu cầu, tất cả cơ sở y tế trên cả nước phải dán QR code tại tất cả điểm ra vào để người dân, bệnh nhân dễ dàng khai báo.

Thúy Hạnh

