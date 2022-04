Theo đó, vắc xin Covid-19 của Pfizer sẽ dùng cho trẻ từ 5-11 tuổi, vắc xin Covid-19 của Moderna dành cho trẻ từ 6 -11 tuổi.

Chiều 31/1, PGS.TS Dương Thị Hồng, Phó viện trưởng Viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết, Việt Nam sẽ sử dụng 2 loại vắc xin Covid-19 trong chiến dịch tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Bao gồm vắc xin của Pfizer và Moderna.

Cụ thể, Bộ Y tế sẽ cho phép sử dụng vắc xin Covid-19 của Moderna cho trẻ em từ 6-11 tuổi. Đối tượng này khác so với vắc xin do Pfizer sản xuất là trẻ từ 5-11 tuổi.

Tăng hạn sử dụng vắc xin Covid-19 của Moderna thêm 2 tháng

Cụ thể, vắc xin Moderna tiêm cho trẻ em từ 6-11 tuổi liều bằng một nửa người lớn, mỗi liều 0,25 ml chứa 50mcg vắc xin mRNA. Mỗi lọ đóng 10 liều 0,5ml, tương đương với 20 liều cho trẻ nhỏ. Vắc xin này không dành cho trẻ 5 tuổi. Ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, vắc xin bảo quản được 30 ngày.

Với vắc xin Covid-19 của Pfizer cho trẻ từ 5-11 tuổi, có hàm lượng 10mcg/ liều, bằng 1/3 hàm lượng so với liều dành cho người từ 12 tuổi trở lên. Mỗi lọ chứa 10 liều.

Ở nhiệt độ từ 2-8 độ C, vắc xin được dùng tối đa trong 10 tuần. Như vậy, sẽ rất thuận lợi cho việc triển khai tiêm chủng do thời gian bảo quản lâu hơn so với vắc xin Pfizer của người lớn (tối đa 4 tuần). Liều tiêm cho trẻ là 2 mũi cách nhau 3 tuần, tiêm bắp, mỗi liều 0,2 ml. Các quốc gia khác hiện đang triển khai cách 3-8 tuần.

Các phản ứng hay gặp khi tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ nhỏ gồm đau đầu, đau khớp, tiêu chảy, đau tại vị trí tiêm, đau cơ, tỷ lệ phản ứng ở liều tiêm thứ 2 nhiều hơn. Có khoảng 1/10.000 đến 1/1.000.000 có thể bị viêm cơ tim và viêm màng ngoài tim. Tuy nhiên đến nay, các quốc gia đang triển khai tiêm cho trẻ 5-11 tuổi vẫn chưa ghi nhận báo cáo nào về phản ứng này.

Bà Hồng khuyến cáo, tuyệt đối không tiêm trộn vắc xin mRNA Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi, mà chỉ dùng 1 loại vắc xin cho cả 2 mũi. Nghĩa là trẻ đã tiêm mũi 1 Pfizer sẽ chỉ tiêm mũi 2 của Pfizer.

Hiện, Bộ Y tế đang tổ chức tập huấn chuyên môn để triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ nhỏ ở các địa phương. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn chủ trì.

Linh Giao

