WHO đặt mục tiêu các nước cần có 70% dân số tiêm chủng đầy đủ vào giữa năm 2022. Hiện nay, tỷ lệ này ở Việt Nam vào khoảng 60%.

Theo số liệu của trang Our World in Data ngày 4/1, Việt Nam đã tiêm chủng đầy đủ cho 60% dân số với 154 triệu liều vắc xin Covid-19. Do đó, nước ta được xếp vào nhóm tiến tới hoàn thành mục tiêu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đề ra.

Trong khi đó, theo số liệu do Bộ Y tế cung cấp ngày 6/1, Việt Nam đã tiêm được gần 157 triệu liều vắc xin. Trong đó có 78 triệu mũi 1, 70 triệu mũi 2 và 8,5 triệu mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vắc xin Abdala). Dân số Việt Nam hiện nay hơn 98 triệu người.

Như vậy, với số liệu cập nhật, Việt Nam có thể đã hoàn thành mục tiêu phủ vắc xin cho 70 dân số.

Bản đồ vắc xin thế giới: Màu xanh: Hoàn thành mục tiêu 70% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Màu vàng: Tiến tới hoàn thành mục tiêu. Màu đỏ: Chưa có khả năng hoàn thành. Việt Nam được xếp ở nhóm màu vàng.

Vào tháng 10, WHO đặt ra mục tiêu các quốc gia tiêm chủng cho 70% dân số vào giữa năm 2022.

Giới chuyên môn cho biết Mỹ nằm trong số các quốc gia được dự đoán sẽ không đạt được mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho năm 2022 của WHO. Hiện nay, khoảng 60% dân số Mỹ đã tiêm đủ vắc xin.

Ngoài ra, còn một loạt các quốc gia khác trên khắp châu Âu, châu Á và châu Phi cũng có khả năng không đạt mục tiêu.

Dự đoán được tổng hợp bằng dữ liệu chính thức với tỷ lệ tiêm chủng ở mỗi quốc gia được tính bằng trung bình số người đã nhận được liều vắc xin thứ 2 trong vòng 14 ngày qua.

Sau đó, các nhà nghiên cứu giả định tỷ lệ tiêm chủng này sẽ không đổi cho đến giữa năm 2022.

Họ thêm tỷ lệ dự kiến vào tỷ lệ dân số đã tiêm chủng đầy đủ hiện tại để dự đoán tỷ lệ dân số hoàn thành tiêm chủng vào tháng 7. Khảo sát loại trừ các quốc gia không báo cáo số liệu trong hơn 30 ngày.

Tuy nhiên, phương pháp này không tính đến các yếu tố như tình trạng thiếu vắc xin, thay đổi tốc độ triển khai vắc xin hoặc chính sách mới của mỗi nước.

Dưới 50 quốc gia đã đạt ngưỡng 70% bao gồm Qatar, Nhật Bản, Canada, Singapore, Campuchia… và nhiều nước châu Âu như Đức, Thụy Điển, Phần Lan…

An Yên (Theo CNBC)