Hai tỉnh tập trung đông công nhân là Bình Dương và Đồng Nai gần đây xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19, do đó Bộ Y tế sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch tại đây.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Bình Dương và Đồng Nai cho biết, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đoàn kiểm tra của Bộ Y tế sẽ kiểm tra, làm việc về công tác phòng chống dịch tại hai tỉnh vào ngày 23 và 24/6.

Một khu vực phong tỏa tại tỉnh Bình Dương

Theo lịch làm việc, đoàn sẽ kiểm tra tại Bình Dương vào ngày 23/6 và tỉnh Đồng Nai vào ngày 24/6.

Theo đó, đoàn kiểm tra do một Thứ trưởng Bộ Y tế làm trưởng đoàn, cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Công thương, Viện Pasteur TP.HCM và Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Tại Bình Dương, đoàn sẽ kiểm tra khu nhà trọ của người lao động tại phường Bình Hòa (TP Thuận An), khu cách ly tập trung tại TP Thuận An, nhà máy tại Khu công nghiệp Sóng Thần 2 (TP Dĩ An), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Sau đó, đoàn sẽ làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh.

Còn tại Đồng Nai, đoàn sẽ kiểm tra khu nhà trọ tại phường Long Bình, khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Y tế (TP Biên Hòa), Công ty TNHH Daikan Việt Nam (KCN Amata) và một bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh.

Hai tỉnh nằm trong kế hoạch kiểm tra phòng chống dịch bệnh của Bộ Y tế tới đây là các địa phương tập trung đông công nhân và khu công nghiệp. Hiện ngành y tế đã ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 trong các công ty, doanh nghiệp tại hai tỉnh này.

Riêng tại Bình Dương, số ca mắc Covid-19 trong đợt này tăng nhanh với 141 người. Trong đó có nhiều bệnh nhân là công nhân đang làm việc tại các công ty.

Xuân An