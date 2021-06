Chiều 14/6, Bộ Y tế công bố ca Covid-19 tử vong thứ 60 và 61 là bệnh nhân 8512 ở Bắc Ninh và bệnh nhân 4731 ở Hà Nội.

Ca Covid-19 tử vong thứ 60 là bệnh nhân 8512, 87 tuổi, ở TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, là mẹ của ca 8231. Cụ bà có tiền sử tăng huyết áp, suy tim nhiều năm, nhồi máu cơ tim năm 2017, Parkinson. Bệnh nhân già yếu, không tự sinh hoạt cá nhân được mà cần người thân chăm sóc hàng ngày.

Ngày 4/6, cụ bà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Do tình trạng bệnh tiến triển xấu, suy hô hấp tăng dần, bệnh nhân được chuyển tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 7/6.

Chẩn đoán vào viện: viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, suy tim, tăng huyết áp, Parkinson. Các bác sĩ đã tiến hành can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy, lọc máu và điều trị hồi sức tích cực cho người bệnh, kết hợp chăm sóc toàn diện.

Tuy nhiên, bệnh nhân xuất hiện tình trạng nhiễm trùng tiến triển nhanh trên nền già yếu, nhiều bệnh lý nền nặng, đáp ứng điều trị rất kém.

Cụ bà tử vong ngày 13/6 với chẩn đoán viêm phổi ARDS do SARS-CoV-2, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, Parkinson.

Ca Covid-19 tử vong thứ 61 là bệnh nhân 4731, 60 tuổi, ở Đống Đa, Hà NộI, tiền sử u Lympho Non-Hodgkin, phát hiện vào tháng 11 năm 2019, đã hóa trị ổn định. Tháng 4/2021, bệnh u Lympho của người này tái phát, phải điều trị hóa trị liệu tại khoa Nội 7, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Ngày 19/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Các bác sĩ đã theo dõi sát, điều trị can thiệp sớm bằng thuốc chống viêm, điều chỉnh rối loạn đông máu, kháng sinh phổ rộng, dinh dưỡng hỗ trợ. Tuy nhiên, do tình trạng tổn thương phổi tiến triển xấu dần, người bệnh phải can thiệp đặt ống nội khí quản vào ngày 31/5.

Từ đó, bệnh nhân được điều trị hồi sức: thở máy, truyền dịch, thuốc vận mạch nâng huyết áp, phối hợp kháng sinh phổ rộng và thuốc kháng nấm, điều chỉnh rối loạn đông máu, chăm sóc toàn diện, nhưng không đáp ứng điều trị, tổn thương phổi không cải thiện. Kết quả cấy dịch phế quản phát hiện nấm Aspergillus.

Ngày 13/6, bệnh nhân 4731 tử vong với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do SARS-CoV-2, nhiễm nấm Aspergillus xâm lấn trên bệnh nhân u Lympho Non-Hodgkin.

Như vậy, tới nay, Việt Nam đã ghi nhận 61 bệnh nhân Covid-19 tử vong trên tổng số 10.730 ca mắc, chiếm 0,57%.

Nguyễn Liên

Nam bệnh nhân mắc Covid-19 ở Bắc Ninh tử vong Sáng 13/6, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 59 mắc Covid-19 tử vong là bệnh nhân nam 76 tuổi tại Bắc Ninh.

Không hỗ trợ iframe