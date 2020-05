Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Đường Vị An - giải pháp hỗ trợ người bệnh tiểu đường Đường Vị An được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP, tuân thủ các kiểm định an toàn thực phẩm, được Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo. Sản phẩm hỗ trợ giảm đường huyết, giúp giảm nguy cơ biến chứng do đái tháo đường. Với thành phần tự nhiên, sản phẩm được nhiều người sử dùng vì lành tính như Lá dâu, Dâu ngô, thiên hoa phấn… Sản phẩm Đường Vị An hiện được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH Thương Mại và phát triển KTR Việt Nam Hotline: 03.7871.0000 Website: duongvian.com Địa chỉ: Số 30, ngõ 28A Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Đường Vị An không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.