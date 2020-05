Bối rối, ngại giao tiếp, thiếu sự tự tin khi nói chuyện với những người xung quanh,.... triệu chứng hôi miệng do trào ngược dạ dày khiến nhiều người lâm cảnh khó xử.

Triệu chứng viêm loét dạ dày hiện nay phổ biến trong xã hội, điều này là do việc sinh hoạt không điều độ, thói quen ăn uống không khoa học, sử dụng những chất kích thích làm tổn thương dạ dày. Cùng với đó, ít ai biết rằng, triệu chứng viêm loét dạ dày cũng có thể gây ra hôi miệng do việc trào ngược.

Dạ dày chứa nhiều acid và enzyme với tác dụng tiêu hoá thức ăn. Khi chúng ta mắc phải các triệu chứng về dạ dày sẽ dễ sinh ra hiện tượng trào ngược dạ dày thực quản. Các acid trong dạ dày tràn lên vùng họng và thực quản làm tổn thương tới niêm mạc họng và thực quản do dịch vị có tính axit mạnh. Đây chính là điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn có thể phát triển và dẫn đến tình trạng hôi miệng.

Triệu chứng hôi miệng nghe qua tưởng chừng là vấn đề nhỏ và không quá đáng lo thế nhưng nó có thể gây ra những vấn đề nặng nề về tâm lý của những người mắc phải.

Hãy tưởng tượng việc mỗi sáng thức dậy, thay vì đón chào ngày mới bằng một tinh thần sảng khoái, nụ cười tươi và những bữa sáng ngon lành thì bạn phải thật sự đánh vật với mùi hơi của chính mình.

Việc bạn cố gắng vệ sinh răng miệng đầy đủ không có quá nhiều ý nghĩa để làm giảm đi tình trạng này, những bữa sáng cũng trở nên kém hấp dẫn hơn và bạn luôn rơi vào trạng thái căng thẳng. Lúc này, mùi hơi thở đã làm phiền tới chính bản thân bạn chứ chưa nói gì tới những người xung quanh, chất lượng cuộc sống cũng vì thế tuột dốc không phanh.

Không những thế, triệu chứng hôi miệng còn làm ảnh hưởng trực tiếp tới công việc. Trong công việc, đặc biệt là khi bạn còn là nhân viên, việc giao tiếp với cấp trên, đồng nghiệp là điều tối quan trọng để phát triển mối quan hệ, thế nhưng, với những người mắc triệu chứng hôi miệng đó hẳn là điều khó khăn, là “tảng đá" đè nặng khiến họ không thể phát triển và thăng tiến. Sự tự tin và hoạt bát cũng dần giảm sút theo thời gian và thay vào đó là nỗi tự ti, rụt rè.

Triệu chứng hôi miệng khiến cả người đối diện cảm thấy khó chịu, khó khăn trong việc giao tiếp, thậm chí là xa lánh, điều này vô tình gây ra những khó khăn trong vấn đề tình cảm.

Hiểu được sự khó khăn cho những người mắc phải triệu chứng hôi miệng do trào ngược dạ dày, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ SHB Việt Nam đã giới thiệu Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Deetoxnano được cấu thành nên từ 9 loại thảo dược tự nhiên: Xạ can, Dạ cẩm, Tử hoa địa đinh, Bạch chỉ, Cát cánh, Mộc hương, Hoắc hương, Sài hồ bắc, Huyền sâm kết hợp với một lượng vừa đủ mật ong. Sản phẩm có tác dụng trong việc hỗ trợ giảm triệu chứng ợ hơi, hỗ trợ giảm hôi miệng do trào ngược dạ dày. Với thành phần từ thiên nhiên, sản phẩm được đánh giá là lành tính, đồng thời hỗ trợ người dùng có thể sử dụng sản phẩm lâu dài để duy trì tình trạng ổn định của triệu chứng hôi miệng.

Bộ sản phẩm Deetox Nano cao cấp 4 trong 1, bao gồm 4 dạng: Viên uống,viên ngậm, xịt thơm miệng và nước xúc miệng. Ứng dụng công nghệ siêu vi nano, sản phẩm giúp hỗ trợ điều trị vấn đề hôi miệng, giúp đem lại hơi thở thơm mát, tự tin.

Được chiết xuất hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên, Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Deetoxnano giúp điều hòa acid dịch vị và nồng độ PH trong dạ dày tránh trào ngược dạ dày, tăng cường chức năng gan để tránh hơi thở từ khoang dạ dày bốc lên, cải thiện khoang miệng và vòng họng bị nhiễm khuẩn.

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Doãn Phong