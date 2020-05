NSND Minh Hằng có gắng cải thiện các triệu chứng khó chịu như ợ chua, đầy bụng, trào ngược… theo đơn kê của bác sĩ, và dùng kèm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ dày Mộc Hoa Plus để hỗ trợ điều trị.

Là một nghệ sĩ với lịch lưu diễn dày đặc, giờ giấc sinh hoạt và chế độ ăn uống thất thường nên NSND Minh Hằng đã mắc bệnh dạ dày với những cơn đau hành hạ. Đây cũng là tình trạng của không ít nghệ sĩ, diễn viên hiện nay. Các triệu chứng như ợ hơi, ợ chua, đau âm ỉ đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống và công việc của họ.

NSND Minh Hằng cũng từng chia sẻ về quãng thời gian vô cùng khổ sở khi bị những cơn đau dạ dày dai dẳng. Đặc biệt, chị nói rất sợ phải uống kháng sinh liều cao để điều trị bệnh và diệt vi khuẩn HP.

NSND Minh Hằng và cơ duyên với Dạ dày Mộc Hoa Plus

Chia sẻ những vấn đề này với bạn bè, đồng nghiệp, chị được mọi người giới thiệu Dạ dày Mộc Hoa Plus. Sau khi uống hết 3 - 4 hộp, Minh Hằng cảm thấy nhiều triệu chứng khó chịu đã được cải thiện.

“Mình cảm thấy rất dễ chịu, cảm giác ợ hơi, ợ chua, nóng rát giảm. Đây là sản phẩm có thành phần từ các vị thuốc Đông y rất là tốt, phù hợp với những người nghệ sĩ như mình. Đối với những người hay phải làm việc thâu đêm, ăn uống thất thường, làm việc ca kíp mà bị viêm loét dạ dày có thể tham khảo dùng Dạ dày Mộc Hoa Plus để hỗ trợ điều trị”, NSND Minh Hằng chia sẻ.

Dạ dày Mộc Hoa Plus là kết quả công trình nghiên cứu của Ths.BS Trần Thị Thu Hà. BS. Trần Thị Thu Hà có nhiều năm công tác tại bệnh viên Y học cổ truyền, am hiểu về y học dân tộc và y học hiện đại. Sản phẩm Dạ dày Mộc Hoa Plus chính là kết tinh của những tinh hoa y học dân tộc, sự kết hợp của nhiều thảo dược quý trong dân gian.

Dạ dày Mộc Hoa Plus hỗ trợ nhiều bệnh nhân viêm loét dạ dày, tá tràng giảm các triệu chứng khó chịu.

Dạ dày Mộc Hoa Plus phát huy hiệu quả cơ chế tác động theo nguyên lý truyền thống. Bệnh dạ dày xuất phát từ tỳ vị kém. Do đó để đẩy lùi những triệu chứng khó chịu, các vị thảo dược có trong sản phẩm phải ôn bổ và điều hòa tỳ vị.

Dạ dày Mộc Hoa Plus là sự chắt lọc những thành phần quý có trong 9 loại thảo dược quý. Trong quá trình nghiên cứu, các thầy thuốc đã lựa chọn và tìm ra cách phối hợp hài hòa nhất các vị thuốc cho ra công dụng tốt nhất.

Dạ dày Mộc Hoa Plus hội tụ các tinh chất quý với cơ chế hỗ trợ điều trị bệnh đi theo hướng giảm trào ngược, ợ hơi ợ chua, giảm đầy bụng, đau thượng vị.

Theo bà Trần Thu Thủy (TP. Hải Dương): “Tôi mắc chứng ợ hơi, ợ chua, chướng bụng kinh niên và nhiều khi đau tức vùng thượng vị nên gây cảm giác khó chịu kể cả khi đói hay khi no. Sau khi tình cờ được cháu gái giới thiệu, tôi biết đến Dạ dày Mộc Hoa Plus. Sau khi dùng được 4 lọ thì bản thân tôi thấy dạ dày mình giảm tình trạng ợ hơi, trào ngược”.

DẠ DÀY MỘC HOA PLUS

Công ty TNHH Phát triển Tân Hoàng Long

Địa chỉ: Phòng 202, Tầng 2, Số 82 Phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung,

Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

(Nguồn Công ty TNHH Phát triển Tân Hoàng Long)