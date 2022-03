Tính tới thời điểm hiện tại, đã có hơn 200 di chứng hậu Covid-19 được ghi nhận. Trong đó di chứng tim mạch hậu Covid-19 được đánh giá là nghiêm trọng và khó phục hồi.

Trong bài viết dưới đây, BS.CK2 Vũ Minh Đức - Giám đốc phòng khám Golden Care tại TP.HCM - một chuyên gia tim mạch giàu kinh nghiệm cung cấp những thông tin hữu ích giúp mỗi người có cái nhìn đúng đắn về di chứng tim mạch hậu Covid-19, từ đó can thiệp kịp thời và bình tĩnh vượt qua.

BS. Vũ Minh Đức - Giám đốc phòng khám Golden Care

Tổn thương tim và mạch máu hậu Covid-19 rất khó lường

Theo BS. Đức, sự nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 là gây tổn thương dưới dạng gây viêm. Chính hiện tượng viêm mạch máu do SARS-CoV-2 sẽ làm hư hại nội mạc mạch máu (lớp lót trong lòng mạch). Đó là điểm xuất phát để kêu gọi hình thành con đường đông máu, tạo huyết khối, đặc biệt là sự hình thành vi huyết khối ở vi mạch phổi và vi mạch vành, gây ra sự cố tắc mạch ở bệnh nhân F0.

Đối với người bệnh đái tháo đường, các mạch máu đã bị tổn thương trước đó, bây giờ nhiễm Covid-19 làm cho tổn thương nặng nề hơn. Tương tự như vậy, một số bệnh nhân lớn tuổi hoặc người bệnh tim mạch, tăng huyết áp có hút thuốc lá thì bản thân người bệnh đã bị hư hại mạch máu rồi, cộng thêm huyết áp, nhiễm SARS-CoV-2 thì hiện tượng viêm mạch máu sẽ trở nên nặng nề hơn.

Di chứng ở tim mạch hậu Covid-19 sẽ gồm 2 nhóm là di chứng trên tim và di chứng trên mạch máu. Trong đó:

Di chứng trên tim thường gặp là rối loạn nhịp tim. Nguy hiểm hơn là: viêm cơ tim, viêm màng ngoài tim, tràn dịch màng ngoài tim, xơ hóa mô kẽ cơ tim, hình thành cục máu đông gây tắc mạch vành, nhồi máu cơ tim cấp và suy tim.

Di chứng trên mạch máu phổ biến nhất là tăng đông máu gây huyết khối làm thuyên tắc phổi, đột quỵ não.

Dấu hiệu nhận biết tim có vấn đề hậu Covid-19

Tổn thương tim do Covid-19, bao gồm các tổn thương trực tiếp do virus SARS-CoV-2 xâm nhập gây hư hại tế bào cơ tim cùng với tình trạng viêm, tăng đông và thiếu oxy do phổi bị tổn thương. Điều đáng lo ngại, tình trạng viêm, tăng đông không kết thúc ngay sau khi sạch virus mà nó vẫn sẽ tiếp tục tiến triển vài tuần, vài tháng ở một số người và gây ra hội chứng tim mạch hậu Covid-19.

BS. Đức lưu ý với người bệnh F0 đã khỏi bệnh cũng không được chủ quan cho dù mắc triệu chứng nhẹ. Một số dấu hiệu cảnh báo dưới dây giúp chúng ta dễ dàng nhận diện di chứng tim mạch hậu Covid-19 để tái khám sớm:

● Khó thở: Nguyên nhân khó thở không chỉ đến từ phổi. Nếu cảm thấy mệt, thở dốc khi leo cầu thang hoặc khi gắng sức dù trước đây không bị thì rất có thể tim mạch đang gặp vấn đề.

● Đau ngực: Cơn đau không nhất thiết phải đau thắt, đôi khi cảm giác chỉ như bị đè ở chính giữa ngực hoặc ở ngực trái.

● Nhịp tim bất thường: Tim đập nhanh, đập yếu, loạn nhịp, bỏ nhịp đi kèm với đánh trống ngực, bồn chồn, lo âu.

Biến chứng tim mạch hậu Covid-19 có thể xảy ra ở người có sẵn bệnh nền tim mạch và cả ở người khỏe mạnh

Khi nào cần tầm soát di chứng tim mạch hậu Covid-19?

Theo lời khuyên của BS. Minh Đức: “Đối với người có bệnh lý tim mạch, sau khi khỏi Covid-19 chừng 2 tuần thì nên đến gặp bác sĩ để được đánh giá sức khỏe tim mạch và phát hiện, điều trị sớm di chứng tim mạch hậu Covid-19 nếu có. Những người không có bệnh nền tim mạch trước đó thì sau khi khỏi Covid-19 trong vòng 4 - 6 tuần cũng nên gặp bác sĩ chuyên khoa để được tầm soát di chứng tim mạch”.

Thời điểm tầm soát hậu Covid-19 nên càng sớm càng tốt và thông thường cần 2 loại xét nghiệm là: công thức máu (tìm nguy cơ hình thành cục máu đông) và D-dimer (xác định trong mạch máu có cục máu đông hay không). Bên cạnh đó, người bệnh có thể thực hiện thêm: đo điện tâm đồ (chẩn đoán rối loạn nhịp tim, dấu hiệu bệnh lý mạch vành), siêu âm tim (đánh giá cơ tim, phát hiện suy tim).

Với những trường hợp Covid-19 nặng, phải thở máy hoặc nằm một chỗ thì cần đánh giá di chứng với cách thức chẩn đoán hình ảnh cao cấp hơn như chụp điện toán cắt lớp MSCT, chụp mạch vành hoặc siêu âm tĩnh mạch chi dưới.

Những lưu ý để phục hồi di chứng tim mạch hậu Covid-19

“Covid-19 đã dạy chúng ta một bài học sâu sắc: Học cách lắng nghe cơ thể nhiều hơn, tập thói quen chăm sóc sức khỏe và theo đuổi lối sống lành mạnh” - BS. Đức chia sẻ.

BS. Đức khuyên, dù bị di chứng tim mạch hậu Covid-19 hay chưa thì mỗi người nên: Luyện tập thể dục thường xuyên; Giữ cân nặng hợp lý; Giữ chế độ ăn lành mạnh; Lắng nghe cơ thể đặc biệt là trái tim, khi thấy những dấu hiệu bất thường thì cần đi khám ngay.

Bên cạnh việc dùng thuốc theo phác đồ của Bộ Y tế, WHO để điều trị, phục hồi trong và sau Covid-19, người bệnh có thể sử dụng thêm những sản phẩm hỗ trợ lưu thông máu giúp hạn chế hình thành cục máu đông và giảm thiểu nguy cơ xảy ra biến chứng.

Thông Dahurian chứa chiết xuất Dihydroquercetin có tác dụng hỗ trợ tăng lưu thông máu, chống viêm, hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành huyết khối

BS. Đức cho biết: “Gần đây giới khoa học bắt đầu tìm hiểu về hoạt chất đặc biệt Dihydroquercetin có trong thông Dahurian. Hoạt chất này có rất nhiều chức năng như chống viêm, chống huyết khối, hỗ trợ phục hồi tuần hoàn vi mạch.

Chúng ta đều biết, khi SARS-CoV-2 tấn công vào trong mạch máu, chúng sẽ làm hư hại nội mạc mạch máu. Nội mạc mạch máu lộ ra sẽ thu hút tiểu cầu đến, làm hình thành huyết khối gây tắc mạch. Mà hiện tượng tắc mạch không chỉ có ở mạch máu lớn mà cả ở các mạch máu nhỏ, trong đó có những mạch máu nuôi cơ tim (vi mạch vành).

Dihydroquercetin có tác dụng chống viêm, giúp hỗ trợ ngăn ngừa được quá trình hình thành huyết khối, từ đó giúp phục hồi lưu thông ở các mạch máu lớn cũng như vi mạch máu và giúp cho người bệnh Covid-19 được tưới máu ở những vi mạch tốt hơn”.

Ích Tâm Khang Platinum - TPBVSK bổ sung Dihydroquercetin

Dihydroquercetin chiết xuất từ thông Dahurian là thành phần trong trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Ích Tâm Khang Platinum. Ích Tâm Khang Platinum thích hợp với người có biểu hiện đau thắt ngực, tim đập nhanh, hồi hộp, khó thở do thiểu năng mạch vành (thiếu máu tim).

TPBVSK Ích Tâm Khang Platinum không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Hương Giang