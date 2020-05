- Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh vừa cứu sống thành công cặp song sinh “cực non” chỉ nặng 600g và 700g khi chào đời, có tình trạng suy hô hấp.

Theo đó, hai bé gái sinh đôi là con sản phụ Nguyễn Thị H. Chị H. nhập viện Sản Nhi Quảng Ninh do chuyển dạ sinh non khi thai mới được 23 tuần. Các bác sĩ đã cố gắng giữ thai đến tuần thứ 25 thì ối vỡ, buộc can thiệp sinh.

Khi chào đời, các bé đều rất nhẹ cân, 1 bé nặng 600g, bé còn lại nặng 700g. Hai bé đều suy hô hấp và mắc hội chứng màng trong (tình trạng phổi chưa trưởng thành, thiếu hụt chất surfactant gây xẹp các phế nang, dẫn tới suy hô hấp).

Ngay khi đón bé, các bác sĩ Khoa Sơ sinh đã nhanh chóng đưa trẻ vào lồng ấp, cho thở máy, bơm surfactant, đặt catherter tĩnh mạch rốn, động mạch rốn.

Bác sĩ Đặng Hồng Duyên, Phó Khoa Sơ sinh cho biết, liệu pháp bơm surfactant được chỉ định cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh, càng sớm càng tốt. Phương pháp này giúp giảm nguy cơ bé tử vong.

Sau ba tháng điều trị và chăm sóc bằng phương pháp Kangaroo, hai bé sức khỏe tốt, được ra viện ngày 20/5.

Bé sinh non được chăm sóc tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Bé được xem là sinh non khi chưa đủ 37 tuần thai kỳ. Với trẻ sinh non, tất cả cơ quan gồm gan, thận, não, ruột đều non yếu. Các bé thường gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như suy hô hấp do phổi chưa trưởng thành, suy tim do còn ống động mạch, nhiễm trùng, viêm ruột hoại tử,...

Bé sinh non nguy cơ tử vong cao hoặc di chứng tàn tật suốt đời như bại não, giảm vận động, bệnh lý võng mạc, mù lòa... Trẻ ra đời với tuổi thai càng nhỏ thì nguy cơ càng cao.

Để cứu sống trẻ sinh non nhẹ cân, bác sĩ thường áp dụng kỹ thuật chiếu đèn vàng da, "da kề da", thở máy không xâm nhập, thở máy có xâm nhập, nuôi dưỡng qua catherter tĩnh mạch rốn, bơm surfactant...

Các chuyên gia khuyến cáo, để phát hiện nguy cơ chuyển dạ sớm, sản phụ cần chú ý những dấu hiệu như co thắt tử cung khi thai chưa đến 37 tuần.

Cụ thể, cơn co thắt diễn ra đều đặn, 5 - 10 phút một lần, mỗi lần kéo dài khoảng 30 giây. Đồng thời, bà bầu có thể xuất huyết, vỡ ối sớm, đau lưng, chuột rút. Nếu có các dấu hiệu trên, sản phụ cần được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt để được can thiệp kịp thời.

Nguyễn Liên