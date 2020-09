Trái ngược suy nghĩ bụi mịn chỉ ảnh hưởng đến hệ hô hấp, trong một bài nghiên cứu mới đây, BS. Phạm Lê Duy (Chuyên khoa Dị ứng - Miễn dịch, ĐH Y Dược TP.HCM) chỉ ra bụi PM2.5 cũng góp phần gây nhiều vấn đề nghiêm trọng cho da.

Bụi PM2.5 phá vỡ hàng rào da, gây bí tắc lỗ chân lông

Làn da cơ thể được bảo vệ khỏi độc tố, vi khuẩn và các yếu tố gây hại từ môi trường nhờ hàng rào thượng bì ngoài cùng. Thế nhưng, với kích thước siêu nhỏ chỉ bằng 1/30 sợi tóc hoặc 1/26 nang lông nhỏ nhất, bụi mịn PM2.5 hoàn toàn có thể xuyên các lỗ vải, xâm nhập bề mặt da thông qua nang lông, tuyến mồ hôi.

Tại đây, bụi PM2.5 kích thích phản ứng viêm và phá vỡ liên kết giữa những tế bào, gây tổn thương hàng rào thượng bì, giảm khả năng đề kháng. BS Phạm Lê Duy đã đưa ra kết quả tổng hợp từ 13 nghiên cứu trên thế giới cho thấy, với mỗi 10 µg/m3 tăng trong nồng độ PM2.5, tần suất mắc của các bệnh lý về da tăng 1,6%.

Bên cạnh đó, da sẽ có những hiện tượng bí tắc lỗ chân lông, cộng thêm việc tiết nhiều bã nhờn hơn do ô nhiễm không khí gia tăng, gây mụn cơ thể. Với những làn da bị tổn thương hàng rào bảo vệ sẵn như bị viêm da, mụn, thì bụi mịn còn dễ dàng xâm nhập hơn khiến tình trạng da xấu đi, dễ kích ứng, mẫn cảm với tác động môi trường hay ngứa thường xuyên.

Một tác hại nguy hiểm khác mà bụi mịn có thể gây ra chính là thúc đẩy quá trình lão hoá của da. Khi những hạt bụi mịn này “tấn công” vào lớp thượng bì, chúng sẽ kích thích sản xuất các gốc tự do trong cơ thể khiến các tế bào mau già hơn, làm suy giảm nồng độ collagen và giảm độ đàn hồi da, khiến da xuất hiện những dấu hiệu như tàn nhang, nếp nhăn, giảm săn chắc rõ rệt.

Làm sạch sâu để “giải thoát” cho làn da

Việc giữ da được sạch sẽ là khó khăn khi bụi mịn có mặt ở mọi nơi, các mặt đường không đổ nhựa, các vỉa hè bung gạch lát, các hoạt động đốt rơm rạ, than củi, nhang hay nhiên liệu (nhà máy, xe cộ…), thậm chí trong căn nhà được đóng cửa kín mít 24/7. Chưa kể, tại Việt Nam, tình trạng ô nhiễm do bụi mịn trong những năm vừa qua đã lên mức báo động, vượt ngưỡng an toàn cho sức khỏe.

Vì vậy, để bảo vệ da trước bụi mịn, bảo vệ vật lý và làm sạch sâu cho da là 2 phương pháp đơn giản được BS. Phạm Lê Duy gợi ý.

Khẩu trang và quần áo thông thường sẽ không thể bảo vệ làn da khỏi PM2.5, vì kích thước lỗ vải trung bình vẫn lớn hơn nhiều lần so kích thước hạt bụi mịn. Thay vào đó, nên chọn những vật dụng được làm từ vải dệt đặc biệt, hoặc có trang bị lớp lọc bụi chuyên dụng, đây là lớp bảo vệ vật lý được khuyên dùng.

Sử dụng xà phòng hoặc sản phẩm có khả năng làm sạch sâu cho da. Phương pháp này được đánh giá cao hơn so với cách bảo vệ vật lý, vì không những giúp da “thoát khỏi” những tác động của bụi mịn mà còn giúp làm da sạch thoáng, lỗ chân lông không còn bí tắc, nhờ vậy mà những bước chăm sóc da sau đó mới có thể phát huy tác dụng hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, làn da cơ thể có thể không nhạy cảm như da mặt nhưng cũng dễ bị tổn thương, vì vậy, cần chú ý lựa chọn sản phẩm phù hợp vừa có khả năng làm sạch tối ưu, mà vẫn đảm bảo độ dịu nhẹ.

Kim Phượng