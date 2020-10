Một số lưu ý quan trọng giúp chăm sóc dinh dưỡng đúng cách và đầy đủ cho người cao tuổi, vốn đã có nhiều vấn đề về sức khỏe.

Lời khuyên cơ bản của các bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng dành cho người cao tuổi là: trong khẩu phần ăn hàng ngày, người cao tuổi nên chọn những thực phẩm tự nhiên, chiết xuất thực vật tốt cho tim mạch; bổ sung đủ vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp giảm mệt mỏi, ăn ngủ tốt; tăng cường canxi giúp xương chắc khỏe. Khi chăm lo bữa ăn người cao tuổi nên chia bữa ăn thành nhiều bữa nhỏ, tạo không khí vui vẻ, thoải mái để ăn ngon miệng hơn, cơ thể tiêu hóa tốt hơn.

Cùng với đó, để có thể chăm sóc dinh dưỡng đúng cách và đầy đủ cho người cao tuổi, cần lưu ý thêm một số vấn đề.

Những chứng bệnh thường gặp ở tuổi xế chiều

Sau tuổi 50, các rối loạn mãn tính về xương khớp, tiểu đường, tim mạch thường hay phát triển. Bên cạnh đó, nguy cơ mắc phải các chứng bệnh nghiêm trọng như ung thư, đau tim, đột quỵ cũng tăng cao. Tình trạng thiếu vi chất ở người già khiến cho hệ miễn dịch suy yếu, tăng nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm.

Xơ vữa động mạch là chứng bệnh phổ biến từ tuổi 50 trở đi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, nếu bổ sung đủ các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, tăng cường hấp thu folate, vitamin B6, B12 để giảm hàm lượng homocysteine - một loại axit amin gây tổn thương lớp lót động mạch, dẫn đến xơ vữa động mạch… là có thể phòng ngừa chứng bệnh này.

Cùng với đó, cao huyết áp được xem là “sát thủ” thầm lặng ở người cao tuổi vì nó ít có triệu chứng, ngay cả khi huyết áp đã cao đến mức nguy hiểm. Cao huyết áp làm tổn thương lớp lót thành động mạch, đẩy nhanh tiến trình xơ vữa động mạch. Có thể giảm nguy cơ cao huyết áp bằng cách tăng cường bổ sung axit béo omega-3.

Bệnh loãng xương cũng ảnh hưởng tới không ít phụ nữ và nam giới ở độ tuổi 50 trở lên. Loãng xương có thể gây lún đốt sống, gây đau lưng và dễ bị gãy xương hông hoặc xương cánh, cẳng tay khi té ngã. Do vậy, người cao tuổi nên tăng cường bổ sung canxi, vitamin D mỗi ngày và có chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng để tăng mật độ xương.

Người già muốn xây dựng một cuộc sống chất lượng về thể chất và tinh thần ở tuổi về chiều, nên chú trọng cung cấp đủ vi chất cho cơ thể qua chế độ ăn uống cân bằng và hợp lý mỗi ngày, hoặc bổ sung bằng các loại sữa công thức, các loại vitamin, dầu cá,...

Các thực phẩm người lớn tuổi nên tránh

Theo các chuyên gia, người lớn tuổi cần ăn giảm thịt, giảm mặn, giảm mỡ và giảm đường.

Đồ ngọt: Tuổi càng cao, cơ thể càng giảm sức chịu đựng với chất ngọt, vì vậy người già nên hạn chế ăn đường, bánh kẹo. Chất ngọt dư thừa trong cơ thể sẽ chuyển thành mỡ, dễ gây ra thừa mỡ trong máu và các bệnh tim mạch.

Muối: Người cao tuổi cần hạn chế ăn mặn vì ăn muối nhiều có liên quan đến bệnh tăng huyết áp.

Thực phẩm chế biến sẵn: Các loại bơ và thức ăn, nước uống đóng gói chế biến sẵn có nhiều chất béo bão hòa, là nguyên nhân làm tăng nguy cơ sưng viêm, bệnh động mạch vành, cao huyết áp và đột quỵ do chứa quá nhiều omega-6.

Các thực phẩm nên dùng cho người cao tuổi

Để có một chế độ ăn lành mạnh, người có tuổi nên sử dụng các loại thực phẩm sau:

Trái cây và rau củ: Trái cây và rau củ chứa nhiều chất có lợi cho cơ thể con người, giàu chất xơ, vitamin, chất khoáng, hoạt chất chống oxy hóa và các hormone thực vật, giúp giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ, tiểu đường và nhiều loại bệnh ung thư.

Đậu: Các loại đậu là thực phẩm ngon, bổ, rẻ, dễ tìm. Protein thực vật (có trong đậu, hạt và ngũ cốc) không chứa toàn bộ các axit amin thiết yếu. Ngoại trừ đậu nành, hầu hết các loại đậu đều thiếu một số axit amin thiết yếu, đặc biệt là methionine. Các hormone trong đậu như isoflavone giúp chống lại hiện tượng lão hóa do tia cực tím.

Hạt: Các loại hạt là một trong những vũ khí quan trọng giúp chống lại lão hóa. Chúng cung cấp các hợp chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất và các loại dưỡng chất thiết yếu, như selenium, omega-3, kẽm, vitamin E, vitamin nhóm B, giúp cơ thể chống lại nhiều loại bệnh tật liên quan đến lão hóa.

Cá: Axit béo omega-3 trong các loại cá béo có tác dụng đặc biệt trong việc chống lão hóa cho mọi cơ quan trong cơ thể, bao gồm tim, khớp và não bộ.

Chế độ dinh dưỡng cho người già cần phong phú, vừa đủ để duy trì mức cân nặng hợp lý. Để có một tuổi già khỏe mạnh và phòng tránh được bệnh tật, cần ăn đủ chất và bổ sung đủ dinh dưỡng. Đối với người già có vấn đề răng miệng, khó ăn, hoặc ăn uống kém, có thể bổ sung thêm các loại sữa dinh dưỡng chuyên biệt.

Tấn Tài