Danh sách 36 cơ sở đủ điều kiện nhập khẩu và kinh doanh vắc xin tại Việt Nam 1. Công ty TNHH một thành viên Dược Sài Gòn: Số 18-20 Nguyễn Trường Tộ, phường 12, quận 4, TP.HCM. 2. Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam: Số 23, đại lộ Độc Lập, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 3. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế TP.HCM: Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM. 4. Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha: Lầu 2-3-4-5-6 tòa nhà 509-515 đường Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, TP.HCM. 5. Công ty cổ phần Dược mỹ phẩm May: 53-55 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 6. Công ty cổ phần Dược Đại Nam: 270A Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP.HCM. 7. Chi nhánh Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam: Lô 5 - đường số 2 - Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM. 8. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội: 475D Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP.HCM. 9. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà: Số 423 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 10. Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam - Chi nhánh TP.HCM: Số 198 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM. 11. Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân: Lô E2, đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, phường Lộc Hòa, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. 12. Công ty TNHH MTV Vắc xin và Sinh phẩm số 1: Số 1 Yersin, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. 13. Công ty TNHH một thành viên VIMEDIMEX Bình Dương: Số 18 L1-2 VSIP II, đường số 3, Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore 2, phường Hòa Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. 14. Công ty CP Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội: Số 2 Hàng Bài, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội. 15. Công ty cổ phần Dược - thiết bị y tế Đà Nẵng: Số 2 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng. 16. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm thiết bị y tế Hà Nội: 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM. 17. Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm và thương mại Sohaco: Số 5 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 18. Công ty TNHH Thương mại và dược phẩm Sang: Tầng 3, 61 Cao Thắng, phường 3, quận 3, TP.HCM. 19. Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Eco (TP Hà Nội): 148 Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP.HCM. 20. Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam: Số 180 đường Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội. 21. Công ty cổ phần Thiết bị y tế Medinsco: Phòng 507-510, tầng 5, tòa nhà The Golden Palm, số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 22. Công ty cổ phần Medcomtech: Số nhà 61, ngõ 291 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 23. Công ty TNHH Sanofi- Aventis Việt Nam: Số 10 Hàm Nghi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 24. Công ty cổ phần TAVO Pharma: 32 Cầu Xéo, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP.HCM. 25. Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre: 6A3 quốc lộ 60, phường Phú Tân, TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre. 26. Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2: Số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. 27. Công ty cổ phần GON SA: 88 đường Phạm Thị Tánh, phường 4, quận 8, TP.HCM. 28. Công ty TNHH MSD HH: Phòng 22-115, tầng 22, E-Town Central, Số 11, đường Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, TP.HCM. 29. Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam): Tầng 13, TNR Tower, 180-192 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP.HCM. 30. Công ty cổ phần Y tế Đức Minh: Số 51, ngõ 205, ngách 323/83, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội 31. Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương CPC1: Số 87, phố Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. 32. Công ty TNHH Johnson & Johnson (Việt Nam): Tầng 12, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 33. Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Việt Nam: Số 138 Giảng Võ, phường Kim Mã, quận Ba Đình, TP Hà Nội. 34. Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam: Tầng 18, tòa nhà A&B, số 76 đường Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM. 35. Công ty TNHH Dược phẩm GSK Việt Nam: Phòng 702 và 703, tầng 7, tòa nhà Metropolitan Tower, số 235 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. 36. Trung tâm Nghiên cứu sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế: 135 Lò Đúc, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.