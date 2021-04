Chiều 15/4, Việt Nam ghi nhận thêm 21 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc cả nước 2.758 trường hợp.

Bộ Y tế cho biết, 21 ca mắc mới đều là ca nhập cảnh, được cách ly tại Bến Tre (5 ca), An Giang (2 ca), TP. HCM (5 ca), Thái Nguyên (1 ca), Đà Nẵng (7 ca) và Bắc Ninh (1 ca). Cụ thể:

Bến Tre ghi nhận 5 bệnh nhân: 2738, 2739, 2742, 2743 và 2744 đều là công dân Việt Nam, tuổi từ 26-47.

Ngày 29/3, 5 bệnh nhân trên từ Philippines nhập cảnh Sân bay Cần Thơ trên chuyến bay VJ2527 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bến Tre. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4, các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi tỉnh Bến Tre.

5 bệnh nhân cách ly ở TP. HCM, bao gồm: 2740, 2741, 2748, 2749 và 2750. Cả 5 đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi:

2 bệnh nhân 2740, 2741 từ UAE về Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0088 ngày 13/4. Được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

Bệnh nân 2748 là nam, 33 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Ấn Độ. Ngày 10/4, bệnh nhân từ UAE nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay EK392.

Bệnh nhân 2749 là nam, 38 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ngày 11/4/2021, bệnh nhân từ Qatar nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QR970.

Bệnh nhân 2750 là nam, 33 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại quận Gò Vấp, TP. HCM. Ngày 31/3, bệnh nhân từ Thái Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN0606. Kết quả xét nghiệm ngày 14/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Thái Nguyên ghi nhận 1 ca bệnh là bệnh nhân 2745 là nam, 28 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Ngày 9/4, bệnh nhân trên từ Nhật Bản nhập cảnh sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5465, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

An Giang ghi nhận 2 ca bệnh là 2476 và 2477, lần lượt 58 và 52 tuổi, từ nước ngoài nhập cảnh cảnh Cửa khẩu quốc tế Long Bình và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú.

Đà Nẵng ghi nhận 7 bệnh nhân từ 2751 – 2757, đều là công dân Việt Nam, trong đó có 6 ca về từ Nhật Bản, 1 ca về từ Angola. Hiện 6 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Bắc Ninh ghi nhận ca bệnh 2758 là nữ, 2 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31/3, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 15/4/2021, bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Như vậy trong ngày 15/4, Việt Nam ghi nhận tổng cộng 25 ca mắc Covid-19 nhập cảnh, con số cao nhất kể từ tháng 1 đến nay.

Hiện Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 2.758 bệnh nhân Covid-19, trong đó có 1570 ca lây nhiễm trong nước. Riêng từ ngày 27/1 đến nay có 910 ca lây nhiễm cộng đồng.

Hiện các địa phương đang còn theo dõi, cách ly gần 39.000 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 517 người, cách ly tập trung gần 23.000 người, hơn 15.000 người đang cách ly tại nhà.

Các cơ sở điều trị đã chữa khỏi 2.445 bệnh nhân Covid-19. Số tử vong vẫn là 35 trường hợp.

Thúy Hạnh