Chiều 30/6, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình họp với các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh sau khi ghi nhận 4 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 tại huyện An Phú.

Theo báo cáo, sáng 29/6, bà L.T.L (52 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình, huyện An Phú) đến trung tâm y tế huyện khám bệnh. Kết quả test nhanh bà L. dương tính với SARS-CoV-2.

Ngành chức năng huyện An Phú đã truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với người phụ nữ này. Kết quả chị P.T.T.N (30 tuổi – con gái của bà L.) cũng dương tính.

Sau đó, huyện An Phú tiến hành truy vết và gửi 31 mẫu về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang xét nghiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình họp với sở, ngành và các địa phương trong tỉnh về dịch Covid-19

Đến nay, có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm bà L. và chị N., cùng hai người cháu của bà L. Qua truy vết, huyện An Phú xác định chị N. là công nhân ở thị xã Tân Uyên, (Bình Dương) về nhà tại thị trấn Long Bình ngày 14/6, có khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà 14 ngày (từ ngày 14-28/6).

Hiện huyện An Phú đã xác định 90 trường hợp F1, 154 F2 và 106 F3 tiếp xúc gần với 4 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến gia đình bà L.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang khuyến cáo người dân huyện An Phú không di chuyển ra khỏi địa bàn. Ngoài ra, khuyến cáo người dân trên địa bàn tỉnh nhất là thành phố Châu Đốc hạn chế đi qua địa bàn huyện An Phú.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu ngành y tế khẩn trương xét nghiệm sàng lọc, đề xuất phương án xử lý, trong đó tiến hành phun xịt, khử khuẩn diện rộng, không để dịch lây lan...

T.Chí