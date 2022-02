Đầu năm mới 2022, Chin-su khởi xướng xu hướng ăn giảm mặn để bảo vệ sức khỏe trái tim. Và đặc biệt, hiện thực hóa lời kêu gọi thành hành động cụ thế, bắt đầu từ chính sản phẩm của mình.

Giảm ăn mặn cứu sống 2,5 triệu người

Tình trạng ăn mặn của người Việt thực sự đáng báo động

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ dưới 5 gam muối/ngày (tương đương với một thìa cà phê) để giảm thiểu nguy cơ về bệnh tim mạch. Ước tính, nếu mọi người đều giảm tiêu thụ muối như khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới thì sẽ cứu sống được khoảng 2,5 triệu người trên toàn cầu.



Tuy nhiên, hiện trạng cho thấy, đa số người dân Việt Nam tiêu thụ muối nhiều gần gấp đôi so với khuyến cáo (khoảng 9,4g/ ngày), đây là con số cụ thể hóa thói quen ăn mặn của người Việt. Do đó nhiều giải pháp, kế hoạch cấp quốc gia đã được đưa ra để nâng cao hiểu biết, thay đổi hành vi của người dân về việc ăn giảm mặn trong khẩu phần ăn hằng ngày.



Tháng 9/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1092/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình sức khỏe Việt Nam, trong đó có mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, giảm mức tiêu thụ muối của một người/ngày xuống dưới 8g và đến năm 2030 là dưới 7g.



Đến năm 2019, Chính phủ cùng Bộ Y tế đã phát động "Chương trình Sức khỏe Việt Nam". Trong đó chỉ ra ăn giảm muối là một trong những giải pháp thiết thực giúp tăng cường sức khỏe, phòng chống bệnh tật.



Một năm sau, vào tháng 7/2020, Bộ Y tế kêu gọi công chúng giảm muối trong khẩu phần ăn. Chỉ 2 tháng sau, vào tháng 9/2020, Bộ Y tế phối hợp với Tổ chức Y tế Thế giới tổ chức Hội thảo “Truyền thông vận động giảm tiêu thụ muối để phòng, chống tăng huyết áp, đột quỵ và các bệnh không lây nhiễm khác”.

Chin-su nỗ lực giảm mặn không chỉ đơn giản là giảm muối mà còn giảm mặn trong mọi loại gia vị và đồ ăn

Sang năm 2021, hưởng ứng theo Bộ Y tế và các cơ quan chức năng, Chin-su khởi xướng xu hướng “ăn giảm mặn vì sức khỏe trái tim” và cho ra đời sản phẩm nước mắm Chin-su Cá Cơm Biển Đông giảm mặn. Điều này thể hiện trách nhiệm doanh nghiệp của Chin-su chung tay bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng Việt.



Chin-su chọn nước mắm là sản phẩm tiên phong

Trong nền ẩm thực Việt, nước mắm vừa là nguyên liệu, vừa là gia vị và tự thân là một món ăn, nước mắm ăn sâu vào đời sống người Việt, làm nên linh hồn, tinh hoa ẩm thực Việt. Để giảm mặn, cần giảm mặn từ trong bản thân nước mắm, gia vị cốt lõi, nhưng làm sao vẫn giữ được hương vị đậm đà Việt Nam. Và hành trình ra đời của nước mắm Chin-su cá cơm Biển Đông giảm mặn bắt đầu từ ý tưởng đó.





Món ngon đất Việt sao có thể thiếu nước mắm

Đại diện của Chin-su cho biết: “Chin-su thấu hiểu nước mắm chính là thứ gia vị làm nên linh hồn cũng như tạo ra sự khác biệt của ẩm thực Việt với phần còn lại của thế giới. Nước mắm còn là biểu tượng cho sự gắn kết và sẻ chia trong mâm cơm người Việt. Vì thế, Chin-su luôn đau đáu làm sao tạo ra một sản phẩm vừa tốt cho sức khỏe mà lại vẫn mang đến những món ăn đậm đà, ngon miệng.



Sự ra đời của nước mắm Chin-su cá cơm Biển Đông giảm mặn là hành động thiết thực của Chin-su nhằm hưởng ứng lời kêu gọi cộng đồng giảm mặn của Bộ Y tế. Chin-su mong muốn tiên phong hiện thực hóa lối sống giảm mặn lành mạnh bắt nguồn từ quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng cũng như sự thấu hiểu và tôn trọng văn hóa ẩm thực Việt”.

Nước mắm Chin-su cá cơm Biển Đông giảm mặn thể hiện vai trò tiên phong và nỗ lực của Chin-su hưởng ứng kế hoạch giảm mặn Quốc gia

Với Chin-su, giảm mặn không chỉ là giảm lượng muối tiêu thụ mà cần phải giảm mặn trong mọi loại gia vị và đồ ăn. Vì thế, nước mắm Chin-su cá cơm Biển Đông giảm mặn là sản phẩm mở đầu cho lộ trình gắn tag “giảm mặn” cho tất cả các sản phẩm nước mắm nhà Chin-su Foods trong thời gian sắp tới.



Chin-su mong muốn sẽ có nhiều nhãn hàng chung tay góp phần chăm sóc sức khỏe người Việt bằng các sản phẩm giảm mặn cùng tạo ra trào lưu mới và xu hướng ăn uống lành mạnh trong tương lai.

Hưởng ứng lối sống tích cực bảo vệ trái tim khoẻ mạnh, Chin-su giới thiệu nước mắm Chin-su cá cơm Biển Đông giảm mặn. Được làm từ nguồn cá cơm tuyển chọn gắt gao kết hợp với công thức giảm mặn, Chin-su mang đến loại nước mắm ngon hài hòa trong từng món ăn và giúp bảo vệ trái tim khỏe mạnh.

Tố Uyên