Tắc mạch máu là yếu tố gốc cấu thành những căn bệnh nguy hiểm đe dọa tính mạng gồm tim mạch, nhồi máu não, đột quỵ.

Nếu ở chân xuất hiện 4 triệu chứng này, có thể mạch máu của bạn đã bị tắc nghẽn:

1. Đau chân

Khi đi bộ, bạn thấy chân bị đau và thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi nhưng cơn đau lại xuất hiện nếu tiếp tục đi bộ. Đau chân không có lý do cũng là một trong những triệu chứng của chi dưới bị tắc nghẽn mạch máu, xuất hiện huyết khối. Sau khi hình thành huyết khối, chân không được cung cấp đủ oxy, dẫn tới những cơn đau.

2. Tê chân

Tê chân là một hiện tượng phổ biến trong cuộc sống. Đôi khi, ngồi ở một tư thế trong thời gian dài mà không hoạt động hoặc đứng trong tư thế xấu, có thể gây tê chân. Tuy nhiên, nếu đôi khi bạn thấy mình bị tê chân không rõ lý do thì cần phải chú ý. Bởi cục máu đông xuất hiện sẽ cản trở lưu thông máu của chân, khiến lưu lượng máu bị suy giảm, dẫn tới chân bị tê.

3. Chuột rút

Nhiều người bị chuột rút ở chân và nghĩ mình thiếu canxi. Trên thực tế, không chỉ thiếu canxi mới có thể gây ra chuột rút ở chân, tắc nghẽn mạch máu chi dưới cũng có thể gây ra chuột rút. Nếu việc bổ sung canxi không cải thiện tình trạng này, cần phải cảnh giác với huyết khối ở chân.

4. Chân lạnh

Thông thường, nhiệt độ của chân người khoảng 36,5 độ C, đây là trạng thái tương đối khỏe mạnh. Nếu đôi chân của bạn luôn lạnh và rất khó giữ ấm, có thể do tắc nghẽn mạch máu nhỏ ở tim. Điều này là do nhiệt độ của chân bị ảnh hưởng bởi tuần hoàn máu. Nếu có đủ máu chảy qua các chi dưới, chân sẽ ít bị lạnh hơn. Khi các mạch máu bị chặn, lượng máu chảy qua các chi dưới sẽ giảm, khiến chân bị lạnh.

4 biện pháp ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn mạch máu:

1. Thường xuyên đánh răng

Mỗi ngày chúng ta đều ăn rất nhiều loại thực phẩm, chắc chắn thực phẩm sẽ lưu lại trong miệng hoặc thực quản. Sau thời gian dài, nhiều các loại vi khuẩn sẽ xuất hiện, xâm nhập vào máu, gây hại cho mạch máu. Vì vậy, bạn nhất định phải chú ý vệ sinh răng miệng.

2. Quan tâm đến chế độ ăn uống

Một chế độ ăn uống thanh đạm sẽ tốt cho sức khỏe, bạn nên ăn nhiều thực phẩm ít calo, ít muối. Không ăn các loại thực phẩm cay, ngâm, giàu chất béo và cholesterol cao sẽ có nhiều lợi ích cho cơ thể. Nhiều loại rau và trái cây chứa chất làm sạch máu tự nhiên như súp lơ, cam, táo, việt quất... Ăn những thực phẩm này thường xuyên có thể giúp chúng ta cải thiện sức khỏe máu.

3. Không thức đêm

Nhiều người trẻ thích thức khuya, việc làm này rất có hại vì khiến quá trình trao đổi chất trong cơ thể bị rối loạn. Ngoài ra, thức khuya thời gian dài làm hệ thống thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, ảnh hưởng nhất định đến mạch máu.

4. Uống nhiều nước

Mọi người không thể sống mà không có nước. Bổ sung đủ nước có thể thúc đẩy lưu thông máu và giảm độ nhớt của máu. Uống nước thường xuyên cũng có thể làm giảm tắc nghẽn mạch máu và loại bỏ rác và độc tố khỏi mạch máu.

Khi chúng ta già đi, lưu thông máu chậm lại đáng kể và độ nhớt của máu tăng lên. Uống nhiều nước hơn có thể ngăn chặn các mạch máu bị tắc nghẽn. Đặc biệt là sau khi thức dậy vào buổi sáng, máu có xu hướng bị dính. Uống một cốc nước ấm 200 ml khi bụng đói không chỉ bổ sung nước cho cơ thể, mà còn làm loãng máu và ngăn ngừa tắc nghẽn mạch máu.

Hà Vũ (Theo Sohu)