Liệu có đáng khi vừa chạy vừa phải canh chừng khoảng cách, mà hiện tại các biến thể của virus Corona trong không khí có thể lây lan tới 10m cơ đấy!

Trả lời câu hỏi của GS-BS Nguyễn Anh Trí "Có phải cần chạy thể dục đến như vậy không?", một bạn độc giả VietNamNet khẳng định vẫn sẽ chạy bởi "Tôi chạy có ý thức, có kế hoạch và chiến lược riêng". Tuy nhiên, tôi vẫn phản đối ý kiến này!

Tôi tán đồng ý kiến của GS-BS Nguyễn Anh Trí. Tại sao?

Thứ nhất, hôm nay, tôi đã đọc thông tin về việc Việt Nam xuất hiện biến chủng nCoV lai hoàn toàn mới. Đây là thứ gì? Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, những gì chúng ta biết thì biến chủng virus mới, lai giữa biến chủng Ấn Độ và Anh, có tốc độ lây nhanh, phát tán mạnh trong không khí, đang được ghi nhận ở Việt Nam.

Chưa ai khẳng định "con lai" này ảnh hưởng thế nào tới cuộc chiến với COVID-19 ở Việt Nam! Thế nên, tại sao chúng ta phải cố làm trái với các quy định phòng dịch, gây nguy hiểm cho xã hội đến? Tại sao chúng ta không ở nhà thêm vài hôm nữa thôi, gắng chờ xem diễn biến phòng chống dịch bệnh thế nào trước khi lao ra ngoài kia lăn xả luyện tập, thoả mãn đam mê?

Thứ hai, các runner ai chẳng rõ, nếu chạy nhanh để thể dục mà đeo khẩu trang thì có nguy cơ bị thiếu không khí, kiệt sức, ngất xỉu... Nhưng nếu không đeo, nguy cơ bạn "hít hà" virus Corona là rất cao. Các biến thể của con virus này ở trong không khí có thể lây lan tới 10m cơ đấy!

Thứ ba, khi tập thể dục thể thao, nếu tâm lý không thoải mái, tinh thần cứ âu lo, thắc thỏm "liệu có ai dính virus đang ở quanh đây không?", "liệu có bị công an phạt?"..., hiệu quả luyện tập đạt được là bao nhiêu? Có đáng giá khi luyện tập trong hoàn cảnh đó?

Tôi xin khẳng định, để nâng cao sức khoẻ, tăng sức đề kháng, tôi biết rõ phải kết hợp luyện tập với chế độ dinh dưỡng. Nhưng trong thời buổi dịch dã thế này, chúng ta nên chọn chế độ luyện tập an toàn.

Chúng ta có nên dậy sớm một chút mở rộng cửa sổ, vừa giúp nhà thông thoáng, vừa tranh thủ tập chống đẩy dăm cái, plank vài hiệp...trong không khí ban mai thoáng đãng? Chúng ta có nên sắm một bộ tạ nhỏ xinh, hay một chiếc dây để dành những lúc nghỉ giữa giờ WFH (làm việc tại nhà) ?

Chúng ta có nên tập bước khi mang quần áo đi giặt, vỗ tay sau lưng khi nấu ăn, squats khi lấy đồ ở tủ bếp hoặc thậm chí khi đang nhâm nhi một tách trà?

Tăng cường độ rèn luyện những bài tập này lên mức cao trong một ngày cũng đem lại hiệu quả không kém khi chạy bộ dăm km đâu! Hơn nữa, bạn có thể tranh thủ tập khi ở bên gia đình, hoặc thậm chí còn thú vị hơn khi tổ chức một cuộc đua tài nho nhỏ nào đó để gắn kết các thành viên cả ở nhà lẫn cơ quan. Tất nhiên, phần thắng chung cuộc chỉ được biết khi chúng ta kết thúc thời gian WFH (làm việc tại nhà) - khi dịch phần nào ổn định hơn!

Chúc các bạn có những ngày no run but no less happiness!

Độc giả Hồng Thu

Tôi chạy có ý thức, tại sao phải dừng? Ngày mai, tôi không dự thi Olympic hay SEA Games hay bất cứ cuộc đua nào. Nhưng hôm nay, tôi đi chạy. Tôi chạy có ý thức, có kế hoạch và chiến lược riêng. Vậy tại sao tôi phải dừng?