Các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiến hành cấp cứu thành công cho một bệnh nhân Covid-19 có tình trạng ho ra máu nặng.

Bệnh nhân tên K.Đ., nam giới, 28 tuổi, trú tại Đắk G'long, Đắk Nông. Qua khai thác cho thấy, anh Đ. có tiền sử lao phổi nhiều năm nhưng điều trị không liên tục. Trước khi vào viện vài ngày, bệnh nhân phát hiện bị nhiễm Covid-19 và phải cách ly tại nhà.

Ngày 9/2, nam thanh niên đột ngột ho ra máu ồ ạt, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Phổi Trung ương. Kết quả thăm khám phát hiện ổ giả phình lớn động mạch phế quản phải trong hang lao, chính là nguyên nhân gây ho máu ồ ạt. Người bệnh sau đó được chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để can thiệp nội mạch cầm máu.

Đánh giá về ca can thiệp, TS.BS Lê Thanh Dũng, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngay sau khi tiếp nhận thông tin bệnh nhân, các bác sĩ đã lập tức hội chẩn và đưa ra phương án can thiệp, kích hoạt quy trình điều trị.

“Quá trình xử trí diễn ra rất khẩn trương, vì bệnh nhân có thể chảy máu tái phát và đe dọa tính mạng bất kì lúc nào. Thật may mắn, ca can thiệp đã diễn ra suôn sẻ, thuận lợi và không có bất kỳ biến chứng nào”, TS Dũng thông tin.

Các bác sĩ hội chẩn trước can thiệp cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Bác sĩ đang can thiệp nút mạch cầm máu cho bệnh nhân - Ảnh: BVCC

Sau can thiệp, bệnh nhân được chuyển về bệnh viện Phổi Trung ương, tiếp tục điều trị nội khoa. Hiện người bệnh ổn định, không còn ho ra máu.

Ho máu do giãn động mạch phế quản là biến chứng nặng, có tỷ lệ tái phát cao. Nếu không được điều trị kịp thời, người bệnh có thể tử vong do suy hô hấp hoặc sốc mất máu. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo, nếu bị ho ra máu, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế để khám, phát hiện nguyên nhân và điều trị kịp thời. Trong các can thiệp hiện nay, nút mạch cầm máu cấp cứu là phương pháp xâm lấn tối thiểu, an toàn, hiệu quả.

Những ngày qua, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã tiếp nhận và điều trị liên tiếp các trường hợp chấn thương chảy máu nặng do vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận… trên nền nhiễm virus SARS-CoV-2.

TS.BS Lê Thanh Dũng cho biết, tất cả đều được thực hiện theo quy trình tiếp nhận và điều trị nghiêm ngặt của bệnh viện, vừa đảm bảo hiệu quả điều trị, vừa giữ an toàn cho những người bệnh khác và nhân viên y tế.

Quỳnh Anh