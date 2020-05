Pylopass™ có khả năng đào thải vi khuẩn HP từ dương tính về âm tính. Khi kết hợp cùng kháng sinh, Pylopass™ hỗ trợ nâng cao hiệu quả điều trị dạ dày. Hiện Pylopass™ đã được ứng dụng trong sản phẩm DeHP cho người đau dạ dày tại Việt Nam.

Vi khuẩn HP - nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày

Theo các chuyên gia tiêu hóa, 90% số người bị viêm dạ dày có vi khuẩn HP. Tương tự, tỷ lệ này chiếm từ 75-85% trong bệnh loét dạ dày-tá tràng; còn trong biến chứng thủng do loét dạ dày tá tràng thì HP chiếm từ 80-95% trường hợp.

Tổ chức Quốc tế Nghiên cứu về Ung thư (IARC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xếp vi khuẩn HP là tác nhân quan trọng hàng đầu gây ung thư dạ dày.

HP là 1 loại vi khuẩn gram âm, thường khu trú ở lớp niêm mạc dạ dày. Chúng tiết ra men urease gây độc cho tế bào niêm mạc dạ dày, đồng thời phóng thích ra các chất chống lại bạch cầu và hệ thống miễn dịch trong dạ dày, làm thoái hóa và mất chấy nhầy khiến niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Vết tổn thương lâu ngày sẽ hình thành vết loét và nhiễm trùng.

Cần đào thải vi khuẩn HP - nguyên nhân hàng đầu gây viêm loét và ung thư dạ dày

Nếu không được điều trị dứt điểm, người bệnh dạ dày sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị viêm dạ dày mạn tính, viêm teo và biến dạng đường ruột, xuất huyết dạ dày, thậm chí là ung thư dạ dày.

Điều đáng nói là 70% dân số nước ta nhiễm vi khuẩn HP. Tuy vậy, nhiễm khuẩn HP có rất ít hoặc không có triệu chứng. Do đó, nhiều người đau dạ dày thường chủ quan khi mình nhiễm loại vi khuẩn này. Đến khi có các dấu hiệu ợ hơi, ợ chua, đau thượng vị nhiều ngày không đỡ hoặc mức độ đau khiến người bệnh không thể chịu nổi mới đi bệnh viện, thì bệnh dạ dày đã diễn tiến rất nặng, nhiều trường hợp đã bị biến chứng, gây khó khăn trong quá trình điều trị.

Khó khăn trong điều trị dạ dày

Phương pháp được áp dụng chủ yếu để loại trừ tiêu diệt vi khuẩn HP hiện nay là sử dụng các phác đồ kháng sinh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, vi khuẩn HP đã kháng thuốc đến mức báo động, gây khó khăn trong quá trình điều trị. Theo nghiên cứu năm 2018 của BS Đặng Ngọc Quý Huệ, ĐH Y Dược, ĐH Huế, HP kháng kháng sinh ngay từ lần đầu tiên người đau dạ dày dùng kháng sinh đã tăng tới 70%, trong đó HP kháng Metronidazole đã lên đến 69,4%. Không chỉ có vậy, tỷ lệ HP kháng đồng thời 2 kháng sinh trở lên đã vượt ngưỡng 48%. Đặc biệt, có loại HP kháng kháng sinh sau 2 - 3 lần điều trị đã lên tới 48,6%, thậm chí có loại đã bị kháng lên đến 94,3%

Một nghiên cứu khác được thực hiện năm 2013 ở 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM, cũng cho kết quả tương tự. Các kháng sinh thường được sử dụng để tiêu diệt HP cho người đau dạ dày như Amoxicillin, Metronidazol, Clarithromycin, Levofloxacin đều bị kháng ở mức rất cao.

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ HP kháng các loại kháng sinh ở 2 thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM năm 2013

Nguyên nhân thất bại của phác đồ kháng sinh trong việc điều trị HP cho người đau dạ dày là do người dân đã lạm dụng kháng sinh từ khi điều trị các bệnh trước đó như cúm, viêm đường hô hấp, hoặc uống thuốc không đủ liều, đúng liều do bị tác dụng phụ mệt mỏi, quên giờ uống thuốc… Do đó, nhiều trường hợp điều trị dạ dày ngay lần đầu tiên đã bị thất bại.

DeHP - Đột phá mới giúp đào thải vi khuẩn HP

Trước tình hình HP kháng kháng sinh nghiêm trọng như hiện nay, nhóm các nhà nghiên cứu, đứng đầu là GS.TS Christine Lang - Giáo sư về Vi sinh và Sinh học Phân tử tại Đại học Kỹ thuật Berlin, Đức - CEO của Tập Đoàn Novozymes Đan Mạch đã dày công nghiên cứu và phân lập thành công một chủng vi khuẩn Lactobacillus reuteri DSM 17648 có khả năng đào thải trực tiếp vi khuẩn HP, đặt tên là Pylopass™.

Các nghiên cứu lâm sàng trên thế giới đã chứng minh rằng Pylopass™ có khả năng đào thải vi khuẩn HP từ dương tính về âm tính. Khi kết hợp cùng kháng sinh, Pylopass™ hỗ trợ giảm các tác dụng phụ và triệu chứng của bệnh dạ dày.

Nối tiếp thành công này, Việt Nam đã trở thành 1 trong 50 nước ứng dụng Pylopass™ vào thực phẩm bảo vệ sức khỏe DeHP.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe DeHP với thành phần chính là Pylopass™ có khả năng nhận biết cấu trúc đặc hiệu trên màng tế bào vi khuẩn HP, từ đó gắn kết với HP thành một tập hợp và đào thải một cách tự nhiên qua đường tiêu hoá mà không làm ảnh hưởng đến hệ vi sinh đường ruột.

Ngoài ra, DeHP còn bổ sung chiết xuất Cam thảo và Curcuminoid hiệp đồng tác dụng trong việc hỗ trợ hỗ trợ giảm các triệu chứng của bệnh dạ dày như ợ hơi, ợ chua, đau thượng vị (đau bụng trên rốn), đầy hơi, buồn nôn, trào ngược...

