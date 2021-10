Gần như toàn bộ dân trên 12 tuổi ở Palau đã tiêm cả hai mũi vắc xin ngăn ngừa Covid-19.

Quốc gia nhỏ bé Palau có tỷ lệ người dân được tiêm chủng Covid-19 cao nhất thế giới. Bởi vậy, Hội Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) đã kêu gọi các nước láng giềng noi gương và đẩy mạnh nỗ lực tiêm chủng.

Đất nước nằm ở châu Úc, giữa Thái Bình Dương, gồm 500 đảo lớn nhỏ khác nhau. Trong 18.000 dân có hơn 16.000 người từ 12 tuổi trở lên, hầu hết đã chủng ngừa Covid-19 xong (99%).

Palau tiến hành tiêm chủng cho người dân từ đầu năm 2021 bằng vắc xin Moderna

Điều này đã giúp cho Palau vượt qua các nước lớn với nguồn vắc xin dồi dào như Anh, Mỹ… trở thành quốc gia có tỷ lệ phủ vắc xin cao nhất thế giới hiện nay. Bồ Đào Nha nằm trong nhóm các nước dẫn đầu cũng mới đạt tỷ lệ phủ 80% trên tổng số 10 triệu dân.

Điều đó cũng cho thấy một sự tương phản với một số quốc gia nhỏ khác trong khu vực với quá trình triển khai vắc xin chậm chạp do hạn chế về nguồn cung và sự chần chừ của người dân. IFRC cho biết chưa đến 10% số người sống ở quần đảo Solomon (dân số 650.000 người) và Kiribati (dân số 119.000 người) được tiêm chủng.

Tại Papua New Guinea, cách Australia 150 km về phía bắc, chưa đến 1% dân số được tiêm chủng đầy đủ, theo số liệu của Our World in Data.

Sự cấp bách của việc tăng tỷ lệ tiêm chủng trong khu vực đã tăng lên khi mùa bão Thái Bình Dương sắp tới. Điều này có thể gây ra nhiều thiệt hại hơn cho sinh kế đã bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngoài Palau, một số quốc gia và vùng lãnh thổ ở Thái Bình Dương cũng đang dẫn đầu thế giới về tỷ lệ tiêm chủng bình quân đầu người. Quần đảo Cook (dân số 17.000) có 96% số người đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ, trong khi Fiji (dân số 896.000) có 96% số người đủ điều kiện tiêm một liều.

An Yên (Theo Reuters)

Lý do khiến quốc gia đi đầu về tiêm chủng vẫn có số ca Covid-19 tăng Israel thực hiện chiến dịch tiêm chủng nhanh hàng đầu nhưng giảm dần tốc độ, nới lỏng các quy định giãn cách sớm.