TS.BS Lê Sĩ Trung, chuyên gia phẫu thuật tiết niệu cho biết, nguyên nhân dẫn tới bệnh sỏi thận bao gồm yếu tố di truyền, rối loạn tiêu hóa và đặc biệt là do chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý.

Triệu chứng phổ biến của sỏi thận

Sỏi thận hay còn gọi là sạn thận, bệnh xảy ra khi các chất khoáng trong nước tiểu lắng đọng lại ở thận, bàng quang, niệu quản... thành những tinh thể rắn, hay gặp hơn cả là tinh thể Calci. Kích thước của sỏi có thể lên tới vài cm.

Sỏi thận được hình thành khi lượng nước tiểu giảm và nồng độ chất khoáng trong thận tăng cao. Khi có một trong hai hoặc cả hai hiện tượng trên kéo dài trong nhiều ngày sẽ có nguy cơ hình thành sỏi thận.

TS.BS Lê Sĩ Trung, BV Đa khoa Hà Nội cho biết, một trong những nguyên nhân chính của bệnh sỏi thận không uống đủ nước. Một cách đơn giản, chất lỏng giúp tuôn ra thận và giữ cho mọi thứ hoạt động tốt cho sức khỏe, trong khi chế độ ăn giàu protein động vật có thể dẫn đến sự gia tăng axit uric gây ra sỏi. Ngoài ra yếu tố di truyền cũng là nguyên nhân.

Các triệu chứng của sỏi tiết niệu

Sỏi tiết niệu bao gồm sỏi thận, sỏi niệu quản, sỏi bàng quang và sỏi niệu đạo. Sỏi tiết niệu có 2 loại hoàn toàn khác nhau: có triệu chứng và không có triệu chứng. Trường hợp điển hình có triệu chứng (đau, rối loạn tiểu tiện, sốt…) thường có kết quả tốt vì các triệu chứng đó buộc bệnh nhân phải đi khám ngay và quyết định phương pháp điều trị sỏi thận hiệu quả.

Ngược lại, nếu không có biểu hiện gì - được gọi là “Sỏi im lặng”- thường chỉ chẩn đoán được 1 cách tình cờ nhờ siêu âm khi khám sức khoẻ hoặc khi đã có biến chứng dẫn đến kết quả điều trị bệnh sỏi thận thường rất xấu thậm chí là phải cắt bỏ thận và hơn nữa, ngay cả khi đã biết là có sỏi, bệnh nhân vẫn thường không đồng ý chữa bệnh sỏi thận đơn giản là vì không thấy đau.

Các triệu chứng thường gặp:

- Cơn đau quặn thận: Còn được gọi là “Cơn đau bão thận”, đau dữ dội, đột ngột xuất hiện khi sỏi gây tắc làm áp lực trong thận tăng lên đột ngột. Thường xuất hiện tại 1 bên lưng, lan xuống bộ phận sinh dục, đau gập người, vã mồ hôi. Có thể kèm theo nôn hoặc tiểu ra máu…

- Đau mỏi lưng đơn thuần 1 bên: Rất hay gặp và thường bị bỏ qua. Cần lưu ý làm siêu âm.

- Các loại đau không điển hình khác: Đau tức vùng bìu, dương vật (hoặc môi lớn ở phụ nữ), đau vùng bụng dưới…

- Các rối loạn tiểu tiện: Tiểu máu, tiểu buốt, tiểu nhiều lần…

Trường hợp nặng, bệnh thể hiện với suy sụp toàn thận sốt cao rét run, đau vùng thận…

Đau quặn thận là triệu chứng điển hình của bệnh sỏi thận

Mất thận chỉ vì “chủ quan” với sỏi !

Hơn 30 năm trong nghề, trực tiếp điều trị sỏi tiết niệu cho hàng ngàn bệnh nhân, TS. BS Lê Sĩ Trung gặp không ít trường hợp đến viện khi đã quá muộn. Chủ yếu là vì sợ phẫu thuật, sợ đau, sợ nằm viện và sợ chi phí tốn kém dẫn đến việc trì hoãn phẫu thuật sỏi. Như trường hợp gần đây nhất của anh Đ.T.C (32 tuổi) nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Phát hiện sỏi thận 3 năm, ở thời điểm ban đầu nghe theo lời người quen, anh C. mua thuốc nam không rõ nguồn gốc về tự điều trị. Cho rằng thuốc từ lá cây không độc hại kèm theo lời chia sẻ của người quen nên anh kiên trì uống và tin chắc sẽ khỏi bệnh.

Tuy nhiên chỉ đến khi cơ thể mệt mỏi, những cơn đau dữ dội vùng lưng bên phải ngày một tăng, sốt 38-39oC, rét run anh mới chịu nhập viện.

Sau khi các bác sĩ xét nghiệm, chụp CT… phát hiện anh C. bị nhiễm trùng thận nặng, bạch cầu lên cao, sỏi niệu quản gây tắc, thận ứ mủ, nhu mô thận rất mỏng. Anh C. được chỉ định chụp xạ hình thận. Kết quả cho thấy chức năng thận bên phải của anh C. chỉ còn 9.1%, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ.

Không còn “giữ sỏi” trong người vì sợ mổ mở nhờ phương pháp kỹ thuật cao

TS.BS Lê Sĩ Trung cho biết, bệnh viện đang áp dụng những công nghệ cao và hiện đại trong điều trị sỏi.

Trong đó, phẫu thuật nội soi thận qua da đường hầm nhỏ là 1 ứng dụng kỹ thuật cao hiện đại nhất trong phẫu thuật nội soi, cùng với một số phương pháp tán sỏi công nghệ cao khác như: Nội soi ngược dòng ống cứng, nội soi ngược dòng ống mềm, tán sỏi laser...

Nhờ có các công nghệ tán sỏi hiện đại này, người bệnh sỏi tiết niệu hoàn toàn không mổ mở và giảm thiểu tổn thương cho cơ thể. Trong khi đó sỏi vẫn được loại sạch hiệu quả.

Tán sỏi nhanh chóng, không đau, không sẹo khi áp dụng kĩ thuật công nghệ cao

Thay thế hoàn toàn phương pháp mổ mở với sỏi lớn hơn 25mm, ở thận và ⅓ trên niệu quản đặc biệt là sỏi “san hô” và sỏi tái phát sau mổ mở,... nội soi thận qua da có rất nhiều ưu điểm:

- Ảnh hưởng chưa tới 1% chức năng thận trước và sau khi bị mổ.

- Toàn bộ sỏi sẽ được lấy ra nhẹ nhàng, vết thương được hồi phục nhanh chóng. Người bệnh chỉ cần 2-3 ngày để xuất viện.

- Không gây sẹo lên vùng mổ nội soi nên giữ được thẩm mỹ cao

- Tỉ lệ tái phát thấp.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia, để tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra, dù không có triệu chứng đau chúng ta vẫn nên khám và sàng lọc sỏi để phát hiện sớm bệnh (nếu có).

Đặc biệt, với những người đã từng điều trị sỏi tiết niệu cũng không nên chủ quan, thường xuyên tái khám 6 tháng/lần để đảm bảo sức khỏe. Lựa chọn đúng phương pháp điều trị để đạt hiệu quả chữa bệnh cao nhất.

Nguyễn Liên