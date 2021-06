Trước diễn biến nguy hiểm của đợt bùng phát Covid-19 mới nhất, TP.HCM đã triển khai chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn với sự phối hợp của các doanh nghiệp lớn tại địa phương này.

Tối ngày 15/6, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đồng ý với đề nghị của TP.HCM trong việc chủ động nguồn cung vắc xin để kịp thời ngăn chặn dịch tiếp tục lan rộng trong đợt bùng phát này. Ngay sau đó, thành phố đã triển khai chiến dịch tiêm 836.000 liều AstraZeneca (Anh) trong lô hàng được Nhật Bản hỗ trợ.

Ngoài các đối tượng được ưu tiên tiêm theo nghị định 21, chiến dịch lần này dành ra 280.000 liều cho người lao động, cán bộ công nhân viên trong các ngành sản xuất thiết yếu đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Vắc xin - ‘hàng rào’ bảo vệ trước đại dịch

Trong đợt bùng phát lần này, sự xuất hiện của biến chủng virus mới với độc lực cao đồng thời rơi vào dịp lễ khi người dân di chuyển nhiều hơn đã khiến tình hình diễn biến phức tạp hơn các đợt dịch trước.

Mặc dù cơ quan chức năng TP.HCM đã nhanh chóng tổ chức cách ly, truy vết triệt để tuy nhiên theo lãnh đạo thành phố, chỉ có vắc xin mới là giải pháp căn cơ giúp ngành y tế theo kịp và vượt qua được tốc độ lây lan của virus.

500 công nhânđược tiến hành tiêm vắc xin tại nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi ngày 23/06

Chỉ trong 5 ngày, thành phố đã thiết lập thành công 1000 điểm tiêm vắc xin ngừa Covid-19.

Chủ động bảo vệ nguồn lực sản xuất

Trong chiến dịch lần này, người được tiêm có một số lượng lớn là người lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Điều này xuất phát từ chiến lược của thành phố trong việc đạt được hai mục tiêu trong chiến dịch: là vừa ngăn chặn kịp thời dịch bệnh nhưng vẫn bảo đảm chuỗi cung ứng và sản xuất hàng hóa thiết yếu.

Đây là một bài toán khó khăn vì nếu nới rộng nhóm đối tượng là người lao động trong giai đoạn đầu khi số lượng vắc xin tiếp cận còn hạn chế sẽ gây ra áp lực lớn cho ngành y tế không chỉ riêng ở nguồn cung mà còn ở khâu tổ chức tiêm phòng.

Tốc độ triển khai của chiến dịch đạt được nhờ đóng góp của cả các doanh nghiệp trong các khâu tổ chức địa điểm, hỗ trợ ngân sách, hỗ trợ vật tư và tuyên truyền vận động người lao động về tiêm chủng.

Doanh nghiệp góp sức đẩy lùi Covid-19

Đứng trước khó khăn kép trong đợt dịch thứ 4 của thành phố, Sabeco là một trong những doanh nghiệp chủ động, tích cực đảm bảo an toàn và sức khỏe cho người lao động. Nằm trong khuôn khổ chiến dịch tiêm chủng của TP.HCM, ngày 23/6 vừa qua, Sabeco và nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi đã phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai tiêm vắc xin cho gần 1000 công nhân. Trong đó, 500 công nhân thuộc hệ thống của tổng công ty và 500 công nhân khác trong cùng khu công nghiệp đã hoàn thành mũi tiêm đầu tiên.

Công tác tiêm phòng cho lực lượng lao động sản xuất có ý nghĩa rất quan trọng với TP.HCM

Ông Nguyễn Hữu Lộc - Giám đốc Nhà máy bia Sài Gòn - Củ Chi cho biết: “Sau khi được thông tin về chương trình tiêm chủng từ lãnh đạo TP.HCM dành cho các khu chế xuất, khu công nghiệp, chúng tôi đã chủ động lập danh sách công nhân được tiêm chủng trong nhà máy và lên kế hoạch, triển khai địa điểm tiêm để hỗ trợ tốt nhất cho công tác tiêm chủng diễn ra tại đơn vị mình”.

Cũng theo ông Nguyễn Hữu Lộc, quá trình hỗ trợ ngành y tế gặp nhiều khó khăn do áp lực thời gian tuy nhiên ý thức được tầm quan trọng và trách nhiệm của mình trong dịch bệnh, tập thể lãnh đạo cán bộ nhân viên đã quyết tâm dốc toàn lực. Với sự phối hợp chặt chẽ từ Ban giám đốc đến các phòng ban chức năng, nhà máy Bia Sài Gòn - Củ Chi đã gấp rút làm việc trong đêm để bố trí an ninh, phương tiện đưa đón nhân viên, chuẩn bị địa điểm tiêm an toàn theo hướng dẫn của HCDC, đồng thời hỗ trợ vật tư và thiết bị phụ trợ cần thiết cho công tác tiêm phòng diễn ra tại khu công nghiệp.

Bên cạnh đó, nhà máy đã chủ động phối hợp với HCDC và Ban quản lý Khu chế xuất bố trí mặt bằng tiếp nhận thêm hơn 500 CN lao động ở các công ty khác trong khu vực nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiến trình tiêm ngừa được thực hiện theo chỉ đạo của thành phố.

Công nhân được khám sàng lọc và tư vấn y tế kỹ càng trước và sau khi tiêm vắc xin

Đây là một trong số nhiều hoạt động mà Sabeco đã triển khai trong công tác phối hợp với các ngành chức năng để đối phó với Covid-19. Từ đầu năm, Sabeco đã có phương án hỗ trợ tài chính cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch. Mục tiêu của Sabeco là tiến tới tiêm chủng cho 12.000 nhân viên của mình để đảm bảo duy trì, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thái độ chủ động, phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng và quan tâm tới sức khỏe người lao động cũng như ý thức trách nhiệm xã hội của Sabeco nhận được sự ủng hộ từ phía người lao động.

Chị Đỗ Thị Kim Loan - Trưởng phòng kế toán nhà máy chia sẻ: “Nhà tôi ở ngay khu vực Gò Vấp - nơi được xem như điểm nóng của vùng dịch thời gian qua - nên tôi luôn sống trong tâm trạng lo lắng. Nay được nhà máy thông báo tiêm chủng vắc xin, tôi rất vui mừng khi được ưu tiên tiêm trong tình hình dịch diễn biến phức tạp”.

