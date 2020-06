Theo báo cáo IMS, Tottri - thuốc trị trĩ nổi tiếng của Traphaco nguồn gốc thảo dược, nhiều năm đứng vị trí số 1 thị trường, được đông đảo bệnh nhân tin tưởng.

Tottri bắt nguồn từ công thức gia truyền nhiều đời của gia đình PGS.TS Mai Tất Tố - ĐH Dược Hà Nội, được phát triển dựa trên nền tảng: trị bệnh trị từ căn nguyên. Dù trĩ hoành hành ở trực tràng - hậu môn, bệnh trĩ lại xuất phát từ tình trạng hư yếu của tỳ vị. Do đó, bên cạnh các vị thuốc hiệu nghiệm giúp cầm máu, giảm đau, chống viêm nhiễm, co búi trĩ… Tottri còn phối hợp với các vị thuốc bổ trung ích khí chữa vào tận gốc bệnh, giúp ngăn ngừa trĩ tái phát.

Tottri được kiểm chứng hiệu quả tại Đại học Dược Hà Nội cho tác dụng nhanh - mạnh, tương đương thuốc tân dược, cụ thể:

Tác dụng cầm máu tương đương Adrenoxyl: Tottri ở cả 2 mức liều (tương đương trên người: 1-2 túi (2-4 viên)/lần x 3 lần/ngày) đều có tác dụng làm giảm thời gian chảy máu có ý nghĩa so với lô chứng (p<0,01).

Làm giảm đau gần tương đương Diclofenac, ở cả 2 dạng bào chế: Đánh giá tác dụng giảm đau theo mô hình gây đau quặn bằng axit acetic của Kosster, thông qua khả năng giảm số cơn quặn đau ở lô thử so với lô chứng cho thấy Tottri có tác dụng giảm đau kéo dài tới hơn 30 phút, giảm số cơn đau quặn rõ rệt trong toàn thời gian nghiên cứu; tương đương Diclofenac (thuốc tân dược có tác dụng giảm đau mạnh).

Giảm viêm, giảm phù nề (co búi trĩ) của Tottri: trên mô hình gây viêm trực tràng (gây trĩ thực nghiệm), Tottri có tác dụng giảm viêm, giảm phù nề, xung huyết; giảm kích thước búi trĩ so với lô chứng bệnh (p<0,05). Tottri (tương đương trên người:1-2 túi (2-4 viên)/lần 3 lần/ngày) còn làm giảm khối lượng, mức độ tổn thương, số lượng và mật độ các tế bào viêm ở lớp đệm dưới niêm mạc so với lô chứng bệnh.

Thử nghiệm tính an toàn với liều nhắc lại 28 ngày cho thấy Tottri giúp điều trị bệnh trĩ lành tính, không gây độc trên gan, thận và ngừa tái phát hiệu quả.

Thuốc Tottri được chỉ định cho các trường hợp trĩ cấp tính có các biểu hiện như: chảy máu khi đại tiện, đau rát, sưng ở vùng hậu môn, búi trĩ sa ra ngoài; Trĩ nội độ 1, 2, 3; trĩ ngoại.

Trong thời gian dùng thuốc không ăn thức ăn cay nóng như ớt, hạt tiêu, các chất kích thích như rượu, cà phê. Theo nhà sản xuất, lộ trình điều trị trĩ bằng Tottri tốt nhất từ 7 - 10 ngày. Các triệu chứng trĩ sẽ thuyên giảm như không còn cảm giác đau rát, không thấy máu chảy ở vùng hậu môn, các búi trĩ đã co lại. Tuy nhiên, bệnh nhân cần duy trì uống Tottri trong 3 tháng để đạt hiệu quả điều trị cao nhất và phòng ngừa trĩ tái phát.

Tottri được sản phẩm trên dây chuyền đạt chuẩn GMP-WHO Đông dược. Bên cạnh dạng viên hoàn cứng, nay đã có Tottri viên nang cứng hiện đại, dùng thuận tiện hơn, giảm liều uống cho bệnh nhân.

Không phải ngẫu nhiên mà ông bà ta hay nhắc “thập nhân cửu trĩ”, tức cứ 10 người có đến 9 người mang những dấu hiệu bệnh trĩ nên nếu bạn chỉ uống thuốc mà lơ là trong ăn uống và sinh hoạt vẫn tạo môi trường thuận lợi cho trĩ bùng phát trở lại. Vậy nên, bên cạnh dùng thuốc, bệnh nhân cần duy trì lối sống lành mạnh. Đó là chế độ ăn uống hợp lý, đủ dinh dưỡng, đủ lượng chất xơ và nước. Thứ hai là tích cực vận động. Đây là cách hiệu quả nhất giúp con người trao đổi chất trong cơ thể và giúp cho hệ tiêu hóa hoạt động nhịp nhàng hơn.

Tottri là một trong các sản phẩm thành công của thương hiệu dược phẩm Traphaco khi được cả giới chuyên môn và người tiêu dùng đánh giá cao, sử dụng rộng rãi.

Công ty nghiên cứu Thị trường AC Nielsen đánh giá, Traphaco có sức khỏe thương hiệu cao nhất trong ngành Dược Việt Nam cùng uy tín cao đối với người tiêu dùng và lợi thế trong việc tự chủ nguồn dược liệu đạt tiêu chuẩn WHO-GACP.

Nhật Huy