Việt Nam có lẽ nước đứng đầu thế giới về gãy “cậu nhỏ”. Dù được khâu nối lại nhưng “súng” ống sẽ hoạt động ra sao?

BS Nguyễn Thành Như, nguyên Trưởng khoa Nam Học BV Bình Dân, TP.HCM đánh giá, gãy dương vật như một “đặc sản” của y học Việt Nam, hầu như tháng nào cũng có trường hợp phải cấp cứu. Trong khi trên y văn thế giới đến 2004 mới ghi nhận 1.600 ca.

Gãy “cậu nhỏ” có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng gặp nhiều ở người trẻ, phổ biến nhất là gãy dương vật khi quan hệ tình dục trong tư thế bạn tình nữ ở trên (chiếm khoảng 50%). Đáng lưu ý, chiếm một nửa các trường hợp gãy dương vật trong tư thế này là do quan hệ ngoài luồng. Kế đó là tư thế quan hệ từ sau mông, chiếm gần 30%.

Ngoài ra, dương vật cũng có thể bị gãy do nam giới tự bẻ chủ động hoặc ngủ mơ. BV Nhân dân 115, TP.HCM từng tiếp nhận nam bệnh nhân bị gãy dương vật do ngủ mơ. Một số trường hợp bị gãy do nam giới tự bẻ để nghe tiếng “rắc rắc” như khi bẻ ngón tay.

BS Quang cùng ekip khâu nối lại "cậu nhỏ" bị gãy cho bệnh nhân

Nhưng tại sao, dương vật không có xương lại vẫn bị gãy? PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Việt Đức giải thích, bao quanh dương vật gồm 3 khối mô cương: Thứ nhất là thể hang ở 2 mặt bên và mặt trước; thứ hai, thể xốp ở giữa và mặt sau và thứ ba là các lớp bọc.

Mỗi thể của dương vật đều được một màng keo bao quanh gọi là màng trắng. Cả ba thể được bao bọc lại bởi cân Buck. Ngoài chức năng bó chặt các thể cương, cân Buck còn góp phần vào để duy trì hình dạng của dương vật và cố định chặt dương vật vào xương mu.

Khi “cậu nhỏ” đang cương cứng, thẳng đứng, máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều, nếu dương vật bị uốn cong đột ngột hoặc mạnh mẽ trong khi nó căng, hay có một tác động dẫn tới vỡ vật hang, phá hỏng bao cân trắng. Khi cân trắng bị rách gọi là gãy dương vật, đây cách gọi cho bệnh lý chứ không phải tổn thương xương.

Bệnh nhân có thể vỡ một hoặc nhiều điểm ở một hoặc hai bên vật hang, cũng có thể vừa vỡ vật hang vừa vỡ vật xốp kèm theo tổn thương niệu đạo, đây là những trường hợp khá nặng. Gãy “cậu nhỏ là một cấp cứu ngoại khoa cần phải can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, do không chỉ đau nhói lúc gãy, sau đó không quá đau, vẫn có thể đi tiểu được nên hầu hết các quý ông chủ quan, cố chịu đựng hoặc ngại đi khám. Chỉ đến khi “cậu nhỏ” sưng tím lan rộng mới tìm đến bác sĩ. PGS Quang cho biết, có bệnh nhân tự điều trị ở nhà vài tuần không khỏi mới đến bệnh viện.

PGS Quang nhấn mạnh, nếu can thiệp muộn, bệnh nhân dù được khâu nối lại có nguy cơ cao bị rối loạn cương dương, cong vẹo dương vật có thể tới 90 độ, khi đó đi tiểu cũng khó, đau khi giao hợp…

Để can thiệp phẫu thuật, bác sĩ có thể siêu âm dopler mạch để phát hiện điểm vỡ, đường kính của lỗ thủng cũng như thấy rõ hình ảnh tụ máu phù nề, từ đó bác sĩ định hướng được đường mổ.

Bác sĩ sẽ rạch một đường rạch ngang, song song với rãnh quy đầu rồi rạch tiếp đường dọc thân dương vật để bộc lộ cân Buck. Lần theo vị trí tổn thương sẽ đến vị trí cân trắng bị rách, kiểm tra thêm vật hang, vật xốp và niệu đạo.

Nếu niệu đạo tổn thương, sẽ phải khâu nối niệu đạo trước, sau đó khâu vật xốp, vật hang, khau bao cân cơ.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân sẽ xuất hiện với vết mổ lành, chức năng sinh dục phục hồi, tuy nhiên vẫn có một tỉ lệ nhỏ bị lệch dương vật do co kéo sẹo ở vết khâu và hơi đau khi cương nhưng không ảnh hưởng gì tới sự cương và chức năng giao hợp và khả năng có con.

Bác sĩ lưu ý, sau phẫu thuật, bệnh nhân cần kiêng quan hệ ít nhất 2 tuần để vết khâu lành hẳn.

Minh Anh