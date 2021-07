Ngày 11/7/2021, Công ty TNHH GCOOP Việt Nam đã đến thăm và trao 550 phần quà cho đội ngũ y tế tuyến đầu tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương và BV Đa khoa huyện Mỹ Đức (Hà Nội), tổng giá trị phần quà lên đến 1,8 tỷ đồng.

Những ngày này, khi dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, toàn bộ hệ thống y tế, đặc biệt là các bệnh viện tuyến đầu trở thành “điểm nóng”. Hàng trăm y bác sĩ, nhân viên y tế trên tuyến đầu chống dịch đã phải làm việc xuyên ngày đêm trong bộ đồ bảo hộ ngột ngạt dưới tiết trời nóng bức.

Hơn lúc nào hết, sự chia sẻ, khích lệ động viên tinh thần từ cộng đồng chính là nguồn cổ vũ lớn lao tiếp thêm sức mạnh để những “chiến sĩ áo trắng” thêm vững tin, kiên cường trên mặt trận chống dịch Covid-19.

Trong đó, BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương luôn là nơi tiếp nhận, chữa trị các ca bệnh liên quan đến dịch Covid-19. Ngoài lo chống dịch, các y bác sĩ còn phải kiểm soát, dự phòng nhiều bệnh truyền nhiễm khác, đảm bảo an toàn cho người dân và cán bộ công tác tại bệnh viện.

Với hy vọng có thể lan tỏa tích cực, ủng hộ tinh thần, cũng như phần nào hỗ trợ sức khỏe của các y bác sĩ, ngày 11/7/2021, 450 phần quà với tổng giá trị lên đến gần 1,5 tỷ đồng đã được trao tặng cho tập thể y bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt Đới Trung Ương.

GCOOP tặng 450 phần quà thực phẩm bảo vệ sức khỏe “CK Balance Power” cho tập thể y bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương

TPBVSK CK Balance Power là một trong những sản phẩm được người dùng yêu thích nhất của GCOOP, chiết xuất từ 100% nhân sâm Hàn Quốc

Ông Kim SeonGu - Tổng Giám đốc Công ty TNHH GCOOP Việt Nam chia sẻ: “Hiện nay, nhiều người dân Việt Nam đang phải chịu những tổn thất nặng nề do sự lây lan ồ ạt của dịch bệnh Covid 19. Chúng tôi cảm thấy may mắn khi vẫn được sống an toàn nhờ sự nỗ lực tận tình của các nhân viên y tế.

Với niềm hy vọng sẽ đóng góp được một phần nào đó để duy trì sức khỏe cho các nhân viên y tế tại Việt Nam, chúng tôi xin gửi tặng sản phẩm hỗ trợ bồi bổ sức khỏe của công ty tới những người hùng thầm lặng”.

Rời BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương, chuyến xe của GCOOP Việt Nam lại chạy nhanh xuống vùng ngoại thành Hà Nội, nơi có BV Đa khoa Huyện Mỹ Đức, là nơi tiếp nhận các ca nhiễm mới ở Khu công nghiệp Bắc Thăng, huyện Mỹ Đức để trao tặng 100 phần quà.

100 phần quà nhanh chóng đến tay bệnh viện mang theo niềm hy vọng hỗ trợ bồi bổ sức khỏe cho y bác sĩ của Công ty TNHH GCOOP Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, ông Nguyễn Khuyến - Giám đốc bệnh viện cũng có đôi lời chia sẻ: “Thay mặt tập thể cán bộ nhân viên của bệnh viện, chúng tôi xin ghi nhận và cảm ơn tấm lòng của Công ty TNHH GCOOP Việt Nam, đã đến và mang những món quà dinh dưỡng giúp tăng sức đề kháng, phục hồi nhanh sức khỏe, để tiếp tục thực hiện tốt công việc phòng chống và đẩy lùi dịch bệnh”.

Nhân viên GCOOP Việt Nam hào hứng trước những chuyến đi để sẻ chia, để thực hiện những trách nhiệm xã hội, cộng đồng của mình

Là một doanh nghiệp xã hội, GCOOP Việt Nam xác định công tác an sinh xã hội, hướng tới cộng đồng là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt trong quá trình kinh doanh của mình.

“Chúng tôi đã và đang thực hiện giá trị cốt lõi đó với hoạt động kinh doanh của mình trên khắp thế giới, từ Hàn Quốc đến Mỹ và các nước châu Á khác như Nhật Bản, Indonesia, Malaysia. Và chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục thực hiện điều này tại Việt Nam, bằng các hoạt động tài trợ, thiện nguyện khác để cùng nhau phát triển thông qua sự quan tâm không ngừng đến cộng đồng địa phương”, ông Kim SeonGu chia sẻ thêm.

GCOOP là công ty tiếp thị và phân phối cho General Bio Hàn Quốc từng đạt danh hiệu Doanh nghiệp xã hội do tổ chức phi chính phủ Mỹ B-Corp chứng nhận. Được thành lập năm 2015 và được điều hành bởi CEO Seo Jeong Hun, GCOOP đã tiến vào thị trường Mỹ, Đài Loan, Nhật và đạt được những thành công nhất định. GCOOP Việt Nam là công ty hoạt động theo mô hình đa cấp hàng đầu của Hàn Quốc tại Việt Nam. GCOOP Việt Nam chính thức hoạt động vào năm 2020, đồng thời là 1 trong 22 công ty được cấp giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp tại Việt Nam. Đặc biệt tháng 1/2021, GCOOP Việt Nam có 13 sản phẩm được vinh danh tại lễ công bố các Sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF) tổ chức.

Phương Dung