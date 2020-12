Bệnh càng nặng, người mắc viêm đại tràng lại càng kiêng kỹ. Tuy nhiên, ít người biết kiêng khem không đúng cách lại càng khiến bệnh nặng hơn và lâu khỏi.

Ăn gì, uống gì để bụng dạ được yên ổn là vấn đề mà người bệnh viêm đại tràng lúc nào cũng lo lắng, chỉ cần ăn uống không cẩn thận là viêm đại tràng lại tái phát. Nhưng hầu hết người bệnh lại đang mắc phải những sai lầm nghiêm trọng trong ăn uống nên bệnh không thể khỏi được.

Chỉ ăn những thức ăn nghĩ là lành

Các món ăn như cháo loãng, cháo thịt nạc, rau luộc, thịt kho, thịt rim, thịt hấp, muối vừng, muối lạc,… là những món mà người bệnh ăn thường xuyên và rất hạn chế ăn thịt bò, thịt gà, thịt vịt, cá, tôm, cua, ốc,… Ăn thường xuyên chế độ này khiến cơ thể bị thiếu chất, mất cân bằng dinh dưỡng. Trên thực tế nếu người bệnh chỉ ăn thịt lợn mà ít ăn các loại thịt gia cầm và hải sản thì không đủ các axit amin thiết yếu cho cơ thể và các khoáng chất quan trọng.

Nhiều người viêm đại tràng còn không dám ăn nhiều loại thức ăn, trái cây, rau quả cùng một lúc vì sợ đau bụng, đi ngoài. Chính việc kiêng khem quá mức lâu ngày dẫn đến thiếu chất, suy dinh dưỡng, cơ thể suy nhược, mệt mỏi, người uể oải, dần dần héo mòn, sức đề kháng suy giảm, phát sinh sang các bệnh khác. Vì vậy, bệnh không những không khỏi mà còn trầm trọng hơn.

Không bao giờ ăn cá

Cá là một nguồn dinh dưỡng tốt, cung cấp nhiều đạm, vitamin và khoáng chất quan trọng, đặc biệt các loại các có chứa axit béo không no rất tốt cho sức khỏe như omega 3, nhất là các loại cá biển. Nhưng người viêm đại tràng lại gần như đoạn tuyệt với cá, nên càng làm thiếu hụt dinh dưỡng khiến cơ thể ngày càng suy kiệt.

Không bổ sung chất xơ hòa tan

Một số người bệnh viêm đại tràng ít ăn các loại rau sống, trái cây, các món rau củ vì sợ ăn vào đại tràng bị cọ xát mạnh vào các ổ viêm loét dễ tái phát. Tuy nhiên, trong các loại rau củ quả lại chứa nhiều chất xơ hòa tan - là thức ăn cho lợi khuẩn phát triển. Nên việc không cung cấp đủ thức ăn cho lợi khuẩn càng làm suy giảm lợi khuẩn, gây mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột làm rối loạn tiêu hóa càng nặng hơn.

Nguy hiểm hơn, không ăn đầy đủ các loại rau quả tươi sống sẽ thiếu vitamin trầm trọng làm sức đề kháng suy yếu dần. Đặc biệt, thiếu vitamin nhóm B (là thức ăn cho não bộ) dẫn đến trầm cảm, stress làm lợi khuẩn chết hàng loạt cũng làm cho rối loạn tiêu hóa trầm trọng.

Giải pháp mới của người Nhật hỗ trợ người bệnh viêm đại tràn

Theo Tổ chức Y tế thế giới và Tổ chức Nông lương thế giới (WHO/FAO, 2001) Probiotics là những vi sinh vật sống (gọi là lợi khuẩn) mà khi tiêu thụ vào cơ thể một lượng đầy đủ sẽ có lợi về mặt sức khỏe. Đặc biệt, nhóm vi khuẩn acid lactic như Lactobacillus và Bifidobacterium (Bifido), là những lợi khuẩn chính của đường ruột.

Đặc biệt, trong cuốn sách “Các nhân tố enzym nổi tiếng” của bác sĩ người Nhật Hiromi Shinya thì “Có hơn 5000 loại enzym, trong số enzym được tạo ra bên trong cơ thể, có khoảng 3000 loại được tạo ra bởi lợi khuẩn đường ruột”.

Như vậy, lợi khuẩn đóng vai trò quan trọng trong đường ruột, đặc biệt là lợi khuẩn Bifido, vì đây là lợi khuẩn chính của đường ruột và cư trú chủ yếu ở đại tràng. Lợi khuẩn Bifido sẽ cùng các lợi khuẩn khác tiết 3000 enzym tiêu hóa, giúp hấp thụ hết thức ăn từ ruột non đổ xuống, đào thải cặn bã tạo khuôn phân mềm mượt, ức chế hại khuẩn, cân bằng tỷ lệ vàng hệ vi sinh vật đường ruột, giúp các chức năng tiêu hóa bình thường.

Đặc biệt, lợi khuẩn Bifido còn tiết kháng sinh tự nhiên làm lành các ổ viêm loét, đồng thời tái tạo niêm mạc đại tràng và tiết dịch nhầy bao tráng lên toàn bộ niêm mạc đại tràng tạo thành lá chắn bảo vệ đại tràng, đặc biệt những ổ viêm loét mới được chữa lành đang lên da non giúp bảo vệ các vết loét mới lành ở thành đại tràng giúp cho không bị tấn công trở lại, hạn chế tình trạng tái phát.

Vậy điểm mấu chốt để giúp người viêm đại tràng xóa tan nỗi ám ảnh là đưa được lợi khuẩn Bifido đi qua 8m ruột non và vào đến tận đại tràng, nhưng lợi khuẩn Bifido rất nhạy cảm với axit dạ dày và bị tiêu diệt gần như hoàn toàn khi đi qua môi trường axit dạ dày. Đây chính là thách thức lớn đối với các nhà sản xuất men vi sinh.

Với bề dày 125 năm nghiên cứu về dược phẩm, hãng dược phẩm nổi tiếng Morishitan Jintan của Nhật Bản đã sản xuất ra men vi sinh Bifina R, sử dụng công nghệ sản xuất theo phương pháp SMC (Seamless Micro Capsule) đã được cấp bằng sáng chế. Phương pháp này giúp bao bọc, bảo vệ lợi khuẩn Bifidobacterium (Bifido) và Lactobaccilus là hai loại lợi khuẩn chính của đường ruột, trong các viên nang hình cầu, vỏ nang có khả năng chịu axit, nước hoặc nhiệt, do đó công nghệ này giúp đưa được lợi khuẩn sống an toàn khi đi qua môi trường axit trong dạ dày vào đến ruột non và đại tràng, với tỉ lệ sống sót cao, giúp bổ sung được lợi khuẩn đến ruột, hỗ trợ giảm các triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đại tràng hiệu quả.

Do đó, Bifina là men vi sinh bán chạy số 1 tại Nhật Bản suốt 22 năm liền, kể từ năm 1996 - Theo thống kê và công bố của công ty Nghiên cứu thị trường Fuji Keizai Nhật Bản.

