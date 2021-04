Bạn có thể cho mật ong và quế vào tách trà uống hàng ngày hoặc uống nước chanh, mật ong ngay khi mới ngủ dậy.

Mật ong là một trong những món quà thiên nhiên đem lại cho con người với rất nhiều ưu điểm. Việc sử dụng mật ong đã có từ hàng nghìn năm trước đây. Loại thực phẩm này được biết đến với đặc tính tạo mùi hương, làm thuốc, giữ ẩm cho da, chống vi khuẩn và chống viêm.

Một trong những công dụng khác của mật ong đang tạo được sức hút là cải thiện thể lực, trong đó có giảm cân.

Mật ong giúp giảm cân như thế nào

Mật ong có chứa đường. Tuy nhiên, khi so sánh với đường tinh luyện, mật ong chứa nhiều vitamin và khoáng chất có lợi. Ngược lại, đường tinh luyện bị coi là “calorie rỗng”, không có lợi khi ăn. Do đó, khi bạn ăn quá nhiều đường, bạn có xu hướng tăng cân không chỉ vì calorie mà do thiếu vitamin và khoáng chất.

Mặt khác, mật ong cân bằng tác dụng này vì đó là một nguồn dinh dưỡng tốt giúp mọi người nỗ lực giảm cân nếu tiêu thụ hạn chế.

Một nghiên cứu đã chỉ ra các vận động viên ăn thực phẩm giàu fructose, chẳng hạn như mật ong, đốt cháy nhiều chất béo hơn và tăng mức độ chịu đựng.

Mật ong hoạt động như một nhiên liệu để làm cho gan sản xuất glucose. Glucose giữ cho lượng đường trong não ở mức ổn định và buộc não phải tiết ra các hormone đốt cháy chất béo.

Nhiều người phải vật lộn để giảm cân vì ăn quá nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn. Khi chúng ta dùng mật ong, cơ thể bắt đầu đốt cháy nhiều chất béo hơn. Khi bạn thay thế đường bằng mật ong, bạn sẽ cân bằng lại tín hiệu não kích thích bạn ăn nhiều đồ ngọt hơn.

Sử dụng mật ong để giảm cân

Mật ong có thể sử dụng như một chất thay thế đường trong trà, cà phê và món tráng miệng. Một trong những cách tốt nhất để giảm cân bằng mật ong là uống một thìa nhỏ mật ong trước khi đi ngủ. Làm như vậy cơ thể sẽ đốt cháy nhiều chất béo hơn trong những giờ đầu của giấc ngủ.

Mật ong cũng có khả năng ngăn chặn sự thèm ăn. Hầu hết mọi người có xu hướng ăn quá nhiều trong ngày và đây là một trong những lý do chính dẫn đến tăng cân.

Một lợi thế của việc sử dụng mật ong để giảm cân là hạn chế cơn đói suốt cả ngày. Bạn sẽ cảm thấy no sau khi ăn mật ong, giúp bạn tránh ăn vặt không cần thiết.

Giá trị dinh dưỡng của mật ong

Mật ong là chất làm ngọt tự nhiên, là sự thay thế tuyệt vời cho đường giàu calorie. Một thìa mật ong chứa 64 calorie và 17 g đường, bao gồm fructose, glucose, maltose và sucrose nhưng không có chất xơ, chất béo hoặc protein.

Mật ong không làm tăng lượng đường trong máu nhanh như đường tinh luyện. Mật ong cũng ngọt hơn đường nên chỉ cần một lượng nhỏ cũng giúp bạn thỏa mãn cơn thèm ngọt.

Giàu chất chống oxy hóa, mật ong ngăn ngừa bệnh tim, cải thiện thị giác. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sử dụng mật ong để giảm cân có thể giúp duy trì mức huyết áp và quản lý cholesterol.

Các cách giảm cân bằng mật ong

Quế và mật ong

Quế là loại gia vị có nhiều lợi ích dinh dưỡng và sức khỏe, được sử dụng trong nhiều món ăn, đồ uống. Một trong những cách tốt nhất để đảm bảo thể chất của bạn là sử dụng quế và mật ong để giảm cân.

Trong tách trà xanh hàng ngày của bạn, hãy thêm một thìa mật ong và nửa thìa quế. Đặc tính chuyển hóa của hai thành phần trên sẽ giúp bạn tiếp thêm năng lượng suốt cả ngày. Hỗn hợp này cũng sẽ khiến bạn tránh ăn uống vô độ.

Chanh và mật ong

Một cách tuyệt vời để sử dụng mật ong để giảm cân là cho nửa thìa mật ong vào một cốc nước chanh ấm. Uống hỗn hợp này khi ngủ dậy sẽ giúp bạn giải độc cơ thể và cung cấp năng lượng cho các cơ quan. Bạn cũng sẽ cảm thấy ít đầy hơi và năng động hơn.

Bạn cũng có thể thêm những thành phần này vào chai nước của mình và uống cả ngày. Hỗn hợp thơm ngon đem tới sự sảng khoái và tăng cường sự trao đổi chất của cơ thể.

Tỏi và mật ong

Sự kết hợp giữa tỏi và mật ong để giảm cân là một cách tuyệt vời để giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và cân đối. Ăn tỏi sống với một thìa mật ong trước khi ăn sáng sẽ giúp giải độc và cải thiện tiêu hóa. Phương pháp này cũng tăng cường khả năng miễn dịch và giảm căng thẳng, huyết áp cao và mức cholesterol.

