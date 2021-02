Trong 3 ngày, bạn hầu như chỉ ăn gạo lứt, salad, nước ép rau quả giúp cho hệ tiêu hóa được nghỉ ngơi.

Nhiều người nỗ lực tìm kiếm một số cách "kỳ diệu" giúp giảm cân nhanh nhất có thể. Không thiếu chế độ ăn kiêng và kế hoạch tập luyện để đạt mục tiêu này, vì vậy bạn có khả năng tìm ra phương pháp phù hợp với mình.

Chế độ ăn kiêng detox được coi là một trong những cách giảm cân nhanh nhất. Tuy nhiên, bạn sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt calorie quá mức nên không bền vững về lâu dài.

Ngoài ra, bạn cần biết rằng chế độ ăn kiêng detox (giải độc) không thực sự loại bỏ bất kỳ chất độc nào khỏi cơ thể. Gan và thận có khả năng tự làm việc đó. Nhưng thỉnh thoảng cho hệ tiêu hóa nghỉ ngơi không phải là một ý kiến tồi.

Cốt lõi của chế độ ăn kiêng detox là uống nhiều nước trái cây hoặc sinh tố thay thế ít nhất một trong các bữa ăn chính trong ngày. Dưới đây là một thực đơn ăn kiêng giải độc:

Ngày 1

Bạn nên uống 1-2 ly nước ấm ngay khi thức dậy. Sau đó, bạn dùng một ly sinh tố rau cho bữa sáng.

Uống một ly sinh tố rau khác vào bữa trưa và uống một cốc nước vào buổi chiều.

Bạn ăn một đĩa salad rau trộn với ít dầu ô liu, nước cốt chanh và rắc tỏi nghiền cho bữa tối. Uống 1-2 ly nước sau bữa ăn.

Ngày 2

Bạn nên uống một ly sinh tố cho bữa sáng và bữa trưa, đảm bảo rằng bạn luôn đủ nước trong suốt cả ngày.

Đối với bữa tối, bạn nên ăn một ít gạo lứt cùng với salad rau. Vào bữa nhẹ sau đó, bạn có thể ăn trái cây ít đường (mận, dâu tây, kiwi, bưởi, bơ...). Bạn nên tránh ăn chuối vào buổi chiều vì chúng khó tiêu hóa.

Ngày 3

Ngày cuối cùng của chế độ ăn kiêng khác với những ngày trước đó. Bạn nên chuẩn bị cho cơ thể quen với những thực phẩm bạn từng ăn trước khi thực hiện 3 ngày detox.

Bạn có thể ăn 2-3 miếng trái cây cho bữa sáng cùng với một ly sinh tố rau. Ăn một ít gạo lứt và salad rau cho bữa trưa. Bạn có thể thay cơm bằng khoai lang nướng nếu muốn.

Bữa tối của bạn gồm salad rau, một phần gạo lứt và một ít thịt gà hoặc cá nướng.

Uống nước ép gì?

Nước trái cây hoặc sinh tố cần bao gồm các thành phần lành mạnh. Ví dụ, bạn có thể kết hợp dưa chuột, rau chân vịt và cần tây. Cà rốt, rau diếp, cần tây và rau mùi cũng là hỗn hợp có lợi cho sức khỏe.

Ăn gì sau khi detox?

Bạn nên hết sức cẩn thận sau khi từ bỏ chế độ ăn kiêng trên. Hãy lắng nghe cơ thể của bạn và không dùng những bữa ăn quá nhiều chất ngay. Bắt đầu với các thực phẩm hữu cơ và từ từ bổ sung protein nạc. Bằng cách này, bạn sẽ giúp cho hệ tiêu hóa của mình dần trở lại bình thường.

Kết quả

Số cân bạn giảm được phụ thuộc vào một số yếu tố, chẳng hạn như giới tính, tuổi tác, di truyền, sức khỏe tổng thể.

Nguy cơ

Chế độ ăn kiêng này có thể giúp bạn giảm cân trong thời gian ngắn, nhưng bạn dễ gặp phải một số hậu quả tiêu cực cho sức khỏe. Giảm cân nhanh chóng dẫn đến suy dinh dưỡng, mất nước, đau đầu, mệt mỏi, cáu kỉnh, chóng mặt.

Về mặt lý thuyết, bạn có thể giảm hơn 2 kg trong 3 ngày với chế độ ăn kiêng detox. Tuy nhiên, phương pháp này không tốt cho cơ thể của bạn.

Đó là lý do ngay cả khi áp dụng một kế hoạch ăn uống có vẻ đơn giản và hiệu quả, bạn cũng nên tham khảo ý kiến chuyên gia để ngăn ngừa những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe.

An Yên (Theo Better Me)

